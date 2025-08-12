Superposez des personnages en images de synthèse à des acteurs réels et capturez facilement les mouvements du visage, du corps et des mains grâce à la technologie de capture de mouvements basée sur l’IA de Flow Studio.

Obtenez des données complètes de capture de mouvements pour votre projet aux formats USD ou FBX, avec un reciblage avancé des ossatures des personnages et des animations prêtes pour l’exportation.