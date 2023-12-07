Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), inşaat mühendislerinin dijital olarak alternatif tasarım kararlarını keşfetmelerine, daha fazla ayrıntı yakalamalarına ve koordinasyonu geliştirmelerine yardımcı olan ve başarılı proje teklifleri için görselleştirme sunan 3B model tabanlı bir süreçtir.

BIM kullanımı, proje yaşam döngüleri boyunca doğruluğu, öngörülebilirliği ve anlaşılırlığı artırır, güçlü sonuçlar doğurur ve paydaşlara projelerin zamanında ve bütçeye uygun olarak teslim edileceğine dair veri odaklı güvence sağlar.