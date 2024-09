La vaste gamme de produits et services d'Autodesk favorise l'innovation et la collaboration, accroît la qualité et vous permet de communiquer vos idées, d'optimiser vos conceptions, de gagner du temps et de réaliser des économies.

Nos logiciels d'architecture, d'ingénierie et de construction améliorent la conception, la construction et l'exploitation des bâtiments, des usines et des infrastructures.

Nos logiciels de fabrication et de développement de produits fournissent aux fabricants de divers secteurs (automobile, transports, machines industrielles, produits de grande consommation et produits pour le bâtiment) des solutions d'ingénierie numérique complètes qui rassemblent les données de toutes les phases du développement des produits et du cycle de vie de production.

Nos produits de média et divertissement numériques sont dotés d'outils de sculpture numérique, de modélisation, d'animation, de création d'effets, de rendu et de compositing pour la visualisation de conception, les effets visuels et la production de jeux vidéo.