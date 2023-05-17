Autodesk'ten satın almak

Tümünde para iadesi imkanı bulunan Autodesk abonelikleri satın almanın üç kolay yolundan birini seçin.

Satın alma yolları

Autodesk Satış

İhtiyaçlarınızı karşılayacak doğru ürün, plan ve ödeme seçenekleri karmasını keşfetmek için ekibimize danışın. Uzman ve kişiselleştirilmiş tavsiyelerin yanı sıra Premium ve Kurumsal planlarımıza erişim ile birlikte online satın alma yaptığınızda sahip olduğunuz aynı avantajlara sahip olursunuz. 

Satış ekibimizle görüşün: +90 212 900 3420 (Pzt-Cum: 06.00 - 16.00 PST)
Dizüstü bilgisayarlı kadın ve erkek, kadın açıklama yaparken ofis kanepesinde oturuyor

Autodesk İş Ortağı

Abonelik stratejinizi özelleştirmek için yetkili bir Autodesk İş Ortağına başvurun. Yerel İş Ortaklarımız, size işletmeniz ve sektörünüzle ilgili ihtiyaçlarınızı karşılamak için seçenekler, Autodesk teknolojisini tamamlayan donanım ve yazılımlar ve karşılaştığınız zorlukları çözmek için eğitim ve destek planları sunar.

 

Bir İş Ortağı Bulun

Neden Autodesk ile satın almalısınız?

İki kadın dizüstü bilgisayarda birlikte masa başında çalışıyor

Güvenle online satın alın

Online Autodesk aboneliği satın almak hızlı, basit ve güvenlidir. Hangi ödeme seçeneğini seçerseniz seçin (kredi ve banka kartları, otomatik ödeme veya PayPal), tüm online satın alımlarınız SSL şifrelemesi ile korunur.

Kadın, ekrana bakan iki erkekle konuşurken dizüstü bilgisayar ekranını işaret ediyor

Satın almadan önce tavsiye alın

Uzman önerileri ile yazılımınızın sizin için doğru olduğundan ilk andan itibaren emin olabilirsiniz. Satış ekibimiz kişiselleştirilmiş rehberlik hizmeti sayesinde ürün seçmenize yardımcı olurken, İş Ortaklarımız işletmenizin en zorlu ihtiyaçları için bile size uygun çözümler önerebilir. Autodesk, satın aldıktan sonra, ihtiyacınız olan yardımı almanız için teknik destek ve self servis seçenekleri sunar.

Güvenlik gözlüğü takan kadın işyerinde dizüstü bilgisayarda çalışıyor

Sunduğumuz para iade garantisine güvenin

Autodesk yazılımınızı risksiz deneyin—memnun kalmazsanız aboneliğinizi iade ederiz. Doğrudan Autodesk ile satın aldıysanız aylık aboneliğinizi 15 gün içinde, 1 veya 3 yıllık aboneliğinizi ise 30 gün içinde iade edebilirsiniz. Bir Autodesk İş Ortağından satın alım yaptıysanız, iade koşulları hakkında bilgi almak için doğrudan Autodesk İş Ortağı ile iletişime geçin.

İki kişi ofiste bir tabletle birlikte çalışıyor

Sınırlı süre için geçerli tekliflerle daha fazla tasarruf edin

Autodesk ürünleriyle ilgili en iyi fırsatlarımızı ve özel tekliflerimizi bulun veya Autodesk sektörel çözüm paketlerinin kattığı değerini keşfedin. Mevcut tüm fırsatlar ve kampanyalar hakkında bildirim almak için kaydolabilirsiniz.

Sıkça sorulan sorular

Sipariş verirken sorun yaşıyorsam ne yapabilirim?

Aşağıdaki sorun giderme ipuçları, Autodesk mağazasını kullanırken karşılaşabileceğiniz hataları ortadan kaldırmaya yardımcı olur:

  • Siparişleri ayrı ayrı verin - Farklı ürün lisansı türlerini veya dönemlerini aynı siparişte bir araya getirirseniz hata alabilirsiniz. Her ürün türü veya abonelik dönemi için ayrı ayrı siparişler oluşturun.

  • Tarayıcınızı yeniden başlatın - Tarayıcınızı kapatıp yeniden başlatmak web tabanlı uygulamalarda yaşanan sorunları çözebilir.

  • Önbelleği ve tarama verilerini temizleyin - Önceki Autodesk Mağazası ziyaretlerinden kalan veriler sipariş verirken sorunlara yol açabilir.

  • Tarayıcınızı güncelleyin - Mağaza özelliklerimizle uyumlu olması için en son sürümü kullanın.

  • Farklı bir tarayıcı deneyin - Diğer sorun giderme seçenekleri işe yaramazsa başka bir web tarayıcısı kullanmayı deneyin.

Sorun yaşamaya devam ediyorsanız yardım için müşteri destek uzmanlarımızla iletişime geçin.

Siparişimi nasıl iptal edebilirim?

Doğrudan Autodesk online mağazasından yapılan Autodesk yazılımı abonelik siparişleri anında işlenir ve yalnızca Autodesk Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçilerek iptal edilebilir. Aylık aboneliğinizi 15 gün içinde veya 1 veya 3 yıllık aboneliğinizi 30 gün içinde iptal edebilirsiniz. Bir Autodesk İş Ortağından satın alım yaptıysanız, iade koşulları hakkında bilgi almak için doğrudan Autodesk İş Ortağı ile iletişime geçin.

Para iademi ne kadar çabuk alabilirim?

Para iadeniz Autodesk tarafından işlenip onaylandıktan sonra genellikle 5 ila 7 iş günü içinde Autodesk Account hesabınızda listelenen ödeme yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Ödemenin hesabınıza ne zaman geçeceğiyle ilgili bilgi almak için lütfen kartınızı düzenleyen banka ile iletişime geçin. Para iadenizin işlenmesi tamamlandıktan sonra ilgili yazılım ve hizmetlere erişiminiz sonlandırılır.

Aylık abonelikler para iadesi için uygun mudur?

Evet. Aylık aboneliğinizi 15 gün içinde veya 1 veya 3 yıllık aboneliğinizi 30 gün içinde iptal edebilirsiniz. Bir Autodesk İş Ortağından satın alım yaptıysanız, iade koşulları hakkında bilgi almak için doğrudan Autodesk İş Ortağı ile iletişime geçin.

Bir İş Ortağından satın alma işlemi gerçekleştirdiysem otomatik yenilemeyi nasıl iptal edebilirim?

Bayiler veya yetkili Autodesk iş ortakları gibi üçüncü taraf satıcılar aracılığıyla gerçekleştirilen satın alımlar ve yenileme ücretlerinin para iadesi politikaları iş ortağına göre değişkenlik gösterebilir. Autodesk Account üzerinden aboneliğinizi iptal edemiyorsanız doğrudan iş ortağınızla iletişime geçin.

Büyük ölçekli kuruluşum için kapsamlı destek alabilir miyim?

Autodesk, teknoloji yatırımlarınızın iş değerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak için büyük kuruluşlara özel tasarlanmış, kapsamlı destek sunar. Kurumsal plan ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bir sipariş emriyle ödeme yapabilir miyim?

Autodesk Satış üzerinden satın alırsanız bir sipariş emriyle ödeme yapabilirsiniz. Net 30 gün ödeme süreli faturalar alırsınız.  Bazı satıcılar da bu seçeneği sunabilir. 

Teknik desteği nereden alabilirim?

Sizin için en uygun canlı veya online destek seçeneğini belirleyin (telefon, sohbet, e-posta veya uzak masaüstü yardımı). Müşteri Hizmetleri uzmanlarımızla iletişime geçin ve self servis yardımımızı keşfedin.

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