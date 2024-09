Revit est un logiciel complet de modélisation des données du bâtiment (BIM) qui offre des outils pour la conception architecturale, l’ingénierie structure, les systèmes MEP (mécanique, électricité et plomberie) et la construction. Il permet aux professionnels de créer, de modéliser et de documenter des projets de construction dans un environnement collaboratif.

Informed Design for Revit est un complément spécialement conçu pour améliorer les fonctionnalités d’Autodesk Revit. Il offre des possibilités supplémentaires pour accéder aux modèles de produits pour le bâtiment, les personnaliser et les intégrer de manière transparente dans les fichiers de conception. Informed Design for Revit vise à optimiser la communication dans le cadre de la conception et à faciliter l’utilisation d’éléments architecturaux manufacturables dans le workflow Revit.