Oui. Le plan Education permet d’accéder pendant un an aux produits et services Autodesk via la communauté Education Community, avec une date de renouvellement pour tous les abonnements produit demandés pendant la durée de validité de votre plan. Vous pouvez accéder à tous les produits proposés dans le cadre du plan Education pendant votre abonnement d’un an renouvelable.



Le plan Education remplace les licences éducatives utilisateur unique d’un an précédemment accordées aux étudiants et enseignants pour chaque logiciel Autodesk sous licence via Education Community.