Autodesk AutoCAD Web, anciennement appelée application Web AutoCAD et application mobile AutoCAD, permet d’accéder aux principales commandes d’Autodesk AutoCAD pour générer et modifier légèrement des conceptions de base, de collaborer avec d’autres utilisateurs, d’ajouter des notes et des annotations sans modifier les dessins de bureaux et d’accéder aux fichiers de CAO dans le cloud. Pour plus d’informations, reportez-vous à notre FAQ.