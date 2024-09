Autodesk Fusion Simulation Extension fournit des informations clés sur les performances et la qualité de conception des produits grâce à des outils d’analyse mécanique et structurelle, et de moulage par injection couvrant plusieurs aspects :

Contraintes statiques non linéaires

Simulation d’événements

Fréquences modales

Simulation de moulage par injection (remplissage du moule, qualité de la pièce, résultats guidés)

Flambage structurel

Flux thermiques en régime permanent

Contrainte thermique

Optimisation de la forme

Conception générative