AUTODESK FOR MAC

MAC İÇİN 3D ÇİZİM PROGRAMI

Autodesk’ten Mac için 3D çizim programı ile hayal edebildiğiniz her şeyi tasarlayın ve oluşturun.

EN ÇOK SATANLARI GÖRÜNTÜLEYİN
A'DAN Z'YE LİSTE
Mac uyumlu yazılım kullanan tasarımcılar

macOS için tasarım yazılımı

Autodesk, 3D modelleme, CAD, renderleme, animasyon, VFX ve dijital görselleştirme için birçok Mac tasarım programları sunar.

Ayrıca, sanal ortamlarda kullanılan Parallels Desktop ve VMware Fusion gibi pek çok ürünün Mac'te kullanımı için de tam destek sağlıyoruz. Ayrıca bu ürünleri, Mac'te Windows (ve Windows tabanlı uygulamalar) yüklemenize ve çalıştırmanıza olanak tanıyan Mac OS X'in bir parçası olan Boot Camp aracılığıyla destekliyoruz.

Mac için Inventor veya Revit

Mac için çok satan yazılım

Autodesk'in Mac uyumlu ürünlerini deneyin, satın alın, haklarında bilgi edinin.

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iOS tasarım uygulamaları ve çevrimiçi bulut servisleri

Autodesk'in iOS için Apple CAD mobil uygulamaları ve mobil veya masaüstü cihazlarla uyumlu bulut servisleri bulunur.

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Inventor ve Revit'i Mac Bilgisayarda Çalıştırma

Parallels Desktop ve VMware Fusion gibi sanal ortamlarda Mac'e Revit ve Inventor kurabilirsiniz. Ayrıca bu ürünleri, Mac'te Windows (ve Windows tabanlı uygulamalar) yüklemenize ve çalıştırmanıza olanak tanıyan Mac OS X'in bir parçası olan Boot Camp aracılığıyla destekliyoruz.

Mac’te Inventor

Inventor yazılımı ile ürünlerinizi oluşturmadan önce tasarlayın, görselleştirin ve simüle edin.

Inventor yazılımını ücretsiz deneyin (İngilizce)

Mac’te Revit

Revit; Revit Architecture, Revit MEP ve Revit Structure yazılımının özelliklerini birleştirir.

Revit'i ücretsiz deneyin (İngilizce)

A'dan Z'ye Mac uyumlu ürün listesi

Ücretsiz Mac yazılımı

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  • ÖĞRENCİLER VE EĞİTMENLER İÇİN ÜCRETSİZ YAZILIM

    Autodesk yazılımını öğrenciler ve eğitimciler için ücretsiz olarak sunuyoruz. Dünyanın en iyi profesyonelleriyle aynı Mac yazılımını kullanın.

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  • STARTUP'LAR VE MERAKLILAR İÇİN ÜCRETSİZ YAZILIM

    Fusion 360, yeni başlayan ​​ve meraklı yapımcılarına 3 adımlı basit bir aktivasyon süreci ile ücretsiz kullanım sunuyor.

    DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Mac uyumlu yazılım kaynakları

AUTOCAD FOR MAC KISAYOL TUŞLARI

AutoCAD for Mac tek tuş kısayolları, düğmeleri ve ekran yönetim komutları ve A'dan Z'ye kısayollar.

AutoCAD for Mac kısayolları (İngilizce)

AUTOCAD FOR MAC'İ ÖZELLEŞTİRİN

AutoCAD for Mac'de nasıl macro oluşturacağınızı, menüye komut ekleyeceğinizi ve temel LISP rutinlerini kullanacağınızı öğrenin.

AutoCAD for Mac'i özelleştirin

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