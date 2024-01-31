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Daralan marjlar ve giderek daha karmaşık hale gelen projelerle yapı mühendisleri üzerindeki baskı artmaya devam ediyor.
BIM ve entegre mühendislik iş akışlarını kullanan firmalar daha hızlı uyum sağlar ve projelerini daha verimli ve etkili bir şekilde teslim edebilir. Nasıl? Ekiplerinin karmaşık sorunları çözmeye odaklanabilmesi için tekrarlayan görevleri ortadan kaldırıp işbirliğini artırarak.
İşçilik, işbirliği ve/veya malzeme tasarrufu sağlandığını bildiren BIM projelerinin oranı.
BIM’in kendilerini daha üretken hale getirdiğini söyleyen kullanıcıların oranı.
BIM’in imalat ve inşaat sırasında sorun riskini azalttığını bildiren kişilerin oranı.
With BIM, structural engineering and design shifts from a siloed environment to a unified design environment. This connects multidisciplinary teams securely, providing a single source of truth. Engineers can move upstream and begin working with architects on projects at the earliest stages without sacrificing the specialized tools they need.
Structural engineers can design and analyze the behavior of a wide variety of structures, ensuring safety, reliability, and compliance with local regulations.
BIM-based tools enable engineers to drive integrated design and detailing workflows from start to finish. They can transition from design to detailed models while respecting both perspectives and following local code requirements.
BIM helps you automate and collaborate at scale. The latest advances support seamless data exchange between architecture, structural engineering, fabrication, and construction. Working with BIM can cut weeks, even months from project schedules.
Revit’teki yapısal analiz modellemesi, mühendislerin fiziksel ve analiz modelleri arasında koordinasyon sağlamasına olanak tanır ve Revit’te BIM merkezli analiz iş akışlarını kolaylaştırarak Revit ile analiz yazılımı arasında çift yönlü birlikte çalışabilirlik sağlar. Bu Revit’te Yapısal Analiz Modellemesi demo videosunda nasıl çalıştığını görün.
– Mike Vogel, Yönetici, GRAEF
Tüm paydaşların görünür olduğu merkezi bir 3B modelleme ile hataları daha erken belirleyin, değişiklikleri koordine edin ve süreç boyunca iş tekrarını azaltın.
Tüm paydaşların erişebileceği ve katkıda bulunabileceği tek bir dijital doğru bilgi kaynağı oluşturun. Modelinizi bulut üzerinden bağlayarak tüm proje ekibinin ihtiyaç duyduğunda doğru bilgilere erişmesini sağlayın.
Gelişmiş analiz ve parametrik tasarım araçları, konseptten mağaza çizimlerine kadar seçeneklendirme ve optimizasyonu destekler.
Süreçleri otomatikleştirip tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak optimize edilmiş ve ayrıntılı tasarım çözümlerine daha hızlı ulaşın.
Paylaşılan tek bir Revit modeli üzerinde canlı olarak çalışmak, hataları yakalamayı çok büyük oranda kolaylaştırıyor.
LERA, tasarımları optimize etmek ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak için Revit’teki entegre mühendislik araçlarını kullanıyor. Sonuçlar firma genelinde dönüştürücü bir etki sağladı.
GRAEF mühendisleri, tasarım, analiz ve detaylandırma çalışmaları için zamandan tasarruf sağlayan ve becerilerin geliştirilmesini destekleyen Revit’i kullanıyor.
B&GE, entegre mühendislik konusundaki uzmanlığıyla, pazardaki konumunu artırarak daha yüksek profilli proje fırsatlarının kapısını açtı.
Gate Precast, müze tasarımcılarının sadece 12 kalıp kullanarak 350 panelli bir cephe için tekrar etmeyen bir desen oluşturmasına yardımcı oldu.
Cüretkar hareketli biçimiyle Dubai’deki Geleceğin Müzesi şimdiye kadar yapılmış en karmaşık bina olabilir. BIM sayesinde konseptten inşaata taşınan bir model.
– Mo Wright, Pazarlama Direktörü, Gate Precast
Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma ve benzeri güçlü BIM ve CAD araçları
Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.
Mimarlık, mühendislik ve inşaat ekiplerine yönelik birlikte oluşturma, iş birliği ve koordinasyon yazılımı. "Pro" sürümüyle istediğiniz zaman istediğiniz yerde Revit, Civil 3D ve AutoCAD Plant 3D'de gerçek zamanlı iş birliği gerçekleştirin.
Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.
Yapı mühendisliği, binalar, köprüler, barajlar ve kuleler gibi yapıların tasarımına, analizine ve inşasına odaklanan bir inşaat mühendisliği dalıdır. Yapı mühendisliği, binaların ve altyapı projelerinin güvenliğini ve işlevselliğini sağlamada çok önemli bir rol oynar.
Statik analiz bir yapının yer çekimi kuvvetleri, rüzgar veya diğer sabit yükler gibi zamanla değişmeyen kuvvetlere dayalı statik yüklere karşı tepkisinin incelenmesini içerir.
Dinamik Analiz bir yapının titreşimler, sismik aktiviteler, rüzgar sağanakları, araçlar veya makineler gibi hareketli yükler de dahil olmak üzere zaman içinde değişken kuvvetlere dayalı dinamik yüklere karşı tepkisine odaklanır.
Autodesk Revit: Revit yapı mühendislerinin bina yapılarını işbirlikçi bir ortamda tasarlamasına, modellemesine ve analiz etmesine olanak tanıyan bir yapı bilgisi modelleme (BIM) yazılımıdır. 3B modeller oluşturmak, inşaat çizimleri oluşturmak, analiz yapmak ve diğer disiplinlerle koordinasyon sağlamak için araçlar sunar.
Autodesk Robot Structural Analysis Professional: Robot Structural Analysis Professional, gelişmiş yapısal analiz ve simülasyon için kapsamlı bir yazılımdır. Mühendislerin yapıların statik, dinamik ve doğrusal olmayan analizini gerçekleştirmesini sağlar.
Autodesk Advance Steel: Advance Steel yapısal çelik detaylandırma ve imalat için özel bir yazılımdır. Yapı mühendislerinin ayrıntılı 3B modeller tasarlamasına, imalat çizimleri oluşturmasına ve inşaat sürecine dahil olan diğer çalışanlarla koordinasyon kurmasına olanak sağlar.
Hem Autodesk Revit hem de AutoCAD, yapısal tasarım alanında yaygın olarak kullanılır. İkisi arasındaki seçim, projenin özel gereksinimlerine, tasarımın karmaşıklığına ve kişisel tercihlere bağlıdır. Revit, diğer disiplinlerle işbirliği ve koordinasyonun büyük önem arz ettiği karmaşık, entegre BIM iş akışları için idealdir. AutoCAD ise özellikle Revit’in tüm BIM özelliklerinin gerekli olmadığı projeler için 2B çizim ve detaylandırma görevleri için sıklıkla tercih edilir.
Yapı mühendisliğinde BIM kullanmanın başlıca avantajları:
Yapı mühendislerinin tasarım, analiz ve inşaat yaklaşımına etki eden çeşitli eğilimler mevcuttur:
Yapay zeka, yapı mühendisliği alanında yapısal analiz, tasarım optimizasyonu ve optimize edilmiş yapısal formlar oluşturma gibi görevleri gerçekleştirmek için kullanılır.
Autodesk yazılımı, yapı mühendisleri ve detaylandırma uzmanları arasında sorunsuz işbirliği ve veri alışverişi sağlayarak yapısal tasarım ve detaylandırma süreçlerini birbirine bağlayan çözümler sunar ve tasarımdan detaylandırmaya sorunsuz bir geçiş sağlar.
Autodesk tarafından geliştirilmiş Robot Structural Analysis yazılımı, yapı mühendisleri tarafından yapıları analiz etmek ve tasarlamak için kullanılan kapsamlı bir araçtır. Çeşitli analiz türlerinin gerçekleştirilmesini sağlar, uluslararası bina kodlarını birleştirir, BIM iş akışlarıyla entegre edilebilir ve optimizasyon özellikleri sunar. Mühendislerin binalar, köprüler ve diğer altyapı projeleri için güvenli ve verimli yapısal tasarımlar oluşturmasına yardımcı olur.
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