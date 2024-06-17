Ücretsiz Autodesk yazılımlarının ve/veya bulut tabanlı hizmetlerinin kullanılabilmesi için, söz konusu yazılım ve bulut tabanlı hizmetlere ilişkin kullanım koşullarının ve/veya diğer koşulların kabul edilmesi ve bunlara uyulması gerekir. Eğitim lisansına veya aboneliğine tabi yazılımlar ve bulut tabanlı hizmetler yalnızca uygun kullanıcılar tarafından Eğitime Yönelik Amaçlar doğrultusunda kullanılabilir ve ticari, mesleki veya kâr amacı güden diğer faaliyetler için kullanılamaz.