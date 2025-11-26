AUTODESK FUSION CONTRIBUTOR

Connectez les équipes, communiquez et collaborez grâce à Fusion Contributor

Travaillez plus efficacement et améliorez la collaboration en simplifiant la participation des équipes internes et externes.

Qu’est-ce qu’Autodesk Fusion Contributor ?

Fusion Contributor est un niveau d’accès permettant aux intervenants de collaborer en toute sécurité sur le développement de produits dans Fusion (partage de conceptions, révision et gestion de projets) où qu’elles soient et sur n’importe quel appareil. Les équipes internes et les partenaires externes peuvent participer aux workflows et rester informés, le tout sans autorisation de création.

Les utilisateurs de Fusion Contributor travaillant dans Fusion Manage peuvent afficher les données de gestion du cycle de vie des produits, créer des rapports et contribuer aux workflows.

En rationalisant la collaboration et en fournissant un accès sécurisé et en temps réel aux données cruciales du projet, Fusion Contributor permet à vos équipes de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes, et de faire progresser l’innovation.

Avantages d’Autodesk Fusion Contributor

Connectez-vous aux équipes internes et aux fournisseurs externes

Gérez les fichiers, accédez-y et partagez-les en toute sécurité avec les intervenants internes et externes. Affichez et révisez les conceptions instantanément.

 

Communiquez l’avancement de la conception

Centralisez l’ensemble des modifications apportées à la conception, les commentaires et les annotations des différentes équipes pour visualiser facilement la progression du projet.

 

Collaborez sans limites, où que vous soyez

Accédez aux détails du projet et collaborez n’importe où et à tout moment, via un navigateur Web ou sur un appareil mobile, et restez sur la bonne voie.

 

Explorez les possibilités de Fusion Contributor pour Fusion

Centraliser l’accès et la contribution aux données

Stockez et gérez les versions de toutes les données de votre projet, y compris les conceptions, les feuilles de calcul et les documents.

 

Collaborer sur des nomenclatures

Consommez et modifiez les informations de la nomenclature des produits pour collaborer avec les parties prenantes en amont et en aval.

 

Commentaires et annotations

Suivez les commentaires de révision de conception avec des annotations, des corrections et des commentaires depuis n’importe quel appareil.

 

Rechercher et trouver

Recherchez les données dont vous avez besoin et consultez des résultats instantanés pour sélectionner et afficher ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

 

Explorez les possibilités de Fusion Contributor pour Fusion Manage

Afficher les données pertinentes

Restez informé en accédant aux données, aux articles, aux processus commerciaux, aux nomenclatures, aux fichiers de projet, aux documents et aux enregistrements dont vous avez besoin.

 

Participer aux workflows et obtenir des informations

Participez aux workflows des processus commerciaux en tant qu’approbateur ou réviseur, suivez de près les tâches attribuées et leurs échéances, et extrayez des informations précieuses des rapports et des graphiques.

 

Annoter et collaborer

Limitez le recours aux e-mails et clarifiez la gestion des versions : révisez des pièces jointes, transmettez des commentaires par le biais d’annotations et communiquez avec les intervenants dans Fusion Manage.

 

Accéder aux notifications

Soyez averti en cas de mise jour concernant l’un de vos projets : recevez des notifications en temps réel qui vous informent des nouvelles tâches, des actions en attente ou des modifications apportées aux données produits.

 

« Le fait que Fusion soit basé dans le cloud, avec la possibilité de disposer d’un espace de travail partagé, nous permet de collaborer facilement et itérativement à distance. »

– Michael DiTullo, Fondateur et Directeur de la création, Michael DiTullo LLC

