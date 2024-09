Tous les abonnements aux produits sont automatiquement disponibles dans le cadre du plan Standard, sans frais supplémentaires.

Pour mettre à niveau un plan Premium, vous devez acheter autant d'abonnements avec plan Premium que d'abonnements aux produits éligibles en votre possession. Nous regardons le nombre d'abonnements aux produits éligibles que vous possédez et établissons un devis.

Plans Premium de trois ans uniquement : pour tout abonnement à un produit supplémentaire souscrit au cours de la période de trois ans, vous devez acheter un nombre équivalent d'abonnements avec plan Premium afin de continuer à profiter des avantages de ce plan pour les nouveaux abonnements achetés. Vous pouvez acheter des abonnements à des produits supplémentaires à n'importe quel moment et le rattrapage avec les plans Premium est effectué à la fin de chaque année. Nous appelons ce processus "la régularisation à la date anniversaire". Une régularisation a lieu à la fin de la première et de la deuxième année (au 1er et au 2e anniversaire de votre plan Premium). À cette période, vous recevrez une notification vous indiquant le nombre d’abonnements avec plan Premium que vous devez souscrire pour couvrir les abonnements à des produits achetés plus tôt dans l’année. L’ajout d’abonnements avec plan Premium ne peut être réalisé qu’au moment de la régularisation. Si vous souhaitez retirer des abonnements avec plan Premium, vous pourrez le faire lors du prochain renouvellement. À cette date, vous aurez la possibilité d’ajuster le nombre d’abonnements avec plan Premium et d’en acheter plus ou moins selon vos besoins. Pour en savoir plus, consultez le site Autodesk Knowledge Network.

Pour plus d'informations sur les contrats Enterprise Business Agreement, contactez votre représentant Autodesk.