Autodesk InfoWorks ICM est un logiciel intégré avancé de modélisation de bassins versants. Il permet aux petites et grandes entreprises de modéliser les éléments complexes de réseaux hydrauliques et hydrologiques de manière rapide, précise et collaborative. Autodesk InfoWorks ICM vous aide à planifier les améliorations de capacité, des extensions de systèmes et des scénarios d’urgence pour les professionnels de l’eau et des eaux usées.