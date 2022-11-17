HESAP YÖNETİMİYLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

Autodesk Destek'ten yardım alınması

Autodesk, ürüne ve abonelik planına göre değişiklik gösteren çeşitli teknik destek seçenekleri sunar. Destek seçeneklerinin tam listesi için https://www.autodesk.com/tr/plans adresine gidin.

Destek ile iletişime geçin

Not: Kurumsal Öncelikli müşteriler, Hesap ana sayfalarının üst kısmındaki Destek Talepleri kutucuğuna tıklayabilir.

Destek taleplerinizin görüntülenmesi

  1. Autodesk Hesabı'nda oturum açılması
  2. Giriş sayfasındaki Destek Taleplerimi Görüntüle'ye tıklayın.

Self servis destek

Autodesk müşterileri şu self servis destek seçeneklerine erişim sağlayabilir:

Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Assistant'a sorun!

Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.

Assistant'a sor

Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

Destek düzeylerini görüntüle