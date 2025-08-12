Optimisé par Autodesk AI, Flow Studio (anciennement Wonder Studio) est un jeu d’outils cloud 3D qui transforme les prises de vues réelles en scènes constituées d’images de synthèse modifiables, sans configuration complexe.
Il génère automatiquement les éléments d’exportation essentiels, tels que les données de capture de mouvements, le suivi caméra, les masques alpha, les clean plates et les passes de personnages. Ces éléments sont prêts à être utilisés dans des outils 3D comme Autodesk Maya, Blender, Unreal et Autodesk 3ds Max via USD.
Flow Studio vous permet de donner vie aux histoires que vous avez toujours voulu relater avec des fonctionnalités d’IA rapides, accessibles et entièrement sous votre contrôle.