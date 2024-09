Oui. Fusion for Manufacturing est notre logiciel de fabrication le plus performant et le plus avantageux. Il intègre de puissants outils de CAO/FAO et des workflows automatisés spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des ingénieurs en fabrication qui utilisent l’usinage CNC pour le fraisage et le tournage, la fabrication à base de tôles et la fabrication additive (impression 3D).