AUTODESK FOR MAC
MAC İÇİN 3D ÇİZİM PROGRAMI
Autodesk’ten Mac için 3D çizim programı ile hayal edebildiğiniz her şeyi tasarlayın ve oluşturun.
Autodesk, 3D modelleme, CAD, renderleme, animasyon, VFX ve dijital görselleştirme için birçok Mac tasarım programları sunar.
Ayrıca, sanal ortamlarda kullanılan Parallels Desktop ve VMware Fusion gibi pek çok ürünün Mac'te kullanımı için de tam destek sağlıyoruz. Ayrıca bu ürünleri, Mac'te Windows (ve Windows tabanlı uygulamalar) yüklemenize ve çalıştırmanıza olanak tanıyan Mac OS X'in bir parçası olan Boot Camp aracılığıyla destekliyoruz.
Autodesk'in Mac uyumlu ürünlerini deneyin, satın alın, haklarında bilgi edinin.
Autodesk'in iOS için Apple CAD mobil uygulamaları ve mobil veya masaüstü cihazlarla uyumlu bulut servisleri bulunur.
Parallels Desktop ve VMware Fusion gibi sanal ortamlarda Mac'e Revit ve Inventor kurabilirsiniz. Ayrıca bu ürünleri, Mac'te Windows (ve Windows tabanlı uygulamalar) yüklemenize ve çalıştırmanıza olanak tanıyan Mac OS X'in bir parçası olan Boot Camp aracılığıyla destekliyoruz.
Inventor yazılımı ile ürünlerinizi oluşturmadan önce tasarlayın, görselleştirin ve simüle edin.
Revit; Revit Architecture, Revit MEP ve Revit Structure yazılımının özelliklerini birleştirir.
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Autodesk yazılımını öğrenciler ve eğitimciler için ücretsiz olarak sunuyoruz. Dünyanın en iyi profesyonelleriyle aynı Mac yazılımını kullanın.
Fusion 360, yeni başlayan ve meraklı yapımcılarına 3 adımlı basit bir aktivasyon süreci ile ücretsiz kullanım sunuyor.
AutoCAD for Mac tek tuş kısayolları, düğmeleri ve ekran yönetim komutları ve A'dan Z'ye kısayollar.
AutoCAD for Mac kısayolları (İngilizce)
AutoCAD for Mac'de nasıl macro oluşturacağınızı, menüye komut ekleyeceğinizi ve temel LISP rutinlerini kullanacağınızı öğrenin.