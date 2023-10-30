Account management basics

security

İsteğinize bağlı olarak profilinizde güvenlik ve gizlilik ayarları oluşturabilirsiniz. Autodesk, hesabınızın güvenliği için 2 adımlı doğrulama kullanmanızı önerir. Autodesk Account hesabınızda oturum açılabilmesi için her seferinde ayrı bir kod girilmesini gerektiren 2 adımlı doğrulama, ek bir güvenlik katmanı sağlar.

 

Gizlilik ayarlarınızı istediğiniz zaman görebilir veya güncelleyebilirsiniz. Autodesk, masaüstü ürünlerimizi kullandıkça size özel, analitik amaçla yararlanabileceğiniz veriler toplar. Analiz programlarımız aracılığıyla bu verilerin toplanması, Autodesk'in ürünlerimizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınızı daha iyi anlamasına yardımcı olur. Bu program hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen Autodesk analiz programını (İngilizce) ziyaret edin.

Güvenlik: 2 adımlı doğrulama

 

2 adımlı doğrulama özelliğini kullanabilmek için önce mobil cihazınıza bir kimlik doğrulama uygulaması yükleyip bir kod oluşturmanız gerekir. Zaman tabanlı tek kullanımlık parola (TOTP) özellikli tüm kimlik doğrulama uygulamaları desteklenmektedir. Örnek olarak Twilio Authy, Cisco Duo, Google Authenticator ve Microsoft Authenticator gibi, tamamı ücretsiz olan uygulamalar verilebilir.

 

Not: Şirket hesaplarıyla oturum açması gereken kurumsal müşterilerimiz için 2 adımlı doğrulama seçeneği sunulmamaktadır. 

2 adımlı doğrulamayı ayarlamak ve açmak için:

  1. Mobil cihazınıza bir kimlik doğrulama uygulaması indirip yükleyin.
  2. Autodesk Account profilinizden Güvenlik menüsüne girin.
  3. 2 adımlı doğrulama kısmından Oluştur'a tıklayın.
  4. Kimliğinizi tekrar doğrulamak için e-posta adresinizi ve parolanızı girip Oturum Aç'a tıklayın.
  5. Kimlik doğrulama uygulamanızdan QR kodunu tarayıp Devam'a tıklayın.
  6. Kimlik doğrulama uygulaması tarafından Autodesk için oluşturulan kodu girip Aç'a tıklayın.

Bir dahaki sefere oturum açarken e-posta ve parolanıza ek olarak kimlik doğrulama uygulamanızın oluşturduğu bir kodu girmeniz gerekir.

 

Not: 2 adımlı doğrulama ayarlarıyla ilgili yardıma ihtiyacınız olursa destek ekibimize ulaşabilirsiniz

Farklı bir cihazda 2 adımlı doğrulama kurulumu:

  1. Autodesk Account profilinizden Güvenlik menüsüne girin. 2 adımlı doğrulama kodunuzla oturum açın.
  2. 2 adımlı doğrulama kısmından Düzenle’ye tıklayın.
  3. Kimliğinizi tekrar doğrulamak için e-posta adresinizi ve parolanızı girip Oturum Aç'a tıklayın.
  4. Kimlik doğrulama uygulamasından QR kodunu tarayıp Devam'a tıklayın.
  5. Kimlik doğrulama uygulaması tarafından Autodesk için oluşturulan kodu girip Aç'a tıklayın.

2 adımlı doğrulamayı kapatma

  1. Autodesk Account profilinizden Güvenlik menüsüne girin. 2 adımlı doğrulama kodunuzla oturum açın.
  2. 2 adımlı doğrulama kısmından Düzenle’ye tıklayın.
  3. Kimliğinizi tekrar doğrulamak için e-posta adresinizi ve parolanızı girip Oturum Aç'a tıklayın.
  4. Seçeneklerden Kapat’ı seçin, ardından İleri’ye tıklayın.
  5. 2 adımlı doğrulamanın kapatılmasını onaylayın.

Bir dahaki sefere oturum açarken kod girmeniz istenmez.

2 adımlı doğrulama için alternatif bir yöntem kullanmak istiyorsanız:

 

Kimlik doğrulama uygulamanızın yüklü olduğu cihaza erişememeniz halinde doğrulama kodunun e-posta adresinize gönderilmesini isteyebilirsiniz.

  1. Kod girmeniz gereken Hesap doğrulama ekranındaki Başka Bir Yöntem Kullan seçeneğine tıklayın.
  2. Yöntem seçme ekranında e-posta adresinizi girip Kodu Gönder’e tıklayın.
  3. Açılan Hesap doğrulama ekranında, e-postanıza gönderilen kodu yazıp Kod Gir seçeneğine tıklayın.

Gizlilik: Ürün verileriyle ilgili tercihleri yönetme

2023 ve sonraki masaüstü ürünlerinin çoğunda ayarlarınızı bir kez değiştirebilirsiniz ve bu değişiklik Autodesk Hesabınıza uygulanır. Bazı 2022 sürümleri ve önceki sürümlerde, ürün gizlilik ayarı değişiklikleri yalnızca belirli bir cihazda kullandığınız masaüstü ürünlerine uygulanabilir.

 

Cevabını merak ettiğiniz tüm soruları privacy.questions@autodesk.com adresine gönderebilirsiniz.

Tercihlerinizi Autodesk profilinizden yönetmek için:

  1. Autodesk Account profilinizde oturum açın.
  2. Ayarlar > Ürün Gizliliği bölümünden Masaüstü Ürünlerinin yanındaki Ekle + simgesine tıklayarak tercihlerinizi açın.
  3. Tercihlerinizde gerekli değişiklikleri yapın.
  4. Değişikliklerinizi onaylamak için Kaydet’e tıklayın.

Not: İşlevsel nedenlerle bazı kullanım verilerinin toplanması gereklidir. Bu nedenle Gerekli veri toplama seçimi değiştirilemez. Örneğin, hizmetler veya özellikler sunmak veya ürünlerimizin geçerli olmayan kullanımını belirlemek için veriye ihtiyaç duyabiliriz.

Tercihlerinizi masaüstü üründen yönetmek için:

  1. Bir ürün açın.
  2. Hesap Ayarları menüsüne veya Yardım menüsüne gidin (ayarların konumları ürüne göre değişiklik gösterir).
  3. Gizlilik Ayarları’na veya Masaüstü Analizi'ne tıklayın.

Ayrıca bkz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Assistant'a sorun!

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