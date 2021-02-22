Dahil olan yazılımlar

Media & Entertainment Collection'ı çevrimiçi olarak satın alırsanız (bu sayfa üzerinden), 5 adede kadar makinede kullanabileceğiniz tek kullanıcılı bir Arnold lisansına da sahip olursunuz. Bir iş ortağından çözüm paketi aboneliği satın alırsanız, Arnold tek kullanıcı lisansı veya Arnold 5'li paket çok kullanıcılı lisans arasından seçim yapabilirsiniz. Tek kullanıcı yerine çok kullanıcılı lisans alma seçeneği yalnızca iş ortakları aracılığıyla sunulduğundan, bu sayfadan yapılan çevrimiçi alışverişlerde geçerli değildir.