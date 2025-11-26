AUTODESK FUSION CONTRIBUTOR

Fusion Contributor est un niveau d’accès permettant aux intervenants de collaborer en toute sécurité sur le développement de produits dans Fusion (partage de conceptions, révision et gestion de projets) où qu’elles soient et sur n’importe quel appareil. Les équipes internes et les partenaires externes peuvent participer aux workflows et rester informés, le tout sans autorisation de création.

Les utilisateurs de Fusion Contributor travaillant dans Fusion Manage peuvent afficher les données de gestion du cycle de vie des produits, créer des rapports et contribuer aux workflows.

En rationalisant la collaboration et en fournissant un accès sécurisé et en temps réel aux données cruciales du projet, Fusion Contributor permet à vos équipes de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes, et de faire progresser l’innovation.