管理進階 AI 設定

推出此體驗後，受支援中樞中的所有專案都將預設啟用「進階 AI」。如果您想要關閉「進階 AI」，可以隨時變更設定。

進階 AI 設定會以類別形式套用到進階 AI 功能。您無法單獨開啟或關閉個別進階 AI 功能。