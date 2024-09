AutoCAD LT peut être exécuté sous Microsoft® Windows® et Apple® macOS®. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Configuration requise pour AutoCAD LT.



Chaque abonnement à AutoCAD LT inclut AutoCAD sur le Web et sur mobile. AutoCAD sur mobile peut être exécuté sur iOS, Android et Windows. Pour plus d’informations sur la version, reportez-vous à la rubrique Configuration requise pour AutoCAD sur mobile. AutoCAD sur le Web est pris en charge par Google Chrome 64 bits, Mozilla Firefox 64 bits et Microsoft Edge 64 bits sous Windows ou Mac. Pour plus d’informations sur la version, reportez-vous à la rubrique Configuration système requise pour AutoCAD sur le Web.