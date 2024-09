L’outil d’exportation de fichiers NWC distribuables permet aux équipes du projet utilisant le logiciel Navisworks de générer des modèles de projets complets pour la simulation et l’analyse. Les membres de l’équipe peuvent générer des fichiers NWC optimisés directement à partir d’applications de conception, sans requérir de licence Navisworks. L’outil d’exportation de fichiers NWC fonctionne avec toute une gamme de produits, y compris les logiciels AutoCAD et Revit, ainsi que 3ds Max, Bentley MicroStation et Graphisoft ArchiCAD. Le format de fichier NWC prend en charge le transfert de la géométrie des objets et des métadonnées associées.

