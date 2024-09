Maya est un jeu d’outils professionnels d’animation, de modélisation, de simulation et de rendu 3D conçu pour créer des personnages réalistes et des effets dignes des meilleures superproductions.



Qu’il s’agisse de créatures fantastiques, de paysages grandioses ou de séquences de bataille explosives, les meilleurs artistes et spécialistes de la modélisation et de l’animation font confiance au jeu d’outils primés de Maya pour donner vie à des jeux vidéo, des émissions de télévision et des films d’animation et d’action populaires.