Abonelik planlarının faydalarından biri, yazılımınızın önceki sürümlerine erişim sağlamaktır. Autodesk yazılımının tüm güncel sürümleri ve bazı önceki sürümleri için destek* mevcuttur. Destek almaya uygun olmak için Autodesk yazılımının satıcı tarafından desteklenen işletim sistemlerinde çalışıyor olması gerekir. Bir satıcı bir işletim sistemi için desteği durdurursa o işletim sisteminde çalışan Autodesk ürünlerine (uygun önceki sürümler arasında olsalar bile) yönelik desteği de durdururuz.

Önceki sürüm listede yoksa destek mevcut değildir. Kesinti süresini önlemek için, önceki bir sürüm desteğin sonuna ulaşmadan önce desteklenen bir sürüme yükseltin. Kesintisiz etkin bir abonelik planı, destek sonuna ulaşmış olsa bile önceden yüklenmiş ve etkinleştirilmiş bir sürümü kullanmaya devam edebileceğinizi gösterir. Destek sonuna ulaşmış bir sürüm için kalıcı lisansınız varsa lisansı istediğiniz kadar kullanma hakkınız vardır.

Ancak, desteklenmeyen sürümlerde, o sürümü herhangi bir cihazda yeniden etkinleştirmek için yeni bir etkinleştirme kodu alamazsınız. Ayrıca, desteğin sonuna ulaşmış sürümler için yazılım güncelleştirmeleri veya düzeltmeler yayınlamayız*.

*Destek; teknik desteği, yazılım güncellemelerini ve düzeltmeleri içerir.