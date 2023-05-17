Nasıl satın alınır?
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İhtiyaçlarınızı karşılayacak doğru ürün, plan ve ödeme seçenekleri karmasını keşfetmek için ekibimize danışın. Uzman ve kişiselleştirilmiş tavsiyelerin yanı sıra Premium ve Kurumsal planlarımıza erişim ile birlikte online satın alma yaptığınızda sahip olduğunuz aynı avantajlara sahip olursunuz.
Abonelik stratejinizi özelleştirmek için yetkili bir Autodesk İş Ortağına başvurun. Yerel İş Ortaklarımız, size işletmeniz ve sektörünüzle ilgili ihtiyaçlarınızı karşılamak için seçenekler, Autodesk teknolojisini tamamlayan donanım ve yazılımlar ve karşılaştığınız zorlukları çözmek için eğitim ve destek planları sunar.
Online Autodesk aboneliği satın almak hızlı, basit ve güvenlidir. Hangi ödeme seçeneğini seçerseniz seçin (kredi ve banka kartları, otomatik ödeme veya PayPal), tüm online satın alımlarınız SSL şifrelemesi ile korunur.
Uzman önerileri ile yazılımınızın sizin için doğru olduğundan ilk andan itibaren emin olabilirsiniz. Satış ekibimiz kişiselleştirilmiş rehberlik hizmeti sayesinde ürün seçmenize yardımcı olurken, İş Ortaklarımız işletmenizin en zorlu ihtiyaçları için bile size uygun çözümler önerebilir. Autodesk, satın aldıktan sonra, ihtiyacınız olan yardımı almanız için teknik destek ve self servis seçenekleri sunar.
Autodesk yazılımınızı risksiz deneyin—memnun kalmazsanız aboneliğinizi iade ederiz. Doğrudan Autodesk ile satın aldıysanız aylık aboneliğinizi 15 gün içinde, 1 veya 3 yıllık aboneliğinizi ise 30 gün içinde iade edebilirsiniz. Bir Autodesk İş Ortağından satın alım yaptıysanız, iade koşulları hakkında bilgi almak için doğrudan Autodesk İş Ortağı ile iletişime geçin.
Autodesk ürünleriyle ilgili en iyi fırsatlarımızı ve özel tekliflerimizi bulun veya Autodesk sektörel çözüm paketlerinin kattığı değerini keşfedin. Mevcut tüm fırsatlar ve kampanyalar hakkında bildirim almak için kaydolabilirsiniz.
Aşağıdaki sorun giderme ipuçları, Autodesk mağazasını kullanırken karşılaşabileceğiniz hataları ortadan kaldırmaya yardımcı olur:
Siparişleri ayrı ayrı verin - Farklı ürün lisansı türlerini veya dönemlerini aynı siparişte bir araya getirirseniz hata alabilirsiniz. Her ürün türü veya abonelik dönemi için ayrı ayrı siparişler oluşturun.
Tarayıcınızı yeniden başlatın - Tarayıcınızı kapatıp yeniden başlatmak web tabanlı uygulamalarda yaşanan sorunları çözebilir.
Önbelleği ve tarama verilerini temizleyin - Önceki Autodesk Mağazası ziyaretlerinden kalan veriler sipariş verirken sorunlara yol açabilir.
Tarayıcınızı güncelleyin - Mağaza özelliklerimizle uyumlu olması için en son sürümü kullanın.
Farklı bir tarayıcı deneyin - Diğer sorun giderme seçenekleri işe yaramazsa başka bir web tarayıcısı kullanmayı deneyin.
Sorun yaşamaya devam ediyorsanız yardım için müşteri destek uzmanlarımızla iletişime geçin.
Doğrudan Autodesk online mağazasından yapılan Autodesk yazılımı abonelik siparişleri anında işlenir ve yalnızca Autodesk Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçilerek iptal edilebilir. Aylık aboneliğinizi 15 gün içinde veya 1 veya 3 yıllık aboneliğinizi 30 gün içinde iptal edebilirsiniz. Bir Autodesk İş Ortağından satın alım yaptıysanız, iade koşulları hakkında bilgi almak için doğrudan Autodesk İş Ortağı ile iletişime geçin.
Para iadeniz Autodesk tarafından işlenip onaylandıktan sonra genellikle 5 ila 7 iş günü içinde Autodesk Account hesabınızda listelenen ödeme yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Ödemenin hesabınıza ne zaman geçeceğiyle ilgili bilgi almak için lütfen kartınızı düzenleyen banka ile iletişime geçin. Para iadenizin işlenmesi tamamlandıktan sonra ilgili yazılım ve hizmetlere erişiminiz sonlandırılır.
Evet. Aylık aboneliğinizi 15 gün içinde veya 1 veya 3 yıllık aboneliğinizi 30 gün içinde iptal edebilirsiniz. Bir Autodesk İş Ortağından satın alım yaptıysanız, iade koşulları hakkında bilgi almak için doğrudan Autodesk İş Ortağı ile iletişime geçin.
Bayiler veya yetkili Autodesk iş ortakları gibi üçüncü taraf satıcılar aracılığıyla gerçekleştirilen satın alımlar ve yenileme ücretlerinin para iadesi politikaları iş ortağına göre değişkenlik gösterebilir. Autodesk Account üzerinden aboneliğinizi iptal edemiyorsanız doğrudan iş ortağınızla iletişime geçin.
Autodesk, teknoloji yatırımlarınızın iş değerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak için büyük kuruluşlara özel tasarlanmış, kapsamlı destek sunar. Kurumsal plan ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Autodesk Satış üzerinden satın alırsanız bir sipariş emriyle ödeme yapabilirsiniz. Net 30 gün ödeme süreli faturalar alırsınız. Bazı satıcılar da bu seçeneği sunabilir.
Sizin için en uygun canlı veya online destek seçeneğini belirleyin (telefon, sohbet, e-posta veya uzak masaüstü yardımı). Müşteri Hizmetleri uzmanlarımızla iletişime geçin ve self servis yardımımızı keşfedin.