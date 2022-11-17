Account management basics

Autodesk Hesabını Keşfedin

İster bireysel ürün kullanıcısı, ister yazılım ve hizmetlere erişim sağlayan bir öğrenci veya eğitimci, isterse yazılım ve hizmetleri yöneten ve atama yapan bir yönetici olun, Autodesk Account Hesabı hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.

Autodesk Account Hesabı; profilinizi, ürünlerinizi ve ödemelerinizi tek yerden yönetebileceğiniz bir konumdur. Çoğu Autodesk sayfasının sağ üst köşesinden oturum açabilirsiniz. Oturum açtıktan sonra şunlara erişim sağlayabilirsiniz:

  • Hesabım: Ürünlerinizi ve mevcut güncellemeleri görüntüleyin, ürünlerin güncel ve önceki sürümlerini indirin ve istatistikler elde edin. Rolünüze bağlı olarak, kullanıcı yönetimi ve faturalandırma ve sipariş görevlerine de erişiminiz olabilir.
  • Profilim ve ayarlar: Kişisel bilgileri, güvenlik ayarlarını, dili ve e-posta tercihlerini görüntüleyin ve düzenleyin.
  • Topluluğum: Topluluk profilinizi görüntüleyin, katkılarınızı görün ve kullanıcı forumlarına erişim sağlayın.

 

Autodesk Account Hesabının özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak için aşağıdaki videoyu izleyin.

Ayrıca bkz.

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