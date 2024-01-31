Autodesk Revit: Revit yapı mühendislerinin bina yapılarını işbirlikçi bir ortamda tasarlamasına, modellemesine ve analiz etmesine olanak tanıyan bir yapı bilgisi modelleme (BIM) yazılımıdır. 3B modeller oluşturmak, inşaat çizimleri oluşturmak, analiz yapmak ve diğer disiplinlerle koordinasyon sağlamak için araçlar sunar.

Autodesk Robot Structural Analysis Professional: Robot Structural Analysis Professional, gelişmiş yapısal analiz ve simülasyon için kapsamlı bir yazılımdır. Mühendislerin yapıların statik, dinamik ve doğrusal olmayan analizini gerçekleştirmesini sağlar.

Autodesk Advance Steel: Advance Steel yapısal çelik detaylandırma ve imalat için özel bir yazılımdır. Yapı mühendislerinin ayrıntılı 3B modeller tasarlamasına, imalat çizimleri oluşturmasına ve inşaat sürecine dahil olan diğer çalışanlarla koordinasyon kurmasına olanak sağlar.