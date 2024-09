Oui, Autodesk Fusion Manufacturing Extension s’appuie sur les fonctionnalités clés d’Autodesk Fusion pour prendre en charge de nombreuses applications et de nombreux équipements pour l’impression 3D et la fabrication additive. Autodesk Fusion prend en charge la fabrication par dépôt de fil en fusion (FFF), la fusion multi-jet (MJF), la fusion sur lit de poudre et le dépôt multi-axes (par exemple, le dépôt d’énergie dirigé) dans une large gamme de métaux, de polymères et de matières organiques, et inclut les fonctionnalités suivantes :

Orientation automatique des pièces

Structures de support associatives

Treillis volumétrique

Optimisation du compactage des pièces

Simulation d’impression