- Platform:
- Şimdi başlayın
- Ürünü edinin
- Lisans edinin
- Ürün, bu aygıtta kullanılamıyor
- Sınıfı etkinleştir
- Included with AutoCAD
- Ağ sunucusuyla dağıtım
- Çoklu tek lisans ile dağıt
Not: Autodesk Account Hesabında aboneliklere lisans denir. Autodesk Account Hesabınızda atama yaptıysanız bu sayfayı yenileyerek aşağıdan doğru abonelik verilerine ulaşabilirsiniz.
Hitap
Kullanılabilir abonelikler
Atanan abonelikler
Kalan abonelikler
Fusion 360
125
0
125
Her aboneliğe bir öğrenci atayabilirsiniz.
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Öğrenmesi, öğretmesi ve kullanması kolay olan modern bir kullanıcı arayüzünde rakipsiz bir işlev yelpazesiyle hızlı, eğitim için ücretsiz ve güçlü. Autodesk Fusion'ın neden öğrencileri tasarım, mühendislik ve imalat alanlarındaki kariyer olanaklarına yönlendirmek için tercih edilen bir araç olduğunu keşfedin.
Autodesk Fusion yaklaşık altı haftada bir güncellenir. Laboratuvar kurulumlarında düzenli güncellemeler yapılması zorunludur. Bildirimlere kaydolarak tam uyumluluğu koruyun. Bildirim almak için buraya (İngilizce) tıklayın.
Autodesk Fusion'ı yükseltmek için şu talimatları içeren bir e-posta alacaksınız:
You are receiving an Educational license or entitlement for the software or service you have chosen and it can only be used for educational purposes in accordance with the terms set forth in the applicable software license agreement or terms of use.
* denotes a required field
Seri numarası: ${serialNumber}
Ürün anahtarı: ${productKey}
Dosya boyutu: ${fileSize}
Ağ lisansı: RegisterOnce adresine gidin ve Şimdi Kaydol'a tıklayın. Detaylı talimatları inceleyin.
Çok kullanıcılı bağımsız lisans: Ürünü başlatıp Lisansı Yönet'e tıklayarak lisansa kaydolmak ve lisansı yeniden etkinleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin. Detaylı talimatları inceleyin.
Seçtiğiniz yazılım veya hizmet için 3 yıllık Eğitim lisansı ya da yetkilendirmesi alıyorsunuz. Bu yazılım veya hizmet, yalnızca geçerli lisans sözleşmesinde belirtilen hükümlere veya hizmet şartlarına uygun olarak eğitime yönelik amaçlar için kullanılabilir. Daha fazla bilgi edinin (İngilizce).
Yükleme kısıtlamaları uygulanır. Öğrenciler veya eğitimciler tarafından Eğitim Topluluğu yoluyla lisanslanan yazılımlar, yalnızca öğrenci veya eğitimcinin kişisel bilgisayarında ya da cihazlarında kurulabilir. Eğitim kurumları tarafından Eğitim Topluluğu yoluyla lisanslanan yazılımlar, yalnızca eğitim kurumunun bilgisayarlarında ya da cihazlarında kurulabilir.
Ücretsiz Autodesk yazılımlarının ve/veya bulut tabanlı hizmetlerinin kullanılabilmesi için, söz konusu yazılım ve bulut tabanlı hizmetlere ilişkin kullanım koşullarının ve/veya diğer koşulların kabul edilmesi ve bunlara uyulması gerekir. Eğitim lisansına veya aboneliğine tabi yazılımlar ve bulut tabanlı hizmetler yalnızca uygun kullanıcılar tarafından Eğitime Yönelik Amaçlar doğrultusunda kullanılabilir ve ticari, mesleki veya kâr amacı güden diğer faaliyetler için kullanılamaz.