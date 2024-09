Dahil olan yazılımlar

Media and Entertainment Collection’da Maya, 3ds Max, Arnold (5’li paket seçeneği vardır), MotionBuilder, Mudbox, ReCap Pro ve Autodesk Rendering ürünleri yer almaktadır.

Ayrıca her çözüm paketi lisansı ile Bifrost for Maya'yı 15 adede kadar makinede çalıştırarak Bifrost ile oluşturulan simülasyonları bir bilgisayar grubunda işlemenizi sağlar. Bifrost for Maya, karmaşık efektler oluşturmaya yarayan görsel bir programlama ortamıdır.