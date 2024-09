Une fois votre remboursement approuvé et traité, vous recevrez la somme correspondante via le moyen de paiement indiqué. Les remboursements par carte bancaire prennent généralement entre 5 et 7 jours ouvrables. Les autres moyens de paiement peuvent prendre plus de temps. En cas de retard important dans la réception de votre remboursement, n’hésitez pas à contacter le service clientèle. Une fois le remboursement effectué, vous n’aurez plus accès aux logiciels et aux services associés.