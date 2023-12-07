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Mühendislikteki en iddialı başarılardan sorumlu olduğunuzda, her şeyi geniş bir bakış açısıyla ele almak gerekir. Bu nedenle, ihaleden inşa etmeye kadar, yazılımımız inşaat mühendislerine en ince ayrıntısına kadar kapsamlı bir bakış açısı sunmak üzere tasarlanmıştır.
Dünyayı taşımanıza yardımcı olacak araçları keşfedin.
Koşullar ne olursa olsun, su yönetimi için kapsamlı dijital çözümlerimiz. İster fırtına. İster sel.
İster arazinin yapısını belirlemek, ister şeklini değiştirmek olsun, yapacağınız iş ne olursa olsun, yanınızdayız.
CFL, dinamik dijital ikizlerle paydaşları bir araya getiriyor.
HDR, ABD’nin en büyük BIM projelerinden birinde 37 iş ortağına liderlik ediyor.
Hunziker Betatech AG, dijital iş birliğinin meyvelerini topluyor.
Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), inşaat mühendislerinin dijital olarak alternatif tasarım kararlarını keşfetmelerine, daha fazla ayrıntı yakalamalarına ve koordinasyonu geliştirmelerine yardımcı olan ve başarılı proje teklifleri için görselleştirme sunan 3B model tabanlı bir süreçtir.
BIM kullanımı, proje yaşam döngüleri boyunca doğruluğu, öngörülebilirliği ve anlaşılırlığı artırır, güçlü sonuçlar doğurur ve paydaşlara projelerin zamanında ve bütçeye uygun olarak teslim edileceğine dair veri odaklı güvence sağlar.
Özünde, inşaat mühendisliği şimdiki ve gelecek nesiller için yaşamları iyileştirmekle ilgilidir. İklim değişikliği konusundaki farkındalığımızın artmasıyla birlikte, projelerin kısa vadeli etkilerinin uzun vadeli çevresel etkileriyle dengelenmesi hayati önem taşır hale gelmiştir.
Yazılım ve etki modelleme çözümlerimiz, projeler genelinde malzeme kullanımını, enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını en aza indirmenin yenilikçi yollarını keşfetmek ve tanımak için ihtiyacınız olan araçları sağlayarak projelerin sürdürülebilir ve etik olmasını sağlar.
Dijital proje teslim yazılımı, doğru bilgi için merkezi bir bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla tüm canlı, çok disiplinli verilerinizi tek bir bulut tabanlı, paylaşılan veri ortamında entegre etmenin bir yöntemidir.
Bu veri toplama, konumları ne olursa olsun her ekibin ve paydaşın projelere erişmesini ve gerçek zamanlı olarak iş birliği yapmasını sağlar. Aynı zamanda otomasyon, tamamen entegre dokümantasyon ve verimliliği artıran sorunsuz iş akışlarının oluşturulması için bir temel görevi görür.
Sürdürülebilir taşımacılık hedeflerini rayına oturtan demiryolu dijitalleşme projeleriyle tanışın.
Dijital ikiz oluşturma, dünyanın en eski denizden denize kanalını nasıl tekrar hayata döndürüyor?
Kent yaşamındaki esneklik ve yaşam kalitesi, hayatın karmaşıklıklarını haritalama yeteneğine dayanır.
AECO sektör liderlerinin dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve yetenek yönetimi hakkındaki içgörülerini öğrenin.
Dünyanın önde gelen CBS yazılım sağlayıcısı, dünyanın önde gelen BIM yazılım sağlayıcısıyla güçlerini birleştirdiğinde ne olur?
Daha büyük projelerin üstesinden gelmek, BIM zorunluluklarını karşılamak ve tasarımlarınızı net, ayrıntılı görselleştirmelerle daha iyi açıklamak (ardından satmak) için olanaklarınızı ölçeklendirin.
Daha fazla ayrıntıya ve daha verimli iş akışları elde ederek tekrar eden çalışmaları önemli ölçüde azaltabilir, uyumluluk hedeflerini karşılayabilir ve tasarım kalitesini artırabilirsiniz.
Proje ekibi üyeleri arasında daha etkili koordinasyon sağlamak ve üretkenliği artırmak için proje ayrıntıları, zamanlamalar ve lojistik konusunda bilgi akışı sağlayın.
Gelişmiş modelleme çalışmamız sayesinde, kararlar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı ve bunların etkileri hakkında fikir sahibi olmanızı sağlayarak başarısızlıkları azaltmanıza ve varlık ömrünü en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.
Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma ve benzeri güçlü BIM ve CAD araçları
Mimarlık, mühendislik ve inşaat ekiplerine yönelik birlikte oluşturma, iş birliği ve koordinasyon yazılımı. "Pro" sürümüyle istediğiniz zaman istediğiniz yerde Revit, Civil 3D ve AutoCAD Plant 3D'de gerçek zamanlı iş birliği gerçekleştirin.
Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.
Bağlam her şeydir Dolayısıyla coğrafi bilgi ve tasarım verileri bir araya geldiğinde, yeni bir kapı aralanıyor.
İnşaat mühendisliği alanındaki en son haberler, teknoloji ve trendler hakkında isteğe bağlı ve canlı web seminerlerine erişin.
Yazılımımız için özenle seçilmiş öğrenme içeriği ve bunların inşaat tasarım projelerinde nasıl kullanılacağına dair bir dizi eğitime erişin.
Yeni beceriler edinmek ve topluluğumuzdaki diğer kullanıcılarla bağlantı kurmak için üyelerin katkıda bulunduğu kaynakları bulun.
Autodesk'te inşaat mühendisliği ile ilgili her şey için tek bir adresiniz var: Mağazamız. Haberleri veya yeni özellikleri ilk duyacağınız yer burasıdır.
Autodesk yazılımında yeni beceriler öğrenin, bilgilerinizi yenileyin ve geçerliliği kabul görmüş sertifikalar kazanın.
AEC (Architecture, Engineering, and Construction) Collection inşaat mühendisliği için standart yazılımdır. Şu ürünleri ve daha fazlasını içerir: AutoCAD, Civil 3D, Revit, InfraWorks (İngilizce), ReCap Pro (İngilizce) ve Navisworks (İngilizce). Bu platformlar, inşaat mühendislerinin kritik proje ayrıntılarını hassas bir şekilde tasarlamalarına ve oluşturmalarına yardımcı olur. Ayrıca, tasarım amacını açık ve doğru bir şekilde iletmelerini sağlar. Model ayrıntıları, inşaat mühendisliği projeleri için ortak bir veri ortamı olan Autodesk Construction Cloud kullanılarak bağlam içinde depolanabilir, incelenebilir ve değerlendirilebilir.
Planlamacılar, tasarımcılar, mühendisler, mimarlar (İngilizce), yükleniciler (İngilizce) ve proje sahipleri. AEC Collection ve Autodesk Construction Cloud proje yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Planlamacılar kavramlar oluşturabilir ve alternatifleri değerlendirebilir. Mühendisler detaylı tasarım modelleri üretebilirler. Tasarım ekipleri, inceleme döngüleri ve inşaat uygulaması sırasında etkili bir şekilde iş birliği yapabilir. Altyapı sahibi operasyonlarda, proje yönetimi ve varlık bakımına ilişkin proje ayrıntılarına ve dosyalarına erişebilir.
Tasarım modelinde daha fazla ayrıntı sağlandığından BIM’nin tasarım uygulamalarında kullanılmaya başlaması ilk etapta daha yüksek maliyetli olabilir. Ancak koordinasyon ve tasarım aşamaları sırasında kazanılan muazzam bir değer var. İnşaat uygulaması, tasarım gözden geçirme döngüleri ve varlık yönetimi söz konusu olduğunda maliyet tasarrufu önemli düzeyde olabilir. BIM kullanımının tercih edilmesi, genel tasarım ve inşaat risklerini azaltır ve saha içi çatışmaları ve inşaatta tekrar eden işleri en aza indirmeye yardımcı olur.
İnşaat mühendislerinin geleneksel proje teslim yöntemleri genellikle 2B plan sayfalarını ve belgelerini teslim etmekten ibaretti. Entegre proje teslimi, kaliteyi de oyuna katan ve proje öğelerini ayrıntılandıran bağlantılı, sağlam bilgiler içerir. Bu, mühendislerin nihai varlıkların bir parçası olarak entegre bir model sunmasını mümkün kılar. Plan sayfaları ve belgelerin dökümü yapılır ve bu model temel alınır. Planlar, raporlar ve model daha sonra varlığın inşası ve yönetimi için yükleniciye ve proje sahibine teslim edilir.
Dijital ikiz, gerçek altyapının neredeyse tam bir modelini veya sanal temsilini sağlar. Dijital ikiz, modelin acil durumlarda veya geleceğe yönelik fikirler için değerlendirilmesi ve incelenmesi avantajını sağlar. Dijital ikiz, (İngilizce) meta verileri ve modelin belirli öğeleri veya özellikleri hakkında ayrıntılar içerir. Bu bilgiler, varlık bakımı, mevcut koşulların ifade edilmesi ve belirtilen model alanını etkileyebilecek gelecekteki projeler hakkında bilgi sağlanması açısından değerlidir.
Autodesk inşaat tasarım teknolojisi, altyapı esnekliğini farklı şekillerde destekler. Altyapının yapısal gücünü ve sınırlamalarını değerlendirmek, tahliye planlaması için trafiği simüle etmek ve sel felaketinin altyapı üzerindeki etkisini görselleştirmek bunlardan bazılarıdır. Autodesk inşaat tasarım teknolojisi, her türlü hava olayı sırasında yağmur suyu akışını tahmin etmeye, potansiyel risklere ilişkin bakış açımızı daha da geliştirmeye ve bu tür durumlara verdiğimiz yanıtları iyileştirmeye yardımcı olabilir.
CBS veya Coğrafi Bilgi Sistemleri, her türlü veriyi oluşturan, yöneten, analiz eden ve haritalandıran bir sistemdir. CBS, verileri coğrafi bir konuma bağlar ve altyapı öğelerinin ayrıntılarını ve ölçümlerini ön plana çıkarır. Mevcut koşulları, altyapı ayrıntılarını gösterdiği ve altyapı tasarımı (İngilizce) için temel olarak kullanılabilecek belirli alanlardan toplanan verileri sağladığından mühendislerin kullanımına sunulan güçlü bir araçtır.
Evet. Autodesk teknolojisi dokümantasyon ve belge kontrollerini destekler. ISO 19650 gibi standartlar, proje yaşam döngüsü boyunca bilgileri yönetmek için iş birliğine dayalı süreçleri tanımlar. Tutarlı belge kontrolü sağlamak, proje gereksinimlerini karşılamanın ve tekrar eden işlerden kaçınmanın anahtarıdır.
İnşaat mühendisliği, çevredeki altyapı ve fiziksel unsurların tasarımını, inşasını ve bakımını içeren uzman bir mühendislik disiplinidir. Bu unsurlar arasında yollar (İngilizce), köprüler (İngilizce), kamu hizmeti yapıları, barajlar, havaalanları (İngilizce), su arıtma tesisleri (İngilizce) ve drenaj sistemleri (İngilizce) bulunur. Bu unsurlar kamu kullanımı ve yararı için tasarlanmış ve üretilmiştir. İnşaat mühendisliği, ulaşım, su kaynakları, yapısal, çevresel ve jeoteknik dahil olmak üzere çeşitli mühendislik disiplinlerine ayrılmıştır.