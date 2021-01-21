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Tasarımcılar ve mühendisler için en iyi CAD araçlarımızı keşfedin. Daha fazla bilgi edinmek için bir ürün seçin ve ücretsiz deneyin.
Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.
Inventor Tolerance Analysis yazılımı, boyutsal çeşitliliğin maliyet üzerindeki etkisini anlamak için tasarlanmıştır.
Product Design & Manufacturing Collection’ndaki yazılımlar, ürün tasarımcıları ve mühendisleri için olağanüstü sonuçlar ortaya çıkarmak için birlikte çalışır.
İmalat ve üretim mühendisleri için en iyi CAD araçlarımızı keşfedin. Daha fazla bilgi edinmek için bir ürün seçin ve ücretsiz deneyin.
Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.
Düz ham maddeden alınan verimin optimize edilmesini sağlayan, Inventor için gerçek şekil yuvalama yazılımı
Mit der Kollisionserkennung und erweiterten Werkzeugen für die Koordination, 5D-Analyse und Simulation haben Sie Ihre Ergebnisse im Griff.
Product Design & Manufacturing Collection’daki güçlü araçlar, üretim için olağanüstü sonuçlar ortaya çıkarmak için birlikte çalışır.
Product Design & Manufacturing Collection, karmaşık ve özel ürün, ekipman ve sistemler tasarlayan mühendisler için Inventor ve AutoCAD’e yönelik güçlü bir genişletilmiş özellik setini içerir.
Product Design & Manufacturing Collection'ın içerdiği ürünler arasında Inventor, AutoCAD, Fusion, Navisworks Manage, 3ds Max, Vault Basic, ReCap Pro, Factory Design Utilities, Inventor CAM, Inventor Nastran, Inventor Tolerance Analysis, Autodesk Sürücüsü ve Autodesk Rendering bulunur.
Product Design & Manufacturing Collection’ndaki ürünler, tüm ürün geliştirme yaşam döngüsünü desteklemek için entegre edilmiş ve birbirine bağlanmıştır. Inventor’ın yeteneklerini genişleten tasarım ve mühendislik ürünleri sistem çıkışı iş akışları için tanıdık arabirimden ayrılmamanızı sağlayacak şekilde entegre edilmiştir.
Inventor Nastran
Inventor Tolerance Analysis
Inventor CAM
Inventor Nesting
Factory Design Utilities
Vault Basic
Product Design & Manufacturing Collection’da yer alan diğer ürünler, bulut tabanlı CAD/CAM/CEA, elektrik tasarımı, fabrika düzeni tasarımı ve sinematik işleme özellikleri için bağlı verileri kullanır.
AutoCAD
Fusion
Navisworks Manage
3DS Max
Product Design & Manufacturing Collection, sistem çıkışı süreçleri için ilişkisel iş akışları sağlayan ve tüm ürün geliştirme süreci boyunca ekipleri bağlı verilerle birleştiren araçlar içerir.
Çözüm paketi, ürün tasarımcılarını ve mühendislerini, imalat mühendislerini, üretim mühendislerini ve karmaşık ve özel ürünler, ekipmanlar ve sistemler tasarlayan diğer kişileri destekler. Avantajları:
Daha hızlı pazara sürüm süresi
Artırılmış ürün geliştirme çevikliği
Arttırılmış imalat verimi
Optimize edilmiş fabrika tasarımı
Daha fazla imalat esnekliği
Yıllık Product Design & Manufacturing Collection aboneliğinin ücreti
İhtiyacınız olan ve en yüksek değeri elde edeceğiniz ürünleri kullanın. Çözüm paketindeki ürünlerden sadece 2 veya 3 tanesini kullanırsanız muhtemelen abonelik maliyeti, ürünlere ayrı ayrı abone olmaktan daha hesaplı olacaktır. İş yeteneklerinizi geliştirecek, yazılım yönetimini basitleştirecek ve projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar harcanan süreyi azaltacaksınız.
Aboneliğinizi web sitemizden çevrimiçi olarak satın aldıysanız, mevcut ürün aboneliğinizin süresi dolduğunda bir endüstri çözüm paketine yükseltebilirsiniz. Aboneliğinizi bir satış temsilcisinden veya yetkili iş ortağından satın aldıysanız yardım için onlarla iletişime geçebilirsiniz. Autodesk ürününüzü veya planlarınızı yükseltme hakkında daha fazla bilgi edinin.
Product Design & Manufacturing Collection’daki çoğu masaüstü ürünü Microsoft® Windows’ta® çalışır. Belirli ürün ayrıntıları için Product Design & Manufacturing Collection sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın.
Tek kullanıcı ve çok kullanıcı lisanslarında bilgisayar erişimiyle ilgili tüm ayrıntılar için Autodesk sektörel çözüm paketi lisanslama (İngilizce) bölümüne bakın.
Bir yazılımın ücretsiz deneme sürümünü indirin: Aynı anda Product Design & Manufacturing Collection'ın içerdiği birden fazla ürünü deneyebilirsiniz. En az 10 Mbps hızda internet bağlantısı kullanın ve deneme sürümleri genellikle büyük boyutlu dosyalar olduğundan sabit sürücünüzde yeterli alan olduğundan emin olun. Tek seferde bir deneme sürümü indirin, ardından başlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın. Çözüm paketlerindeki ürünlerin deneme sürümlerini kullanma konusunda yardım için adım adım indirme ve yükleme talimatlarımızı izleyin.