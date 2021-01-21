Product Design & Manufacturing Collection'ın İçeriği

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Product Design & Manufacturing Collection’a dahil olan yazılımlar

Tasarımcılar ve mühendisler için en iyi CAD araçlarımızı keşfedin. Daha fazla bilgi edinmek için bir ürün seçin ve ücretsiz deneyin.

Inventor

Mekanik tasarım ve 3B CAD yazılımı

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AutoCAD

Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.

Ürün bilgileri
Autodesk Fusion

Ürün tasarımı için bulut tabanlı 3B CAD/CAM/CAE yazılımı

Ürün detayları
Inventor Nastran

CAD gömülü sonlu eleman analizi yazılımı

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Inventor Tolerance Analysis

Inventor Tolerance Analysis yazılımı, boyutsal çeşitliliğin maliyet üzerindeki etkisini anlamak için tasarlanmıştır.

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3ds Max

Oyunlara ve tasarım görselleştirmeye yönelik 3B modelleme, animasyon ve görüntüleme yazılımı

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Ürün tasarımını ve mühendisliğini yönlendiren güçlü araçlar

Product Design & Manufacturing Collection’ndaki yazılımlar, ürün tasarımcıları ve mühendisleri için olağanüstü sonuçlar ortaya çıkarmak için birlikte çalışır.

Product Design & Manufacturing Collection’a dahil olan yazılımlar

İmalat ve üretim mühendisleri için en iyi CAD araçlarımızı keşfedin. Daha fazla bilgi edinmek için bir ürün seçin ve ücretsiz deneyin.

AutoCAD

Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.

Ürün bilgileri
Autodesk Fusion

Ürün tasarımı için bulut tabanlı 3B CAD/CAM/CAE yazılımı

Ürün detayları
Factory Design Utilities

Üretim tesislerini projelendirin, planlayın ve hayata geçirin

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Inventor Nesting

Düz ham maddeden alınan verimin optimize edilmesini sağlayan, Inventor için gerçek şekil yuvalama yazılımı

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Navisworks Manage

Mit der Kollisionserkennung und erweiterten Werkzeugen für die Koordination, 5D-Analyse und Simulation haben Sie Ihre Ergebnisse im Griff.

Produktinformationen
ReCap Pro

Gerçeklik yakalama ve 3D tarama yazılımı ve hizmetleri

Üretim süreçlerini planlamak ve optimize etmek için yazılım

Product Design & Manufacturing Collection’daki güçlü araçlar, üretim için olağanüstü sonuçlar ortaya çıkarmak için birlikte çalışır.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Product Design & Manufacturing Collection nedir?

Product Design & Manufacturing Collection, karmaşık ve özel ürün, ekipman ve sistemler tasarlayan mühendisler için Inventor ve AutoCAD’e yönelik güçlü bir genişletilmiş özellik setini içerir.

Product Design & Manufacturing Collection'a hangi ürünler dahildir?

Product Design & Manufacturing Collection'ın içerdiği ürünler arasında Inventor, AutoCAD, Fusion, Navisworks Manage, 3ds Max, Vault Basic, ReCap Pro, Factory Design Utilities, Inventor CAM, Inventor Nastran, Inventor Tolerance Analysis, Autodesk Sürücüsü ve Autodesk Rendering bulunur.

Product Design & Manufacturing Collection’daki ürünler nasıl entegre edilir?

Product Design & Manufacturing Collection’ndaki ürünler, tüm ürün geliştirme yaşam döngüsünü desteklemek için entegre edilmiş ve birbirine bağlanmıştır. Inventor’ın yeteneklerini genişleten tasarım ve mühendislik ürünleri sistem çıkışı iş akışları için tanıdık arabirimden ayrılmamanızı sağlayacak şekilde entegre edilmiştir.

  • Inventor Nastran

  • Inventor Tolerance Analysis

  • Inventor CAM

  • Inventor Nesting

  • Factory Design Utilities

  • Vault Basic

Product Design & Manufacturing Collection’da yer alan diğer ürünler, bulut tabanlı CAD/CAM/CEA, elektrik tasarımı, fabrika düzeni tasarımı ve sinematik işleme özellikleri için bağlı verileri kullanır.

  • AutoCAD

  • Fusion

  • Navisworks Manage

  • 3DS Max

Product Design & Manufacturing Collection’ndan kimler yararlanır?

Product Design & Manufacturing Collection, sistem çıkışı süreçleri için ilişkisel iş akışları sağlayan ve tüm ürün geliştirme süreci boyunca ekipleri bağlı verilerle birleştiren araçlar içerir.

 

Çözüm paketi, ürün tasarımcılarını ve mühendislerini, imalat mühendislerini, üretim mühendislerini ve karmaşık ve özel ürünler, ekipmanlar ve sistemler tasarlayan diğer kişileri destekler. Avantajları:

  • Daha hızlı pazara sürüm süresi

  • Artırılmış ürün geliştirme çevikliği

  • Arttırılmış imalat verimi

  • Optimize edilmiş fabrika tasarımı

  • Daha fazla imalat esnekliği 

Product Design & Manufacturing Collection abonelik ücreti ne kadar?

Yıllık Product Design & Manufacturing Collection aboneliğinin ücreti ve aylık Product Design & Manufacturing Collection aboneliğinin ücreti şeklindedir. 3 yıllık Product Design & Manufacturing Collection aboneliğinin ücreti ise şeklindedir.

Product Design & Manufacturing Collection’ndaki her ürüne ihtiyacımız yoksa ne olur?

İhtiyacınız olan ve en yüksek değeri elde edeceğiniz ürünleri kullanın. Çözüm paketindeki ürünlerden sadece 2 veya 3 tanesini kullanırsanız muhtemelen abonelik maliyeti, ürünlere ayrı ayrı abone olmaktan daha hesaplı olacaktır. İş yeteneklerinizi geliştirecek, yazılım yönetimini basitleştirecek ve projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar harcanan süreyi azaltacaksınız.

Tekli ürün aboneliğinden bir çözüm paketine nasıl yükseltebilirim?

Aboneliğinizi web sitemizden çevrimiçi olarak satın aldıysanız, mevcut ürün aboneliğinizin süresi dolduğunda bir endüstri çözüm paketine yükseltebilirsiniz. Aboneliğinizi bir satış temsilcisinden veya yetkili iş ortağından satın aldıysanız yardım için onlarla iletişime geçebilirsiniz. Autodesk ürününüzü veya planlarınızı yükseltme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Product Design & Manufacturing Collection için sistem gereksinimleri nelerdir?

Product Design & Manufacturing Collection’daki çoğu masaüstü ürünü Microsoft® Windows’ta® çalışır. Belirli ürün ayrıntıları için Product Design & Manufacturing Collection sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın.

Product Design & Manufacturing Collection’ı birden çok bilgisayara yükleyebilir miyim?

Tek kullanıcı ve çok kullanıcı lisanslarında bilgisayar erişimiyle ilgili tüm ayrıntılar için Autodesk sektörel çözüm paketi lisanslama  (İngilizce) bölümüne bakın. 

Product Design & Manufacturing Collection’ın deneme sürümünü nasıl indirebilirim?

Bir yazılımın ücretsiz deneme sürümünü indirin: Aynı anda Product Design & Manufacturing Collection'ın içerdiği birden fazla ürünü deneyebilirsiniz. En az 10 Mbps hızda internet bağlantısı kullanın ve deneme sürümleri genellikle büyük boyutlu dosyalar olduğundan sabit sürücünüzde yeterli alan olduğundan emin olun. Tek seferde bir deneme sürümü indirin, ardından başlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın. Çözüm paketlerindeki ürünlerin deneme sürümlerini kullanma konusunda yardım için adım adım indirme ve yükleme talimatlarımızı izleyin.

Bir deneme sürümünü indirme ve yükleme ile ilgili yardım gerekirse ne yapmalıyım?

Autodesk ürün indirme sorunlarını gidermek  (İngilizce) için destek makalemizi inceleyin.

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