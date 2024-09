Pour accéder à Informed Design for Inventor, les utilisateurs doivent disposer d’Inventor et d’Autodesk Docs afin de bénéficier d’un partage de données basé sur le cloud et d’une intégration transparente des modèles de produits pour le bâtiment. L’accès à Informed Design for Revit ne fait pas partie des conditions préalables. Cependant, une collaboration efficace avec les parties prenantes chargées de la conception est essentielle, et Informed Design for Revit, Inventor et Autodesk Docs favorisent une utilisation et une synchronisation optimales.