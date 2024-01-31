Yapı mühendisliği için BIM çözümleri

Autodesk yazılımı ile yapı mühendisleri en karmaşık zorlukları zarif, optimize edilmiş çözümlere dönüştürür.

BNIM tarafından sağlanmıştır

Yüksek katlı betonarme demiri inşaatının görüntüsü

Quay Quarter Tower, BG&E Mühendislik

Gelişen bir sektör için yapı mühendisliği çözümleri

Daralan marjlar ve giderek daha karmaşık hale gelen projelerle yapı mühendisleri üzerindeki baskı artmaya devam ediyor.

BIM ve entegre mühendislik iş akışlarını kullanan firmalar daha hızlı uyum sağlar ve projelerini daha verimli ve etkili bir şekilde teslim edebilir. Nasıl? Ekiplerinin karmaşık sorunları çözmeye odaklanabilmesi için tekrarlayan görevleri ortadan kaldırıp işbirliğini artırarak.

Yapı mühendisliği alanında BIM neden yeni normal haline geliyor?

%86

İşçilik, işbirliği ve/veya malzeme tasarrufu sağlandığını bildiren BIM projelerinin oranı.

%70

BIM’in kendilerini daha üretken hale getirdiğini söyleyen kullanıcıların oranı.

%72

BIM’in imalat ve inşaat sırasında sorun riskini azalttığını bildiren kişilerin oranı.

*Veri kaynağını görüntüle
*Veri kaynağını gizle

Entegre BIM’i iş başında görün
Structural beams rendering

Work in a single, shared model

With BIM, structural engineering and design shifts from a siloed environment to a unified design environment. This connects multidisciplinary teams securely, providing a single source of truth. Engineers can move upstream and begin working with architects on projects at the earliest stages without sacrificing the specialized tools they need.

  • Create multi-material structural models 
  • Use parametric design to explore and propose design options 
  • Automate tasks to save time on repetitive modeling 
  • Use a unified design environment for data integrity and error reduction
Structural rendering

Design and analyze

Structural engineers can design and analyze the behavior of a wide variety of structures, ensuring safety, reliability, and compliance with local regulations.

  • Coordinate between physical and analytical models
  • Explore detailed results of advanced analysis with a few clicks 
  • Code-based design of various structures 
  • Optimize safety and human comfort
Structural drawing in Revit

Detail in 3D models

BIM-based tools enable engineers to drive integrated design and detailing workflows from start to finish. They can transition from design to detailed models while respecting both perspectives and following local code requirements.

  • Carry engineering intent from design to detail 
  • Detail efficiently and optimize designs for construcability 
  • Manage and track design changes efficiently 
  • Automate shop drawings, schedules, and CNC files 
  • Keep documentation up to date 
Structural drawing in BIM

Synchronize construction and streamline delivery

BIM helps you automate and collaborate at scale. The latest advances support seamless data exchange between architecture, structural engineering, fabrication, and construction. Working with BIM can cut weeks, even months from project schedules.

  • Push model data straight from Revit to fabrication
  • Detect clashes and errors in the model
  • Plan construction sequencing and track materials
  • Use point data from model to drive field layout (with robotic instruments) 
  • Capture and verify as-built data in the field
  • Share as-built model with owner and contractors

Revit’te yapısal analiz modellemesi

Revit’teki yapısal analiz modellemesi, mühendislerin fiziksel ve analiz modelleri arasında koordinasyon sağlamasına olanak tanır ve Revit’te BIM merkezli analiz iş akışlarını kolaylaştırarak Revit ile analiz yazılımı arasında çift yönlü birlikte çalışabilirlik sağlar. Bu Revit’te Yapısal Analiz Modellemesi demo videosunda nasıl çalıştığını görün.

Yapısal olarak tasarlanmış binanın fotoğrafı

“Bağlantı bilgilerini en başından itibaren yapı mühendisliği modellerimize göre katmanlara ayırabiliyoruz. Bilgilerin senkronize edilmesi ve 3B ortama bağlanması gerçekten harika.”

– Mike Vogel, Yönetici, GRAEF

Yapı mühendisliği için BIM: Başlıca Avantajlar

Hataları ve iş tekrarını azaltın

Tüm paydaşların görünür olduğu merkezi bir 3B modelleme ile hataları daha erken belirleyin, değişiklikleri koordine edin ve süreç boyunca iş tekrarını azaltın.

Ekip iş birliğini geliştirin

Tüm paydaşların erişebileceği ve katkıda bulunabileceği tek bir dijital doğru bilgi kaynağı oluşturun. Modelinizi bulut üzerinden bağlayarak tüm proje ekibinin ihtiyaç duyduğunda doğru bilgilere erişmesini sağlayın.

Tasarım kalitesini artırın

Gelişmiş analiz ve parametrik tasarım araçları, konseptten mağaza çizimlerine kadar seçeneklendirme ve optimizasyonu destekler.

Toplam tasarım süresini azaltın

Süreçleri otomatikleştirip tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak optimize edilmiş ve ayrıntılı tasarım çözümlerine daha hızlı ulaşın.

BIM’in öncüsü olan yapı mühendisliği firmaları

Bir koridorun yapısal öğeleri

Canam, sahada yaşadığı sorunları 10 kat azalttı

Paylaşılan tek bir Revit modeli üzerinde canlı olarak çalışmak, hataları yakalamayı çok büyük oranda kolaylaştırıyor.

Müşteri hikayesini okuyun
Aydınlatılmış yüksek bina

Beş saatten saniyelere

LERA, tasarımları optimize etmek ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak için Revit’teki entegre mühendislik araçlarını kullanıyor. Sonuçlar firma genelinde dönüştürücü bir etki sağladı.

Müşteri hikayesini okuyun
Binanın yapısal öğeleri

Entegre BIM iş akışları, aylarca süren zaman çizelgelerini kısaltır

GRAEF mühendisleri, tasarım, analiz ve detaylandırma çalışmaları için zamandan tasarruf sağlayan ve becerilerin geliştirilmesini destekleyen Revit’i kullanıyor.

Müşteri hikayesini okuyun
Quay Quarter kulesinin havadan görünümü

BIM uzmanlığı küresel alana açılmayı sağlıyor

B&GE, entegre mühendislik konusundaki uzmanlığıyla, pazardaki konumunu artırarak daha yüksek profilli proje fırsatlarının kapısını açtı.

Videoyu İzleyin (4:15 dk.)
prekast panel cephe

BIM ile oluşturulan öncü cephe

Gate Precast, müze tasarımcılarının sadece 12 kalıp kullanarak 350 panelli bir cephe için tekrar etmeyen bir desen oluşturmasına yardımcı oldu.

Müşteri hikayesini okuyun
geleceğin müzesi yapısı

BIM ile gerçekleştirilen karmaşık tasarım

Cüretkar hareketli biçimiyle Dubai’deki Geleceğin Müzesi şimdiye kadar yapılmış en karmaşık bina olabilir. BIM sayesinde konseptten inşaata taşınan bir model.

Müşteri hikayesini okuyun

Yapı mühendisliği için stratejik sektör ortakları

Yapı mühendisliği için son derece özel araçlardan Revit’i birbirine bağlayan veri yönetimi platformlarına kadar, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat sektöründeki iş ortakları, Autodesk araçlarınızdan daha fazlasını elde etmenize yardımcı olabilir.

Prekast beton

“BIM teknisyenlerimiz, beton dökmeye başlamadan önce çakışma ve çatışmaları tespit edebiliyor. Bu çok önemli.”

– Mo Wright, Pazarlama Direktörü, Gate Precast

Yapı mühendisliği için Autodesk yazılımı

Architecture, Engineering & Construction Collection

Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma ve benzeri güçlü BIM ve CAD araçları

Ürün detayları
Revit

Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.

Ürün detayları
BIM Collaborate Pro

Mimarlık, mühendislik ve inşaat ekiplerine yönelik birlikte oluşturma, iş birliği ve koordinasyon yazılımı. "Pro" sürümüyle istediğiniz zaman istediğiniz yerde Revit, Civil 3D ve AutoCAD Plant 3D'de gerçek zamanlı iş birliği gerçekleştirin.

Ürün detayları
Robot Structural Analysis Professional

BIM ile entegre, gelişmiş yapısal analiz ve kod uyumluluğu doğrulama aracı

Ürün detayları
AutoCAD

Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.

Ürün bilgileri

İrtibata geçin

Yapı mühendisliği ihtiyaçlarınızı görüşmek ve Autodesk yazılımının en karmaşık zorluklara zarif çözümler tasarlamanıza nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

1. Yapı mühendisliği nedir?

Yapı mühendisliği, binalar, köprüler, barajlar ve kuleler gibi yapıların tasarımına, analizine ve inşasına odaklanan bir inşaat mühendisliği dalıdır. Yapı mühendisliği, binaların ve altyapı projelerinin güvenliğini ve işlevselliğini sağlamada çok önemli bir rol oynar.

2. Başlıca iki yapısal analiz türü nelerdir?

Statik analiz bir yapının yer çekimi kuvvetleri, rüzgar veya diğer sabit yükler gibi zamanla değişmeyen kuvvetlere dayalı statik yüklere karşı tepkisinin incelenmesini içerir.

Dinamik Analiz bir yapının titreşimler, sismik aktiviteler, rüzgar sağanakları, araçlar veya makineler gibi hareketli yükler de dahil olmak üzere zaman içinde değişken kuvvetlere dayalı dinamik yüklere karşı tepkisine odaklanır.

3. Yapı mühendisleri hangi Autodesk yazılımını kullanır?

Autodesk Revit: Revit yapı mühendislerinin bina yapılarını işbirlikçi bir ortamda tasarlamasına, modellemesine ve analiz etmesine olanak tanıyan bir yapı bilgisi modelleme (BIM) yazılımıdır. 3B modeller oluşturmak, inşaat çizimleri oluşturmak, analiz yapmak ve diğer disiplinlerle koordinasyon sağlamak için araçlar sunar.

Autodesk Robot Structural Analysis Professional: Robot Structural Analysis Professional, gelişmiş yapısal analiz ve simülasyon için kapsamlı bir yazılımdır. Mühendislerin yapıların statik, dinamik ve doğrusal olmayan analizini gerçekleştirmesini sağlar.

Autodesk Advance Steel: Advance Steel yapısal çelik detaylandırma ve imalat için özel bir yazılımdır. Yapı mühendislerinin ayrıntılı 3B modeller tasarlamasına, imalat çizimleri oluşturmasına ve inşaat sürecine dahil olan diğer çalışanlarla koordinasyon kurmasına olanak sağlar.

4. Yapısal tasarım için Revit mi yoksa AutoCAD mi daha iyidir?

Hem Autodesk Revit hem de AutoCAD, yapısal tasarım alanında yaygın olarak kullanılır. İkisi arasındaki seçim, projenin özel gereksinimlerine, tasarımın karmaşıklığına ve kişisel tercihlere bağlıdır. Revit, diğer disiplinlerle işbirliği ve koordinasyonun büyük önem arz ettiği karmaşık, entegre BIM iş akışları için idealdir. AutoCAD ise özellikle Revit’in tüm BIM özelliklerinin gerekli olmadığı projeler için 2B çizim ve detaylandırma görevleri için sıklıkla tercih edilir.

5. BIM yapı mühendisliği için faydalı mıdır?

Yapı mühendisliğinde BIM kullanmanın başlıca avantajları:

  1. Gelişmiş işbirliği: BIM, mimarlar, mühendisler, yükleniciler ve mal sahipleri dahil olmak üzere farklı proje paydaşları arasında işbirliğini ve koordinasyonu kolaylaştırır. Proje bilgilerinin gerçek zamanlı paylaşımına ve erişimine izin vererek disiplinler arasındaki hataları ve çatışmaları azaltır.
  2. Gelişmiş tasarım görselleştirme: BIM, yapı mühendislerinin binanın veya yapının ayrıntılı 3B modellerini oluşturmasına olanak tanıyarak karmaşık yapısal sistemlerin daha iyi anlaşılmasına ve iletilmesine olanak tanır.
  3. Çakışma algılama ve koordinasyon: BIM yazılımı, çeşitli yapı elemanları arasındaki çakışmaları ve müdahaleleri otomatik olarak algılayarak çatışmaların erken tanımlanmasına ve çözülmesine olanak tanır ve inşaat sürecindeki gecikmeleri ve iş tekrarlarını azaltır.
  4. Verimli tasarım ve analiz: BIM araçları, yapı mühendislerinin yapısal analiz, yük hesaplamaları ve simülasyonları doğrudan BIM ortamında gerçekleştirmesine olanak tanıyan güçlü analiz özellikleri sunar. Bu entegrasyon, tasarım sürecini kolaylaştırarak mühendislerin doğru ve güncel bilgilere dayalı bilinçli kararlar vermesini sağlar.
  5. Gelişmiş inşaat dokümantasyonu: BIM yazılımı, ayrıntılı çizimler, zaman çizelgeleri ve malzeme alımları dahil olmak üzere doğru inşaat dokümantasyonunun oluşturulmasına yardımcı olur. Bu, hataların azaltılmasına yardımcı olur, inşaat verimliliğini artırır ve maliyet tahmini ile proje planlamasının daha iyi şekilde gerçekleştirilmesini destekler.
  6. Yaşam döngüsü yönetimi: BIM, yalnızca tasarım ve inşaat aşamasının ötesinde bir yapının yaşam döngüsü boyunca yönetimini destekler. BIM modelleri, tesis yönetimi, bakım planlaması ve yenileme projeleri için doğru ve kapsamlı verilerin kullanılabilirliğini sağlar.

6. Yapı mühendisliğini hangi trendler etkiliyor?

Yapı mühendislerinin tasarım, analiz ve inşaat yaklaşımına etki eden çeşitli eğilimler mevcuttur:

  1. Sürdürülebilirlik ve yeşil tasarım: Yapı mühendisleri, yapıların çevresel etkisini azaltmak için sürdürülebilir malzemeleri, enerji verimliliği yüksek sistemleri ve çevre dostu tasarım stratejilerini kullanır. Bu, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını, verimli yalıtımı ve sürdürülebilir inşaat tekniklerini içerir.
  2. Dijitalleşme ve otomasyon: BIM, proje paydaşları arasında verimli bir işbirliği, çakışma tespiti ve bilgi paylaşımını sağlayan endüstri standardı haline geliyor. Tasarım sürecini kolaylaştırmak ve yapısal performansı iyileştirmek için üretken tasarım ve optimizasyon algoritmaları gibi otomasyon araçları kullanılmaktadır.
  3. Gelişmiş analiz ve simülasyon: Yapı mühendisleri, yapısal tasarımları optimize etmek için gelişmiş analiz ve simülasyon tekniklerinden giderek daha fazla yararlanıyor. Bu araçlar, mühendislerin yapısal davranışı doğru bir şekilde değerlendirmesine, çeşitli yükler altında performansı tahmin etmesine ve tasarımları verimlilik ve güvenlik için optimize etmesine yardımcı olur.
  4. Prefabrikasyon ve modüler inşaat: Prefabrikasyon ve modüler inşaat yöntemleri sektörde popülerlik kazanıyor. Bu yaklaşımlar, bileşenlerin saha dışında imal edilip sahada monte edilmesini kapsar ve inşaat süresinin kısalması, kalite kontrolünün iyileştirilmesi ve atığın en aza indirilmesi gibi faydalar sağlar.

7. Yapay zeka yapı mühendisliğinde nasıl kullanılır?

Yapay zeka, yapı mühendisliği alanında yapısal analiz, tasarım optimizasyonu ve optimize edilmiş yapısal formlar oluşturma gibi görevleri gerçekleştirmek için kullanılır.

  • BIM yazılımıyla modelleme görevlerini otomatikleştirin, çakışmaları tespit edin ve yapısal elemanlar arasındaki koordinasyonu geliştirin.
  • Sorunları tespit etmek ve proaktif bakım sağlamak için sensör verilerini analiz ederek yapısal durumun izlenmesine katkı sağlayın.
  • Yapısal davranışı değerlendirmek, riskleri belirlemek ve başarısızlık olasılığını tahmin etmek için tahmine dayalı analizi kullanın.
  • Kaynak tahsisini ve zamanlamasını optimize ederek inşaat planlamasına ve optimizasyonuna yardımcı olun.
  • Tasarımların güvenlik standartlarını karşıladığından emin olmak için kod uyumluluğu denetimini otomatikleştirin.
  • Yapay zeka destekli doğal dil işleme, yapı mühendisliğinde metin belgelerinden bilgilerin verimli bir şekilde alınmasına yardımcı olur.

8. Autodesk yazılımı yapısal tasarım ve detaylandırmayı birbirine bağlar mı?

Autodesk yazılımı, yapı mühendisleri ve detaylandırma uzmanları arasında sorunsuz işbirliği ve veri alışverişi sağlayarak yapısal tasarım ve detaylandırma süreçlerini birbirine bağlayan çözümler sunar ve tasarımdan detaylandırmaya sorunsuz bir geçiş sağlar.

  1. Autodesk Revit: Revit, yapı mühendislerinin binaların ve yapıların ayrıntılı 3B modellerini oluşturmasına olanak tanıyan bir BIM yazılımıdır. Bu modeller, özellikleri ve ilişkileri hakkında bilgi taşıyan duvarlar, kolonlar, kirişler ve levhalar gibi akıllı nesneler içerir. Bilgi açısından zengin bu model, daha fazla geliştirme ve ayrıntılı inşaat çizimlerinin oluşturulması için detaylandırma uzmanlarıyla paylaşılabilir.
  2. Autodesk Advance Steel: Advance Steel, yapısal tasarım ve detaylandırmayı birbirine bağlar. Çelik yapıların modellenmesi ve detaylandırılması için gelişmiş araçlar sunar. Advance Steel, yapı mühendislerinin tasarım modellerini detay uzmanlarına aktarmalarına olanak tanır ve böylelikle detaylandırma uzmanları orijinal tasarımın bütünlüğünü korurken imalat çizimleri, bağlantı detayları ve malzeme listeleri oluşturabilirler.

9. Robot Yapısal Analiz yazılımı nedir?

Autodesk tarafından geliştirilmiş Robot Structural Analysis yazılımı, yapı mühendisleri tarafından yapıları analiz etmek ve tasarlamak için kullanılan kapsamlı bir araçtır. Çeşitli analiz türlerinin gerçekleştirilmesini sağlar, uluslararası bina kodlarını birleştirir, BIM iş akışlarıyla entegre edilebilir ve optimizasyon özellikleri sunar. Mühendislerin binalar, köprüler ve diğer altyapı projeleri için güvenli ve verimli yapısal tasarımlar oluşturmasına yardımcı olur.

.

See more FAQ