Actor in canyon style environment looking past camera with AI motion capture markers and bones highlighted, and final CG character render

Autodesk Flow Studio

Créez des effets visuels époustouflants avec un outil d’IA qui vous assure un contrôle total

Avec Flow Studio, transformez vos prises de vues en scènes constituées d’images de synthèse que vous pouvez contrôler, modifier et exporter. Pas d’équipements supplémentaires, pas de barrières, pas de limites : juste une totale liberté narrative.

Qu’est-ce qu’Autodesk Flow Studio ?

Autodesk Flow Studio (anciennement Wonder Studio) est un jeu d’outils cloud 3D optimisé par l’intelligence artificielle (IA) qui transforme les prises de vues réelles en scènes constituées d’images de synthèse modifiables, sans configuration complexe. Donnez vie aux histoires que vous avez toujours voulu relater avec des fonctionnalités d’IA rapides, accessibles et entièrement sous votre contrôle.

  • Créez à la vitesse de vos idées grâce à des outils d’IA qui accélèrent votre workflow sans nuire à la créativité.

  • Maîtrisez vos séquences avec des éléments modifiables et exportables que vous pouvez affiner image par image.

  • Terminez votre travail à l’aide d’outils que vous connaissez en tirant parti de l’intégration transparente avec Maya, Blender, Unreal Engine et USD.

Vidéo de présentation de Flow Studio (1 min 8 s)

Pourquoi utiliser Flow Studio ?

Narration sans limites

Des courts métrages indépendants aux épopées cinématographiques, profitez d’outils d’effets visuels haut de gamme, sans équipement supplémentaire ni barrières.

Créations optimisées avec l’IA

Produisez des créations contrôlables et modifiables, jamais immuables, grâce à des fonctionnalités conçues pour aider les artistes, pas pour prendre leur place.

Outils rationalisés pour les workflows créatifs

Accélérez la production grâce à des outils qui éliminent les obstacles et s’intègrent de manière transparente dans votre pipeline créatif, de la création de contenu numérique au tournage en studio.

Découvrez tous les niveaux de Flow Studio

Free

Gratuit

 

Pour les artistes curieux qui explorent les effets visuels basés sur l’IA et qui cherchent à améliorer leurs mises en scène gratuitement. Aucune carte bancaire requise.

  • 300 crédits/mois
  • Résolution d’exportation maximale de 720 p
  • Espace de stockage de 1 Go
  • Chargement vidéo limité à 100 Mo
  • 3 chargements de personnages personnalisés
  • Capture de mouvements pour 1 personne

Lite

/mois

 

Pour les artistes prêts à exploiter des fonctionnalités d’IA avancées et à donner vie à leurs projets avec une plus grande flexibilité.

  • 2 100 crédits/mois
  • Résolution d’exportation maximale de 1080p
  • Espace de stockage de 5 Go
  • Chargement vidéo limité à 500 Mo
  • 6 chargements de personnages personnalisés
  • Capture de mouvements pour 2 personnes

Standard

/mois

 

Pour les artistes et les petites équipes qui ont besoin de davantage d’options d’exportation et de prototypage rapide afin de générer de la valeur dès le début des projets et d’évoluer en toute confiance.

  • 6 000 crédits/mois
  • Résolution d’exportation maximale de 4K
  • Espace de stockage de 20 Go
  • Chargement vidéo limité à 500 Mo
  • 15 chargements de personnages personnalisés
  • Capture de mouvements pour 3 personnes

Pro

/mois

 

Pour les grandes équipes produisant à grande échelle qui souhaitent accéder à toutes les fonctionnalités afin de prendre en charge des projets complexes prêts pour la production.

  • 12 000 crédits/mois
  • Résolution d’exportation maximale de 4K
  • Espace de stockage de 80 Go
  • Chargement vidéo limité à 2 000 Mo
  • 50 chargements de personnages personnalisés
  • Capture de mouvements pour 4 personnes

Enterprise

Contacter le service commercial pour connaître les tarifs

 

Pour les studios et les entreprises qui ont besoin d’une évolutivité, d’une sécurité, d’un contrôle et d’une flexibilité spécifiques afin de prendre en charge des pipelines haute précision pour de grands volumes.

  • 48 000 crédits/mois
  • Résolution d’exportation maximale de 4K
  • Espace de stockage de 1 To
  • Chargement vidéo limité à 2 000 Mo
  • 50 chargements de personnages personnalisés
  • Capture de mouvements pour 7 personnes

Explorez les possibilités de Flow Studio

Accélérez la mise en scène créative

Quelle que soit la taille de votre projet et de votre équipe, l’interface intuitive de Flow Studio permet aux artistes de se focaliser sur leur cœur de métier, la création. Chargez des prises de vues, scannez des images et attribuez rapidement des personnages en images de synthèse aux acteurs réels que vous souhaitez intégrer dans vos mises en scènes. Obtenez des séquences exceptionnelles, automatiquement éclairées, animées et composées.
Miniature de capture de mouvements sans marqueurs basée sur l’IA

Capture de mouvements sans marqueurs basée sur l’IA

Superposez des personnages en images de synthèse à des acteurs réels et capturez facilement les mouvements du visage, du corps et des mains grâce à la technologie de capture de mouvements basée sur l’IA de Flow Studio. 

 

Obtenez des données complètes de capture de mouvements pour votre projet aux formats USD ou FBX, avec un reciblage avancé des ossatures des personnages et des animations prêtes pour l’exportation.

Explorer la capture de mouvements basée sur l’IA

Technologie de conversion de vidéos en scènes 3D

Transformez n’importe quelle séquence vidéo en une scène 3D animée grâce à la technologie révolutionnaire de Wonder Animation. 

 

Filmez et montez des séquences avec de nombreux plans et transitions, puis utilisez l’IA pour reconstruire la scène dans un espace 3D et faire correspondre la position et le mouvement de chaque caméra aux personnages et à l’environnement.

Explorer l’animation/la conversion de vidéos en scènes 3D

Exportations d’éléments individuels

Exportez exactement ce dont vous avez besoin pour affiner votre travail. Obtenez les éléments adaptés pour chaque tâche créative :

 

  • Capture de mouvements
  • Suivi caméra
  • Scènes 3D
  • Passe de personnage
  • Masque alpha
  • Clean plate
  • Rendu final
Explorer l’exportation d’éléments

Puissantes intégrations

Exportez facilement votre travail vers l’outil que vous utilisez déjà pour y apporter la touche finale. Améliorez la collaboration grâce aux normes ouvertes intégrées, telles qu’Universal Scene Description (.fr) (USD) et tirez parti des échanges de données fluides avec d’autres outils 3D professionnels, comme Maya, Blender et Unreal Engine, pour des exportations de haute qualité.

Automatisez le rendu cloud

Gagnez en efficacité et libérez vos ordinateurs pour des tâches plus créatives grâce à la technologie de rendu cloud de Flow Studio. Envoyez vos tâches de rendu vers le cloud et poursuivez votre travail sur d’autres projets pendant que le rendu s’effectue. Réduisez ainsi considérablement les temps d’arrêt et livrez des résultats créatifs plus rapidement. 

Créez, connectez et trouvez l’inspiration

Rejoignez la communauté grandissante des créateurs, des artistes 3D et des cinéastes qui utilisent Flow Studio pour imaginer, expérimenter et passer au niveau supérieur, ensemble. Venez nous rencontrer.

Relatez votre histoire à votre façon avec Autodesk AI

Autodesk AI est conçu pour les artistes et les créateurs qui souhaitent avancer plus rapidement, sans s’éloigner de leur vision. Que vous travailliez sur la présentation d’un projet ou des prises de vues d’effets visuels, ou que vous cherchiez simplement l’inspiration, les technologies d’IA avancées de Flow Studio vous permettent de créer avec intention et de vous concentrer sur votre passion pour la mise en scène.

Souscrivez un abonnement à Flow Studio

Profitez du prix en vigueur pendant 3 ans
Si vous utilisez occasionnellement un produit, payez à l’usage avec Flex
Profitez d’une garantie de remboursement allant jusqu’à 30 jours
Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que Flow Studio ?

Optimisé par Autodesk AI, Flow Studio (anciennement Wonder Studio) est un jeu d’outils cloud 3D qui transforme les prises de vues réelles en scènes constituées d’images de synthèse modifiables, sans configuration complexe.

Il génère automatiquement les éléments d’exportation essentiels, tels que les données de capture de mouvements, le suivi caméra, les masques alpha, les clean plates et les passes de personnages. Ces éléments sont prêts à être utilisés dans des outils 3D comme Autodesk Maya, Blender, Unreal et Autodesk 3ds Max via USD.

Flow Studio vous permet de donner vie aux histoires que vous avez toujours voulu relater avec des fonctionnalités d’IA rapides, accessibles et entièrement sous votre contrôle.

Comment puis-je utiliser Flow Studio gratuitement ?

Flow Studio est disponible au niveau Free pour les artistes curieux qui explorent les effets visuels basés sur l’IA et qui cherchent à améliorer leurs mises en scène. Vous pouvez obtenir Flow Studio gratuitement en accédant à la page de comparaison et en cliquant sur Accéder au niveau Free.

Comment fonctionnent les crédits Flow Studio ?

Flow Studio est basé sur un système de crédits, ce qui vous donne la liberté d’utiliser votre abonnement comme vous le souhaitez. Chaque mois, vous obtenez un nombre défini de crédits en fonction de votre plan, que vous pouvez dépenser sur différents types de projets, comme la capture de mouvements basée sur l’IA, la prise de vues réelles ou l’animation/la conversion de vidéos en scènes 3D.

Chaque processus requiert un certain nombre de crédits par seconde. Les crédits sont réinitialisés tous les mois. Aussi, assurez-vous de les utiliser avant leur expiration. Pour connaître le nombre de crédits inclus dans chaque plan, consultez la page de comparaison.

Quelle est la différence entre le suivi caméra et le suivi de mouvements ?

Le suivi caméra analyse les séquences vidéo pour déterminer les mouvements de la caméra dans l’espace 3D, ce qui permet de placer avec précision des objets, des acteurs ou des effets 3D dans une scène. Le suivi de mouvements suit les mouvements d’acteurs ou d’éléments spécifiques dans une vidéo. Alors que le suivi caméra reconstruit une trajectoire de caméra virtuelle, le suivi de mouvements applique des éléments graphiques ou des effets à des cibles en mouvement.

Quelles sont les fonctionnalités d’IA disponibles dans Flow Studio ?

Flow Studio offre une large gamme d’outils basés sur l’intelligence artificielle pour accélérer votre processus créatif. Les principales fonctionnalités comprennent la capture de mouvements sans marqueurs, la technologie de conversion de vidéos en scènes 3D et la génération automatique d’éléments essentiels, tels que le suivi caméra, les clean plates, les masques alpha et les passes de personnages.

Tout est prêt pour l’exportation vers vos outils 3D préférés, comme Maya, Blender ou Unreal Engine. Vous pouvez ainsi affiner et développer facilement votre travail avec un contrôle créatif total.

Comment l’entreprise Autodesk veille-t-elle à l’utilisation responsable et éthique de l’IA et de l’apprentissage automatique ?

Certaines fonctionnalités d’Autodesk AI ne reposent pas sur l’apprentissage automatique et ne requièrent donc pas de données pour l’entraînement de modèles sous-jacents. D’autres fonctionnalités d’IA nécessitent des données d’entraînement. Autodesk puise alors dans différentes sources selon les fonctionnalités. Pour savoir si une fonctionnalité d’Autodesk AI repose sur l’apprentissage automatique et quelles sont les sources de données utilisées pour l’entraînement des modèles, consultez la fiche sur la transparence de l’IA de cette fonctionnalité, située dans la section IA responsable du Centre de confiance d’Autodesk (.fr). Remarque : d’autres fiches sur la transparence seront bientôt disponibles.

Qu’est-ce qui différencie Flow Studio des autres outils d’IA ?

De nombreux outils d’IA traditionnels peuvent ressembler à une boîte noire : une solution en un clic qui offre un contrôle très limité sur le résultat. Flow Studio est différent. Il est conçu pour travailler avec vous, pas seulement pour vous. Flow Studio utilise une intelligence artificielle contrôlable et orientable : vous êtes aux commandes. Vous pouvez guider le processus, affiner les résultats et façonner le résultat final afin de respecter votre vision créative. Il ne s’agit pas d’appuyer sur un bouton en espérant que tout ira pour le mieux. Vous disposez des bons outils pour donner vie à vos idées avec l’IA pour optimiser votre créativité.

