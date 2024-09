Autodesk Insight prend en charge l’analyse du carbone total pour la conception architecturale. Les architectes et les équipes de conception utilisent Insight pour suivre les émissions de carbone incorporé et de carbone opérationnel à l’aide de tableaux de bord et de mesures flexibles et ouvertes. Grâce à Autodesk Insight, les architectes peuvent exécuter des simulations et des scénarios sur le carbone, et observer la répartition des différentes décisions de conception en fonction des facteurs qu’ils définissent, comme les performances du système CVC, la forme et l’orientation du bâtiment, la conception d’enveloppe, les matériaux, l’éclairage et les charges électriques, et plus encore. Les architectes peuvent prendre en compte des données telles que les coûts énergétiques et les effets compensatoires pour parvenir à une compréhension globale d’approches de conception saines et optimisées pour réduire les émissions de carbone.