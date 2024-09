Les systèmes PLM complètent les systèmes ERP. Les systèmes ERP sont axés sur les processus d’exécution commerciale, tels que les inventaires, la logistique et les finances. Les systèmes PLM se concentrent sur les aspects liés au produit, comme la conception, l’ingénierie, la production et la maintenance. Les processus PLM permettent de connecter toutes les personnes impliquées dans le cycle de vie du produit via une source d’informations centralisée. La connexion entre les systèmes PLM et ERP optimise l’exploitation des données produits pour renforcer l’automatisation et les workflows dans l’ensemble de l’entreprise et améliorer ainsi les avantages commerciaux.