Product Design & Manufacturing Collection’ndaki ürünler, tüm ürün geliştirme yaşam döngüsünü desteklemek için entegre edilmiş ve birbirine bağlanmıştır. Inventor’ın yeteneklerini genişleten tasarım ve mühendislik ürünleri sistem çıkışı iş akışları için tanıdık arabirimden ayrılmamanızı sağlayacak şekilde entegre edilmiştir.

Inventor Nastran

Inventor Tolerance Analysis

Inventor CAM

Inventor Nesting

Factory Design Utilities

Vault Basic

Product Design & Manufacturing Collection’da yer alan diğer ürünler, bulut tabanlı CAD/CAM/CEA, elektrik tasarımı, fabrika düzeni tasarımı ve sinematik işleme özellikleri için bağlı verileri kullanır.