Nasıl satın alınır?
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Sadık bir müşterimiz olan size minnettarlığımızın göstergesi olarak yenileme için özel fiyat avantajından yararlanabilirsiniz. Aboneliğinizi süresi dolmadan yenileyerek sıfırdan abonelik satın alanlara göre kârlı çıkın.1
Otomatik yenileme veya manuel yenileme seçenekleri Autodesk Account'ta kullanılamıyorsa, Autodesk İş Ortağınızla birlikte yenileme yapın veya yardım için bizimle iletişime geçin.
Premium planlar, 10 ya da daha fazla yazılım aboneliğini yöneten işletmelerin aşağıdaki avantajlarla daha verimli faaliyet göstermesine yardımcı olabilir:
Sorunsuz kullanıcı yönetimi için grup ve ürün atamalarını otomatikleştirmek üzere dizin senkronizasyonundan yararlanın.
Ayrıntılı gelişmiş raporlamadan değerli içgörüler elde edin ve kullanım raporlama API'leriyle analiz iş akışlarını otomatikleştirin.
Yöneticiler ve son kullanıcılar için Premium koçluk ile teknolojinizden ve iş akışlarınızdan en iyi şekilde yararlanmak için önemli ipuçlarını ve en iyi uygulamaları öğrenin.
Bir çözüm paketini yenileyerek ya da çözüm paketlerinden birine geçiş yaparak sektörünüze yönelik en güçlü yazılımlarımızı büyük tasarruflarla tek bir pakette edinin.
Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için güçlü BIM ve CAD araçları. Revit, AutoCAD, Civil 3D ve daha fazlasını içerir.
Inventor, AutoCAD, Fusion 360 ve daha fazlası ile ürün geliştirme ve imalat planlama için profesyonel sınıf araçlar edinin.
Stüdyonuzun görüntü işleme ve simülasyon olanaklarını artırın, aynı zamanda sanatçılarınıza güçlü modelleme ve animasyon araçlarını sağlayın.
Sadece birkaç tıklamayla Autodesk aboneliklerinizi yönetin ve özelleştirin. Autodesk Account, istediğiniz zaman lisans ekleyebilmeniz, ödeme tarihlerini uyumlu hale getirebilmeniz, abonelik sürenizin uzunluğunu değiştirebilmeniz ve daha fazlasını yapabilmeniz için self servis seçenekler sunar.
Süresi sona ermiş abonelikler yeniden etkinleştirilemez ya da yeniden başlatılamaz. Yazılımı kullanmak için yeni bir abonelik satın almalısınız. Çoğu durumda, süresi dolan yazılımınızı başlatarak yeni bir abonelik satın alma seçeneklerinizi görüntüleyebilirsiniz. Bunun başka bir yolu da yeni aboneliğinizi doğrudan Autodesk ten ya da bir Autodesk İş Ortağı'ndan satın almaktır.
Evet! Yenileme işlemini aboneliğinizin süresi dolmadan önce yaptığınız sürece dönem uzunluğunu değiştirseniz bile özel yenileme fiyatlandırmasından1 yararlanabilirsiniz. Bir aboneliğin süresinin dolmasını bekleyip yeni bir abonelik satın almak yerine süre dolmadan aboneliği yenileyerek tasarruf edebilirsiniz. Autodesk Account'ta farklı bir abonelik dönemi seçseniz bile bu tasarruf avantajını kaybetmezsiniz.
Otomatik yenileme açıksa aboneliğiniz otomatik olarak yenilenir. Autodesk Account’ta oturum açın ve yenilemek istediğiniz ürünü seçin. Otomatik yenilemenin açık olduğundan ve ödeme yönteminizin doğru olduğundan emin olun.
Daha fazla bilgi
Aboneliğiniz otomatik yenileme için etkinleştirilmişse, Autodesk Account'ta otomatik yenilemenin açık olduğunu ve ödeme yönteminizin doğru olduğunu doğrulamanız yeterlidir.
Aboneliğiniz otomatik yenileme için etkinleştirilmemişse manuel olarak yenilemeniz gerekir. Süre dolmadan önce Sözleşme Yöneticinize yenileme hatırlatma e-postaları gönderilecektir. Aboneliğiniz online olarak yenilenebiliyorsa, aboneliğinizin süresi dolmadan 90 gün önce başlamak üzere hesabınıza gidin.
Yenileme zamanında; lisans ekleme, abonelik için aynı faturalandırma tarihini belirleme, Premium plana yükseltme veya bir sektörel çözüm paketine geçme dahil olmak üzere seçenekleriniz hakkında satış temsilcinizle görüşün.
Yenileme konusunda yardım almak için satış temsilcinizle iletişime geçin veya formumuzu doldurarak sizinle iletişime geçmemizi sağlayın.
Süre dolmadan önce Sözleşme Yöneticinize yenileme hatırlatma e-postaları gönderilecektir. Aboneliğiniz online olarak yenilenebiliyorsa, aboneliğinizin süresi dolmadan 90 gün önce aboneliğinizi yenilemek için Autodesk Account’ı da ziyaret edebilirsiniz.
Yenileme zamanında; lisans ekleme, abonelik için aynı faturalandırma tarihini belirleme, Premium plana yükseltme veya bir sektörel çözüm paketine geçme dahil olmak üzere seçenekleriniz hakkında satış temsilcinizle görüşün.
Yenileme konusunda yardım için, yenileme bildiriminizde veya Autodesk Account’ta listelenen İş Ortağına başvurun ya da Autodesk İş Ortağı Bulucu’yu kullanın.
Bu özellik tüm bölgelerde2 kullanılamaz ve yalnızca otomatik yenileme ile etkinleştirilen belirli abonelikler için kullanılabilir. Lisans Ekle seçeneği hesabınızda görünmüyorsa aboneliğiniz self servis lisans yönetimi için uygun olmayabilir. Lütfen yardım için Autodesk İş ortağınızla veya destek ekibiyle iletişime geçin.
Evet, uygun aboneliğinize istediğiniz zaman lisans ekleyebilirsiniz. Lisans ücreti, mevcut aboneliğinizde kalan süreye göre eşit olarak dağıtılır. Tüm lisanslar bir sonraki abonelik yenileme tarihinde yenilenir.
Sürenizi değiştirme seçeneği görünmüyorsa veya gri renkteyse, Autodesk Account'ta bu abonelik için self servis dönem değişiklikleri kullanılamaz.
Aboneliğinizi ayarlamak için lütfen destek ekibiyle iletişime geçin.
Sizin için en uygun canlı veya online destek seçeneğini belirleyin (telefon, sohbet, e-posta veya uzak masaüstü yardımı). Destek uzmanlarımızla iletişime geçin ve self servis yardım hizmetimizi keşfedin.
1 Özel yenileme fiyatlandırması ve istisnalar hakkında daha fazla bilgi edinin.
2 Bu özellik yalnızca ABD, Kanada, Avrupa veya Avustralya'da doğrudan Autodesk web sitesi üzerinden (veya bazı durumlarda Autodesk Sales ile) satın alınan ürünler için kullanılabilir.