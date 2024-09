Nous recevons et traitons les informations de nos sociétés affiliées et de sources tierces, y compris des employeurs, des partenaires commerciaux, des bases de données de contacts professionnels, des fournisseurs de services d’enrichissement, des partenaires de distribution (par exemple, des revendeurs), des fournisseurs de services marketing, des agrégateurs de données tiers et des plates-formes et services de réseaux sociaux (par exemple, LinkedIn et Facebook). Nous recevons également les informations de sources publiques et de concédants de licences. Les catégories des informations personnelles que nous recueillons auprès de ces sources comprennent :

les identificateurs, comme les noms, numéros de téléphone et adresses électroniques ;

les informations professionnelles, comme les professions, secteurs, licences, expériences et parcours professionnels, ainsi que les autres qualifications ;

les informations sur la formation, comme votre parcours de formation ;

les informations commerciales, comme les événements auxquels vous avez assisté ou les activités auxquelles vous avez participé ; et

les conclusions, portant notamment sur les informations d'utilisation et vos préférences, comportements et autres attributs.

Conformément à la loi applicable, nous pouvons associer vos données personnelles aux informations recueillies auprès d’autres parties pour maintenir nos bases de données à jour et exactes, et pour vous proposer du contenu, des expériences, des applications et des offres plus pertinents.