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Chromebooks için Fusion 360, artık eğitim abonelerinin kullanımına açık. Daha fazla bilgi

  • Platform:
  • Şimdi başlayın
  • Ürünü edinin
  • Lisans edinin
  • Ürün, bu aygıtta kullanılamıyor
  • Sınıfı etkinleştir
  • Included with AutoCAD
  • Ağ sunucusuyla dağıtım
  • Çoklu tek lisans ile dağıt

Etkinleştirilmiş ürünler

 Not: Autodesk Account Hesabında aboneliklere lisans denir. Autodesk Account Hesabınızda atama yaptıysanız bu sayfayı yenileyerek aşağıdan doğru abonelik verilerine ulaşabilirsiniz.

  • Hitap

  • Kullanılabilir abonelikler

  • Atanan abonelikler

  • Kalan abonelikler

 

 

Öğrencilere Autodesk ürünlerini kullanmaya başlarken nasıl bir destek sağlayacağınızı seçin

Autodesk ürünlerini, Autodesk Eğitim planıyla kullanabilmek için aşağıdakilerden birini seçmelisiniz. Bu, tek seferlik bir karardır ve Autodesk Eğitim hesabınızdan erişim talep ettiğiniz tüm ek ürünler için geçerlidir.

  •  Eğitimciler için en iyi seçenek

    Tek Kullanıcılı Eğitim Abonelikleri

    Eğitim planındaki her ürüne 125 adet tek kullanıcı aboneliği alın.

     Dersinize başlarken - Öğrencileri çağırıp ürüne bireysel erişim sağlayın veya tüm sınıfınıza aynı anda erişim verin.

     Hız - Davetiye aldıktan sonra yalnızca birkaç dakikada sınıfınızda Autodesk ürünleriyle çalışmaya başlayabilirsiniz.

     Esneklik - Bir ürün için tek kullanıcı aboneliğine sahip öğrenciler, ürünü en fazla 3 farklı bilgisayarda kurabilirler.

     Kullanım kolaylığı - Sınıfınızdaki tüm öğrenciler uygunluğu doğrulama sürecini geçip aynı, kolaylaştırılmış başlama deneyimini yaşayabilirler.

    Bu Tek Kullanıcılı Eğitim Abonelikleri seçeneğini işaretleyip Kabul Et'e tıklayarak Autodesk ürünlerini eğitim amaçlarıyla kullanmak için yalnızca eğitim kurumumdaki öğrenciler, öğretim üyeleri veya diğer çalışanlar gibi kullanıcıları ve minimum yaş gereksinimleri de dahil olmak üzere Autodesk eğitim uygunluğu gereksinimlerini karşılayanları Autodesk Hesabım kapsamındaki Autodesk ürünlerine erişmeye davet edeceğimi kabul ediyorum.

  • Eğitim Ağı Lisansları

    Lisansların dağıtımını yapmak için ağ lisansı sunucusu kullanın.

     

     Kurumunuz ve bölgeniz için erişim - Eş zamanlı olarak 3000'e kadar öğrenci için lisans alın.

     Laboratuvar dağıtımı - Laboratuvar makinelerini seri numaraya dayalı kurulumlarla yönetin.

    Not: Fusion 360 veya InfraWorks gibi bazı ürünleri kullanmak isteyen öğrencilerin, Autodesk Account Hesabına sahip olmaları ve Autodesk ürünlerine ücretsiz eğitim erişimine uygun olup olmadıklarını bireysel olarak doğrulamaları gerekir.

    Bu Eğitim Ağı Lisansları seçeneğini işaretleyip Kabul Et'e tıklayarak Autodesk ürünlerini eğitim amaçlarıyla kullanan eğitim kurumumdaki öğrenciler veya diğer çalışanların minimum yaş gereksinimleri de dahil olmak üzere Autodesk eğitim uygunluğu gereksinimlerini karşıladıklarını kabul ediyorum.

 

 

Eğitim ağı lisansı seçmek istediğinizden emin misiniz?

 

 

125 adet abonelik al

Her aboneliğe bir öğrenci atayabilirsiniz.

Talebiniz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyin...

Tebrikler, 125 adet aboneliğe sahipsiniz

  • ${productName} erişimini hemen atamak için Kullanıcıları Ata seçeneğine tıklayın. Buradan, kullanıcı listesini yükleyip aboneliklere atayabileceğiniz Autodesk Account Hesabınız açılır.
  • Öğrenciniz için daha fazla ürün almak istiyorsanız Daha Fazla Ürün Al seçeneğine tıklayın. ${productName} erişimini sonra sağlayabilirsiniz.

Sistemle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Bu talebi yerine getirmemiz biraz zaman alabilir. Lütfen abonelik durumunuzu daha sonra kontrol edin.

 

 

EĞİTİM İÇİN Autodesk Fusion

Autodesk Fusion, tüm ürün geliştirme sürecini tek bir CAD/CAM/CAE platformuna bağlayan tek araçtır.

Öğrenmesi, öğretmesi ve kullanması kolay olan modern bir kullanıcı arayüzünde rakipsiz bir işlev yelpazesiyle hızlı, eğitim için ücretsiz ve güçlü. Autodesk Fusion'ın neden öğrencileri tasarım, mühendislik ve imalat alanlarındaki kariyer olanaklarına yönlendirmek için tercih edilen bir araç olduğunu keşfedin.

Başlamadan önce bilmeniz gerekenler:

Başlamak için üç kolay adım:

1. Fusion Laboratuvar Kurulum Paketini indirin
2. Her bir istemcide Fusion Laboratuvar Kurulum Paketini çalıştırın
  • ·Yürütülebilir dosyayı Windows Explorer, bir komut kabuğu, komut dizisi veya yazılım dağıtım ya da yönetim sisteminden çalıştırın.
  • ·Yürütülebilir dosya, yönetici ayrıcalıklarına sahip olup olmadığınızı soracaktır (eğer bu bilgiye halihazırda sahip değilse).
3. Autodesk Fusion Güncellemelerini almak için kaydolun

Autodesk Fusion yaklaşık altı haftada bir güncellenir. Laboratuvar kurulumlarında düzenli güncellemeler yapılması zorunludur. Bildirimlere kaydolarak tam uyumluluğu koruyun. Bildirim almak için buraya (İngilizce) tıklayın.

Autodesk Fusion'ı yükseltmek için şu talimatları içeren bir e-posta alacaksınız:

  • ·Fusion Laboratuvar Kurulum Paketini yeniden indirin (bağlantıyı yukarıdaki Adım 1'de bulabilirsiniz)
  • ·Yalnızca Windows:
    • Laboratuar sürümünüzün, öğrencilerin kişisel cihazlarında bulunan en son sürümle tutarlı olmasını sağlamak için artık Otomatik İndirmeler ayarlama seçeneğine sahipsiniz. Autodesk Fusion için Otomatik İndirmeler, yinelenen 6-8 haftalık güncelleme sürecini otomatikleştirir. Otomatik İndirmeler için kurulum talimatlarını buradan takip edin - bölüm 6'ya bakın (sayfa 14).
    • Alternatif olarak, laboratuvar ortamında Autodesk Fusion için manuel kurulum ve güncelleme mevcut olmaya devam eder. Bu toplu dosyayı paketle aynı dosyaya/dizine indirin. *.bat dosyasını Windows Explorer, bir komut kabuğu, komut dizisi veya yazılım dağıtım ya da yönetim sisteminden başlatın.
Gelişmiş seçenekler Fusion Laboratuvar Dağıtım Kılavuzlarında (PDF) sunulmuştur

 

 

${productName} Educational License Request Form

You are receiving an Educational license or entitlement for the software or service you have chosen and it can only be used for educational purposes in accordance with the terms set forth in the applicable software license agreement or terms of use.

Learn more.

* denotes a required field

Thank you

Thank you for submitting your ${product-thank-you} Educational License Request. The form has been submitted successfully. You will soon be contacted by an Autodesk Product Manager regarding this request.

You can learn more about the detailed features of Netfabb Simulation by clicking here.

You can learn more about Netfabb and all its utilities by clicking here.

You can learn more about the detailed features of PowerMill by clicking here.

You can learn more about PowerMill and all its utilities by clicking here.

 

 

Seri numarası: ${serialNumber}

Ürün anahtarı: ${productKey}

Dosya boyutu: ${fileSize}

Yetkili kullanım: Ağ sunucusuna yükleyin. Aynı anda ${seats} adede kadar kullanıcı tarafından paylaşılabilir

Yetkili kullanım: ${seats} adede kadar cihazda kurulum. Ağ sunucusuna gerek yok

  Lisans bilgilerini barındıran bir e-posta tarafınıza gönderilmiştir. Posta kutunuzda e-postayı bulamıyorsanız lütfen GEREKSİZ ve İSTENMEYEN posta kutularını kontrol edin.

Sonraki Adımlar:

Ağ lisansı: RegisterOnce adresine gidin ve Şimdi Kaydol'a tıklayın. Detaylı talimatları inceleyin.

Çok kullanıcılı bağımsız lisans: Ürünü başlatıp Lisansı Yönet'e tıklayarak lisansa kaydolmak ve lisansı yeniden etkinleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin. Detaylı talimatları inceleyin.

  Lisans bilginizi bulmak üzere başka bir yol için bu sayfayı ziyaret edin.

Seçtiğiniz yazılım veya hizmet için 3 yıllık Eğitim lisansı ya da yetkilendirmesi alıyorsunuz. Bu yazılım veya hizmet, yalnızca geçerli lisans sözleşmesinde belirtilen hükümlere veya hizmet şartlarına uygun olarak eğitime yönelik amaçlar için kullanılabilir. Daha fazla bilgi edinin (İngilizce).

Yükleme kısıtlamaları uygulanır. Öğrenciler veya eğitimciler tarafından Eğitim Topluluğu yoluyla lisanslanan yazılımlar, yalnızca öğrenci veya eğitimcinin kişisel bilgisayarında ya da cihazlarında kurulabilir. Eğitim kurumları tarafından Eğitim Topluluğu yoluyla lisanslanan yazılımlar, yalnızca eğitim kurumunun bilgisayarlarında ya da cihazlarında kurulabilir.

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Ücretsiz Autodesk yazılımlarının ve/veya bulut tabanlı hizmetlerinin kullanılabilmesi için, söz konusu yazılım ve bulut tabanlı hizmetlere ilişkin kullanım koşullarının ve/veya diğer koşulların kabul edilmesi ve bunlara uyulması gerekir. Eğitim lisansına veya aboneliğine tabi yazılımlar ve bulut tabanlı hizmetler yalnızca uygun kullanıcılar tarafından Eğitime Yönelik Amaçlar doğrultusunda kullanılabilir ve ticari, mesleki veya kâr amacı güden diğer faaliyetler için kullanılamaz.