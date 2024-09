Autodesk fournit des instructions de téléchargement et d’installation pour les utilisateurs individuels et pour les administrateurs. Les téléchargements disponibles s'affichent dans Autodesk Account. Recherchez votre produit, sélectionnez une version, une plateforme, une langue et un mode de téléchargement. Pour en savoir plus, consultez le site Autodesk Knowledge Network.