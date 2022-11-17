Çoklu kullanıcı erişimli 1 yıllık abonelikler 7 Ağustos 2020 6 Şubat 2023 Tek kullanıcı erişimli yıllık abonelik Çoklu kullanıcılar için ek lisans satın alın.

2 Yıllık Abonelikler 27 Mart 2019 7 Nisan 2021 Aylık, yıllık veya 3 yıllık abonelikler Autodesk artık 2 yıllık abonelik satmıyor veya bu abonelikleri yenilemiyor.

Abonelik Dönemi Uzunluğu Değişiklikleri

Çok kullanıcılı erişimli 2 ve 3 yıllık abonelikler 29 Şubat 2020 29 Şubat 2020 Tek kullanıcı erişimli 3 yıllık abonelik Autodesk artık 2 yıllık abonelik satmıyor veya bu abonelikleri yenilemiyor.

Çoklu kullanıcılar için ek lisans satın alın.

A360 Drive Mayıs 2020 25 Eylül 2020 Autodesk Sürücüsü 25 Mart 2020'den itibaren A360 Drive dosyaları salt okunur olacaktır. Tüm veriler 25 Eylül 2020'de kaldırılacaktır.

AutoCAD Utility Design 7 Şubat 2017 Autodesk, Automated Utility Design adı altında geliştirme yapmaya devam etmek için Spatial Business Systems, Inc. ile ortaklık kurdu. Autodesk ve Spatial Business Systems Stratejik İşbirliği Müşteriler için Sıkça Sorulan Sorular

BIM 360 Team 9 Nisan 2018 Yenileme sonu: Eylül 2021 (3 yıllık; eStore yinelemeli), Ocak 2023 (1 yıllık; EBA'lar) 31 Aralık 2023 Autodesk Docs Dosyalarınızı nasıl indireceğiniz veya taşıyacağınıza dair ayrıntılar da dahil olmak üzere daha fazla bilgi için lütfen Autodesk BIM 360 Team EOL’de Sıkça Sorulan Sorular bölümüne bakın.

Kutulu yazılım 1 Temmuz 2021 Autodesk mağazasından veya bir bayiden satın alın. Autodesk ürünleri için fiziksel ortam, 2022 sürümünden itibaren mevcut değildir.

Buzzsaw ve Buzzsaw Professional 7 Ekim 2016 31 Ocak 2019 BIM 360 Docs Buzzsaw artık sunulmuyor

Autodesk Simulation için CAD Doctor 27 Mart 2018 Autodesk Moldflow için Elysium CADdoctor, Elysium Co Ltd.'den temin edilebilir. Autodesk Simulation için CADdoctor'un Durdurulması

Tek kullanıcı erişimli CFD Flex aboneliği 21 Mart 2016 Çok kullanıcı erişimli CFD Flex aboneliği

Mevcut aboneler otomatik olarak çok kullanıcılı bir aboneliğe yükseltilecektir. Simülasyon aboneliği teklifleri durduruldu ve eş değer çok kullanıcılı aboneliklere taşındı

Configurator 360 7 Mayıs 2020 7 Mayıs 2023 Forge Tasarım Otomasyonu API'si- GitHub'da Inventor için web tabanlı ürün yapılandırıcı.

Forge Sistem Entegratörleri - iş ortağı, web tabanlı yapılandırıcılar için uygulamalar geliştirdi. Daha fazla bilgi için SSS bölümüne bakın.



Constructware 31 Ekim 2021 Autodesk Construction Cloud Constructware, 31 Ekim 2021'de kullanımdan kaldırıldı.

Design Academy (ADA) 16 Nisan 2015 Autodesk paketlerinin en son sürümünü ve eğitim kurumlarına sunulan diğer ürünleri edinmek için Eğitim Topluluğu’na katılın. Eğitim Paketi kullanımdan kaldırıldı

Education Master Suite (EMS) 16 Nisan 2015 Autodesk paketlerinin en son sürümünü ve eğitim kurumlarına sunulan diğer ürünleri edinmek için Eğitim Topluluğu’na katılın. Eğitim Paketi kullanımdan kaldırıldı

AutoCAD LT 2014 ve AutoCAD 2014 için Çevrimiçi Coğrafi Konum Haritası Haziran 2017 Bu özelliği kullanmaya devam etmek için AutoCAD ürününün daha yeni bir sürümüne yükseltin. AutoCAD LT 2014 ve AutoCAD 2014 için Çevrimiçi Coğrafi Konum Haritası özelliği kullanımdan kaldırıldı

Helius Composite 7 Şubat 2022 30 Nisan 2022 Ürün Alternatifi Yok Helius Kompozit Ürün Sayfası

Helius PFA (Bağımsız Helius PFA Abonelikleri) 7 Şubat 2022 30 Nisan 2022 Moldflow Insight Autodesk artık Helius PFA satmamaktadır. Moldflow Insight abonelikleri, Helius PFA teknolojisine hak sağlamaya devam edecektir.

Homestyler ve Homestyler mobil uygulamaları Haziran 2017 Tinkercad

Revit

Revit Live

Formit360 Autodesk Homestyler ürünleri üretimden kaldırıldı

InfraWorks (InfraWorks 2017.2 ve önceki sürümler için bazı hizmetler) 3 Ocak 2018 InfraWorks

2017.3 veya sonraki bir sürüme sahipseniz bu değişiklikler sizi etkilemez. 2018'de kullanımdan kaldırılacak olan InfraWorks hizmetleri

Lustre 3 yıllık abonelik 7 Mayıs 2024 7 Mayıs 2024 Autodesk Flame Autodesk artık 3 yıllık Lustre aboneliği satmıyor veya bu abonelikleri yenilemiyor. Autodesk Lustre'de Değişiklikler.

Maya LT 7 Aralık 2022 7 Aralık 2022 Maya Creative Autodesk Maya LT'deki Değişiklikler

Autodesk üzerinden Mental Ray satışları 1 Nisan 2017 Mental Ray'in yeni lisansları NVIDIA üzerinden satın alınabilir. Mental Ray - Satış Sonu

Tek kullanıcı erişimli Moldflow Flex aboneliği 21 Mart 2016 Çok kullanıcı erişimli Autodesk Moldflow Flex aboneliği

Mevcut aboneler otomatik olarak çok kullanıcılı bir aboneliğe yükseltilecektir. Simülasyon aboneliği teklifleri durduruldu ve eş değer çok kullanıcılı aboneliklere taşındı

Üç Aylık Abonelikler 27 Mart 2019 Aylık, yıllık veya 3 yıllık abonelikler Abonelik Dönemi Uzunluğu Değişiklikleri

Tek kullanıcı erişimli Simulation Mechanical Flex aboneliği 21 Mart 2016 Çok kullanıcı erişimli sahip Simulation Mechanical Flex aboneliği

Mevcut aboneler otomatik olarak çok kullanıcı erişimli bir aboneliğe yükseltilecektir. Simülasyon aboneliği teklifleri durduruldu ve eş değer çok kullanıcılı aboneliklere taşındı

Smoke 7 Eylül 2022 7 Eylül 2022 Flame Assist Autodesk Smoke'taki Değişiklikler Hakkında SSS