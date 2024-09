Autodesk Fusion avec Netfabb est un logiciel de fabrication additive utilisé pour la préparation, le nettoyage, la création de sections et de trajectoires d’outil, la simulation et bien plus encore. Vous pouvez utiliser Netfabb pour automatiser les processus de fabrication additive, organiser et imbriquer les pièces à des fins de compactage, nettoyer les données de maillage destinées à la fabrication, et même créer des formes personnalisées de treillis adaptatif. Autodesk Fusion avec Netfabb est l’outil idéal pour tous les workflows industriels de fabrication additive, quelle que soit la technologie utilisée.