Moldflow Adviser fournit des indications sur la fabricabilité et des retours d’informations pour la conception de pièces thermoplastiques et de moules grâce à des résultats généraux sur l’écoulement des matières, le refroidissement des moules et le gauchissement des pièces.

Moldflow Insight fournit des résultats détaillés sur l’écoulement des matières, le refroidissement et le gauchissement pour les processus de moulage par injection et par compression. Avec Moldflow Insight, vous pouvez mieux contrôler les matières, les machines, les moules et les processus.

L’automatisation à l’aide de scripts ou d’API accélère les fonctionnalités de configuration et de post-traitement. Les matières thermoplastiques et thermodurcissables sont prises en charge, ainsi que la personnalisation des matières pour les inserts pièces et les inserts de moule. Plusieurs méthodes de moulage avancées sont disponibles : moulage par injection gaz, moulage par injection-compression, moulage par injection bi-matière, moulage par injection microcellulaire, et bien d’autres encore. Vous pouvez ainsi déterminer quelle est la méthode la mieux adaptée à votre pièce. Moldflow Insight offre également une personnalisation avancée du processus, notamment la possibilité de sélectionner la machine de moulage, de spécifier les busettes, de choisir les matériaux du moule, de résoudre un plan d’expérience (DOE) ou une étude paramétrique, et plus encore.