Autodesk Fusion Design Extension (anciennement Fusion 360 Product Design Extension) est un jeu d’outils avancés de conception et de modélisation 3D qui permet d’automatiser la conception de produits complexes. Améliorez les performances de vos produits et préparez votre conception pour la fabrication grâce à des paramètres de fonctions intelligents et à des conseils. En savoir plus sur Autodesk Fusion (anciennement Fusion 360) pour la conception de produits.