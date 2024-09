Autodesk Advance Steel est un logiciel de modélisation 3D pour la création de plans de détail, la fabrication et la construction de structures en acier. Utilisez Advance Steel pour connecter la conception et la fabrication lorsque vous travaillez dans le BIM afin d’améliorer la communication entre les ingénieurs, les concepteurs et les dessinateurs de plans de détail de structures en acier.



Le logiciel permet de faire avancer les projets efficacement de la conception à la fabrication, avec une intention de conception plus claire et moins de retouches. Utilisez Advance Steel avec la collection AEC Collection pour exécuter des analyses structurelles, automatiser les processus de conception, créer et résoudre des géométries complexes, et détecter et atténuer les conflits lors de la phase de préconstruction.