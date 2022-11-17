Autodesk, ürüne ve abonelik planına göre değişiklik gösteren çeşitli teknik destek seçenekleri sunar. Destek seçeneklerinin tam listesi için https://www.autodesk.com/tr/plans adresine gidin.
Autodesk, ürüne ve abonelik planına göre değişiklik gösteren çeşitli teknik destek seçenekleri sunar. Destek seçeneklerinin tam listesi için https://www.autodesk.com/tr/plans adresine gidin.
Not: Kurumsal Öncelikli müşteriler, Hesap ana sayfalarının üst kısmındaki Destek Talepleri kutucuğuna tıklayabilir.
Autodesk müşterileri şu self servis destek seçeneklerine erişim sağlayabilir:
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
Ne düzeyde desteğiniz var?
Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.