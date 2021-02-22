Dahil olan yazılımlar

Nasıl satın alınır?
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Yaratıcılık konusunda hiçbir sınıra hapsolmadan, iş birliğine dayalı bir şekilde nefes kesici animasyonlar oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahip olun. Bir ürün seçerek daha fazla bilgi edinebilir ve ücretsiz deneyebilirsiniz.
Yaratıcı süreçlerle araçları birbirine bağlayarak görsel efekt üretim hattınız boyunca ekip çalışmasını kolay ve sorunsuz hale getirin. Bir ürün seçerek daha fazla bilgi edinebilir ve ücretsiz deneyebilirsiniz.
Yeni oyununuzun çarpıcı dünyalarını ve karakterlerini oluşturmak için ihtiyacınız olan yaratıcılık araçlarına erişin. Bir ürün seçerek daha fazla bilgi edinebilir ve ücretsiz deneyebilirsiniz.
Media & Entertainment Collection, baştan sona bütün iş akışınız için gerekli dijital tasarım araçlarına erişmenin en basit yoludur. Tek bir abonelikle bir projenin ilk taslağından teslim edilen son haline kadarki süreçte modelleme, karakter iskeletleri, canlandırma, efekt oluşturma, ışıklandırma ve görüntüleme konusunda ihtiyacınız olan her şeye sahip olursunuz.
Media and Entertainment Collection’da Maya, 3ds Max, Arnold (5’li paket seçeneği vardır), MotionBuilder, Mudbox, ReCap Pro ve Autodesk Rendering ürünleri yer almaktadır.
Ayrıca her çözüm paketi lisansı ile Bifrost for Maya'yı 15 adede kadar makinede çalıştırarak Bifrost ile oluşturulan simülasyonları bir bilgisayar grubunda işlemenizi sağlar. Bifrost for Maya, karmaşık efektler oluşturmaya yarayan görsel bir programlama ortamıdır.
Media & Entertainment Collection'ı çevrimiçi olarak satın alırsanız (bu sayfa üzerinden), 5 adede kadar makinede kullanabileceğiniz tek kullanıcılı bir Arnold lisansına da sahip olursunuz. Bir iş ortağından çözüm paketi aboneliği satın alırsanız, Arnold tek kullanıcı lisansı veya Arnold 5'li paket çok kullanıcılı lisans arasından seçim yapabilirsiniz. Tek kullanıcı yerine çok kullanıcılı lisans alma seçeneği yalnızca iş ortakları aracılığıyla sunulduğundan, bu sayfadan yapılan çevrimiçi alışverişlerde geçerli değildir.
Temel ürünler için, yaygın dosya formatları içe ve dışa aktarılabilir. Belirli ürünlerle, iş akışı boyunca bir model veya projede aynı anda iş birliği yapabilirsiniz. Örneğin Oyun tasarımı ve geliştirme veya Sinema ve TV prodüksiyonuna bakın. Arnold, Maya ve 3ds Max'e entegre bir görüntüleyicidir, böylece yüksek kaliteli önizlemelere göz atabilir ve değişiklikleri hızla yineleyebilirsiniz.
Yıllık Media & Entertainment Collection aboneliği
İhtiyacınız olan ve en yüksek değeri elde edeceğiniz ürünleri kullanın. Koleksiyondaki ürünlerin sadece 2-3 tanesini kullanıyor olsanız bile abonelik maliyeti, bunlara tek tek abone olmaya kıyasla daha hesaplı olabilir. İş yeteneklerinizi geliştirecek, yazılım yönetimini basitleştirecek ve projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar harcanan süreyi azaltacaksınız.
Aboneliğinizi web sitemizden çevrimiçi satın aldıysanız mevcut ürün aboneliğinizin süresi dolduğunda bir endüstriyel çözüm paketine geçebilirsiniz. Aboneliğinizi bir satış temsilcisinden veya yetkili iş ortağından satın aldıysanız yardım için kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Autodesk ürününüzü veya planlarınızı yükseltme hakkında daha fazla bilgi edinin.
Media and Entertainment Collection’daki masaüstü ürünlerinin çoğu [Microsoft® Windows®, Apple® macOS® ve Linux®] işletim sisteminde çalışabilir/çalışır. Belirli bir ürünle ilgili ayrıntılar için bkz. Media and Entertainment Collection sistem gereksinimleri (İngilizce).
Tek kullanıcılı ve çok kullanıcılı lisanslarla bilgisayar erişimine ilişkin tüm ayrıntılar için Autodesk endüstriyel koleksiyon lisanslama davranışı (İngilizce) bölümüne bakın.
Media and Entertainment Collection'da bulunan tüm yazılımların 30 günlük ücretsiz deneme sürümleri (aynı anda birden çok ürünü deneyebilirsiniz) indirilebilir. En az 10 Mbps İnternet kullanın. Ayrıca deneme sürümleri genelde büyük boyutlu dosyalar olduğundan sabit diskinizde yeterli alan bulunduğundan emin olun. Tek seferde bir deneme sürümü indirin, ardından başlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın. Çözüm paketlerindeki ürünlerin deneme sürümlerini kullanma konusunda yardım için adım adım indirme ve yükleme talimatlarımızı izleyin.
İndirmeyle ilgili sorunları gidermek için destek makalemizi (İngilizce) inceleyebilir veya sorularınızın cevaplarını topluluk forumlarında arayabilirsiniz.