Conditions Générales d’Utilisation

Pour toute Offre consistant en un Logiciel ou un Service Cloud qu’Autodesk met à Votre disposition ou Vous fournit, et sous réserve du respect des présentes Conditions et de toutes les obligations de paiement, y compris les taxes et autres frais, Autodesk Vous accorde un droit non exclusif d’utiliser l’Offre (et de permettre à Vos Utilisateurs autorisés d’utiliser l’Offre) uniquement (a) pendant la Durée de l’Offre, (b) conformément aux Conditions Particulières applicables, et (c) dans les limites de Votre abonnement, y compris le nombre autorisé, le Type d’Offre, le Territoire et les autres attributs spécifiés pour le type et le niveau que Vous avez sélectionnés lors de la souscription à l’Offre. Si votre Identification de l'Offre ne spécifie pas ces attributs, celle-ci aura les attributs d’une version d’évaluation.

Sauf autorisation expresse des présentes Conditions, ou autorisation écrite expresse d’Autodesk, Vous ne devez pas : (i) reproduire, modifier, adapter, traduire, porter ou créer des œuvres dérivées de tout ou partie d’une Offre, sauf autorisation expresse de la loi applicable nonobstant une interdiction contractuelle contraire, ou (ii) concéder en sous-licence, transférer, distribuer, transmettre, vendre, louer à bail, louer, prêter ou mettre d’une quelconque autre manière à la disposition d’un tiers tout ou partie d’une Offre ou une fonctionnalité de celle-ci (que ce soit via un bureau de services ou autrement).

Tout Logiciel (y compris toute Mise à jour ou Mise à niveau) qu’Autodesk met à Votre disposition ou Vous fournit est concédé sous licence pour une période d’abonnement limitée, et non vendu. Vous pouvez faire une copie d’archivage du Logiciel auquel Vous avez souscrit uniquement à des fins de sauvegarde et d’archivage pendant la Durée de l’Offre.