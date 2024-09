Connectez les équipes sur le terrain et en studio à l’aide d’outils de BIM compatibles. Détectez, gérez et résolvez les problèmes de constructibilité avec Navisworks, Revit et Autodesk Construction Cloud. Navisworks, Revit et d’autres produits sont disponibles dans la collection AEC (Architecture, Engineering and Construction Collection).

Rationalisez la coordination BIM avec Autodesk Construction Cloud (vidéo : 3 min 24 s)