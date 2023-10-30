İsteğinize bağlı olarak profilinizde güvenlik ve gizlilik ayarları oluşturabilirsiniz. Autodesk, hesabınızın güvenliği için 2 adımlı doğrulama kullanmanızı önerir. Autodesk Account hesabınızda oturum açılabilmesi için her seferinde ayrı bir kod girilmesini gerektiren 2 adımlı doğrulama, ek bir güvenlik katmanı sağlar.

Gizlilik ayarlarınızı istediğiniz zaman görebilir veya güncelleyebilirsiniz. Autodesk, masaüstü ürünlerimizi kullandıkça size özel, analitik amaçla yararlanabileceğiniz veriler toplar. Analiz programlarımız aracılığıyla bu verilerin toplanması, Autodesk'in ürünlerimizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınızı daha iyi anlamasına yardımcı olur. Bu program hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen Autodesk analiz programını (İngilizce) ziyaret edin.