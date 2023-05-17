Aboneliğiniz otomatik yenileme için etkinleştirilmişse, Autodesk Account'ta otomatik yenilemenin açık olduğunu ve ödeme yönteminizin doğru olduğunu doğrulamanız yeterlidir.

Aboneliğiniz otomatik yenileme için etkinleştirilmemişse manuel olarak yenilemeniz gerekir. Süre dolmadan önce Sözleşme Yöneticinize yenileme hatırlatma e-postaları gönderilecektir. Aboneliğiniz online olarak yenilenebiliyorsa, aboneliğinizin süresi dolmadan 90 gün önce başlamak üzere hesabınıza gidin.

Yenileme zamanında; lisans ekleme, abonelik için aynı faturalandırma tarihini belirleme, Premium plana yükseltme veya bir sektörel çözüm paketine geçme dahil olmak üzere seçenekleriniz hakkında satış temsilcinizle görüşün.

Yenileme konusunda yardım almak için satış temsilcinizle iletişime geçin veya formumuzu doldurarak sizinle iletişime geçmemizi sağlayın.