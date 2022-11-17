Account management basics

Kullanımdan kaldırılan Autodesk ürünleri ve planları

Autodesk, değişen müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan alanlara kaynak yatırımı yapmak için zaman zaman belirli ürün ve hizmetleri kaldırır veya bu ürün ve hizmetlerin yeni satışlarını durdurur. Yeni bir araca geçmek için yeterli zamanınız olmasını sağlamak amacıyla ürün veya hizmet iki aşamalı olarak kullanımdan kaldırılır.

  • 1. Aşama: Yeni satışlar durduruldu: Artık lisans ekleyemez veya yeni bir abonelik alamazsınız. Ancak mevcut bir aboneliği yenileyebilirsiniz ve destek mevcuttur. Hiçbir yeni özellik yayınlanmayacak.
  • 2. Aşama: Ürün kullanımdan kaldırıldı: Artık ürünü veya hizmeti satın alamaz veya yenileyemezsiniz. Sözleşmeniz sona erene kadar destek mevcuttur. Abonelik ürünleri yalnızca abonelik sona erene kadar kullanılabilir.

Aşağıda, durdurulan veya kullanımdan kaldırılan ürün ve hizmetlerin ve alternatif yazılım çözümlerinin bir listesi bulunmaktadır. Tekliflerdeki değişiklikler hakkında tam bilgi almak için lütfen abonelik sözleşmenizin hüküm ve koşullar bölümüne bakın.

Ürünler ve Hizmetler Yeni Satışlar Durduruldu Ürün veya Hizmet Kullanımdan Kaldırıldı Alternatif Ürünler ve Hizmetler Ek Bilgiler
Çoklu kullanıcı erişimli 1 yıllık abonelikler 7 Ağustos 2020 6 Şubat 2023 Tek kullanıcı erişimli yıllık abonelik Çoklu kullanıcılar için ek lisans satın alın.
2 Yıllık Abonelikler 27 Mart 2019 7 Nisan 2021 Aylık, yıllık veya 3 yıllık abonelikler Autodesk artık 2 yıllık abonelik satmıyor veya bu abonelikleri yenilemiyor.
Abonelik Dönemi Uzunluğu Değişiklikleri
Çok kullanıcılı erişimli 2 ve 3 yıllık abonelikler 29 Şubat 2020 29 Şubat 2020 Tek kullanıcı erişimli 3 yıllık abonelik Autodesk artık 2 yıllık abonelik satmıyor veya bu abonelikleri yenilemiyor.
Çoklu kullanıcılar için ek lisans satın alın.
3ds Max Entertainment Creation Suite   16 Nisan 2020
Raporlama
5 Ekim 2020'de kullanımdan kaldırılır		 Media & Entertainment Collection Autodesk artık Entertainment Creation Suite satmamaktadır
Bakım planınız varsa adlandırılmış kullanıcı planına geçiş hakkında bilgi alın.
Bir aboneliğiniz varsa sektörel çözüm paketine geçmeyle ilgili talimatlara bakın.
A360 Desktop   19 Haziran 2018 Autodesk Desktop Connector A360 Desktop’ın Kullanımdan Kaldırılması - 19 Haziran 2018
Kullanımdan kaldırıldıktan sonra A360 Desktop’ın yerini ne alacak?
A360 Drive Mayıs 2020 25 Eylül 2020 Autodesk Sürücüsü 25 Mart 2020'den itibaren A360 Drive dosyaları salt okunur olacaktır. Tüm veriler 25 Eylül 2020'de kaldırılacaktır.
Advance Concrete 31 Ocak 2017   Autodesk Revit Advanced Concrete Kullanım Ömrü Sonu
Autodesk Advanced Concrete artık mevcut değil
Alias Design 6 Temmuz 2019   Alias Concept Alias SpeedForm ve Alias Design üretilmiyor
Alias SpeedForm 6 Temmuz 2019   Alias Concept Alias SpeedForm ve Alias Design üretilmiyor
ArtCAM 7 Temmuz 2018 1 Kasım 2018 Fusion 360 Autodesk ArtCAM Yazılımı Satış ve Geliştirmesinin Sonlandırılması SSS
AutoCAD Design Suite 1 Şubat 2016 16 Nisan 2020
Raporlama
5 Ekim 2020'de kullanımdan kaldırılır		 Mimari iş akışları - Architecture, Engineering, & Construction Collection
Kavramsal tasarım iş akışları - Autodesk Product Design & Manufacturing Collection		 AutoCAD Design Suite yeni lisans satışları durdurulacak
Sektörel Çözüm Paketleri
Bakım planınız varsa adlandırılmış kullanıcı planına geçiş hakkında bilgi alın.
Bir aboneliğiniz varsa sektörel çözüm paketine geçmeyle ilgili talimatlara bakın.
AutoCAD P&ID 7 Mayıs 2017 7 Şubat 2018 AutoCAD Plant 3B
Architecture, Engineering, & Construction Collection		 AutoCAD P&ID artık sunulmuyor
AutoCAD Structural Detailing Suite Ağustos 2016 Aralık 2017 Çelik detaylandırma iş akışları için Advance Steel.
İnşaat demiri detaylandırma dâhil olmak üzere beton iş akışları için Revit.
Architecture, Engineering, and Construction Collection		 AutoCAD Structural Detailing’in üretimi durduruldu
AutoCAD Utility Design   7 Şubat 2017 Autodesk, Automated Utility Design adı altında geliştirme yapmaya devam etmek için Spatial Business Systems, Inc. ile ortaklık kurdu. Autodesk ve Spatial Business Systems Stratejik İşbirliği Müşteriler için Sıkça Sorulan Sorular
BIM 360 Team

9 Nisan 2018

Yenileme sonu: Eylül 2021 (3 yıllık; eStore yinelemeli), Ocak 2023 (1 yıllık; EBA'lar)

 31 Aralık 2023 Autodesk Docs Dosyalarınızı nasıl indireceğiniz veya taşıyacağınıza dair ayrıntılar da dahil olmak üzere daha fazla bilgi için lütfen Autodesk BIM 360 Team EOL’de Sıkça Sorulan Sorular bölümüne bakın.
Kutulu yazılım   1 Temmuz 2021 Autodesk mağazasından veya bir bayiden satın alın. Autodesk ürünleri için fiziksel ortam, 2022 sürümünden itibaren mevcut değildir.
Building Design Suite 7 Ağustos 2016 16 Nisan 2020
Raporlama
5 Ekim 2020'de kullanımdan kaldırılır		 Architecture, Engineering, & Construction Collection Autodesk artık Building Design Suite satmamaktadır
Bakım planınız varsa adlandırılmış kullanıcı planına geçiş hakkında bilgi alın.
Bir aboneliğiniz varsa sektörel çözüm paketine geçmeyle ilgili talimatlara bakın.
Buzzsaw ve Buzzsaw Professional 7 Ekim 2016 31 Ocak 2019 BIM 360 Docs Buzzsaw artık sunulmuyor
Autodesk Simulation için CAD Doctor   27 Mart 2018 Autodesk Moldflow için Elysium CADdoctor, Elysium Co Ltd.'den temin edilebilir. Autodesk Simulation için CADdoctor'un Durdurulması
Tek kullanıcı erişimli CFD Flex aboneliği   21 Mart 2016 Çok kullanıcı erişimli CFD Flex aboneliği
Mevcut aboneler otomatik olarak çok kullanıcılı bir aboneliğe yükseltilecektir.		 Simülasyon aboneliği teklifleri durduruldu ve eş değer çok kullanıcılı aboneliklere taşındı
Bağımsız bir ürün olarak Character Generator 7 Ağustos 2021   Character Generator, şunlar aracılığıyla bir hak olarak sunulmaya devam edecektir:
3ds Max
Maya
Maya LT
MotionBuilder
Mudbox ve
Media & Entertainment Collection		 Character Generator'daki Değişiklikler Hakkında SSS
Configurator 360 7 Mayıs 2020 7 Mayıs 2023 Forge Tasarım Otomasyonu API'si- GitHub'da Inventor için web tabanlı ürün yapılandırıcı.
Forge Sistem Entegratörleri - iş ortağı, web tabanlı yapılandırıcılar için uygulamalar geliştirdi.		 Daha fazla bilgi için SSS bölümüne bakın.
 
Constructware   31 Ekim 2021 Autodesk Construction Cloud Constructware, 31 Ekim 2021'de kullanımdan kaldırıldı.
Design Academy (ADA)   16 Nisan 2015 Autodesk paketlerinin en son sürümünü ve eğitim kurumlarına sunulan diğer ürünleri edinmek için Eğitim Topluluğu’na katılın. Eğitim Paketi kullanımdan kaldırıldı
Education Master Suite (EMS)   16 Nisan 2015 Autodesk paketlerinin en son sürümünü ve eğitim kurumlarına sunulan diğer ürünleri edinmek için Eğitim Topluluğu’na katılın. Eğitim Paketi kullanımdan kaldırıldı
Entertainment Creation Suite 1 Şubat 2016 Aralık 2019 Media & Entertainment Collection Autodesk artık Entertainment Creation Suite satmamaktadır
Bakım planınız varsa adlandırılmış kullanıcı planına geçiş hakkında bilgi alın.
Bir aboneliğiniz varsa sektörel çözüm paketine geçmeyle ilgili talimatlara bakın.
Factory Design Suite 7 Ağustos 2016
Raporlama
5 Ekim 2020'de kullanımdan kaldırıldı		 16 Nisan 2020 Architecture, Engineering, & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection		 Autodesk artık Factory Design Suite satmamaktadır
Bakım planınız varsa adlandırılmış kullanıcı planına geçiş hakkında bilgi alın.
Bir aboneliğiniz varsa sektörel çözüm paketine geçmeyle ilgili talimatlara bakın.
Flow Design   27 Mart 2018 Product Design & Manufacturing Collection Autodesk Flow Tasarımının Durdurulması
AutoCAD LT 2014 ve AutoCAD 2014 için Çevrimiçi Coğrafi Konum Haritası   Haziran 2017 Bu özelliği kullanmaya devam etmek için AutoCAD ürününün daha yeni bir sürümüne yükseltin. AutoCAD LT 2014 ve AutoCAD 2014 için Çevrimiçi Coğrafi Konum Haritası özelliği kullanımdan kaldırıldı
Helius Composite 7 Şubat 2022 30 Nisan 2022 Ürün Alternatifi Yok Helius Kompozit Ürün Sayfası
Helius PFA (Bağımsız Helius PFA Abonelikleri) 7 Şubat 2022 30 Nisan 2022 Moldflow Insight Autodesk artık Helius PFA satmamaktadır. Moldflow Insight abonelikleri, Helius PFA teknolojisine hak sağlamaya devam edecektir.
Homestyler ve Homestyler mobil uygulamaları   Haziran 2017 Tinkercad
Revit
Revit Live
Formit360		 Autodesk Homestyler ürünleri üretimden kaldırıldı
Infrastructure Design Suite 1 Şubat 2016 16 Nisan 2020
Raporlama
5 Ekim 2020'de kullanımdan kaldırılır		 Architecture, Engineering, & Construction Collection Autodesk artık Infrastructure Design Suite satmamaktadır
Bakım planınız varsa adlandırılmış kullanıcı planına geçiş hakkında bilgi alın.
Bir aboneliğiniz varsa sektörel çözüm paketine geçmeyle ilgili talimatlara bakın.
Infrastructure Map Server (AIMS) 7 Ocak 2018 7 Ocak 2019 InfraWorks
BIM 360 Design
Architecture, Engineering, and Construction Collection
7 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 arasında Esri, ArcGIS'i kullanmaya başlamanız için ücretsiz olarak ArcGIS Enterprise Standard ve ArcGIS Desktop Standard yazılımlarına, ücretsiz eğitime ve Living Atlas of the World içeriğine erişim sağlayacaktır. Bu, lisans için tek seferlik ücretsiz bir tekliftir ve bir sonraki yıl Esri'nin standart bakım programı kapsamına girecektir.		 Autodesk Infrastructure Map Server Kullanım Ömrü Sonu Hakkında SSS
InfraWorks (InfraWorks 2017.2 ve önceki sürümler için bazı hizmetler)   3 Ocak 2018 InfraWorks
2017.3 veya sonraki bir sürüme sahipseniz bu değişiklikler sizi etkilemez.		 2018'de kullanımdan kaldırılacak olan InfraWorks hizmetleri
Lustre 3 yıllık abonelik 7 Mayıs 2024 7 Mayıs 2024 Autodesk Flame Autodesk artık 3 yıllık Lustre aboneliği satmıyor veya bu abonelikleri yenilemiyor. Autodesk Lustre'de Değişiklikler.
Bakım planları   7 Mayıs 2021 Adlandırılmış bir kullanıcı planına geçiş. Adlandırılmış kullanıcı hüküm ve koşullarına geçiş.
Maya Entertainment Creation Suite   16 Nisan 2020
Raporlama
5 Ekim 2020'de kullanımdan kaldırılır		 Media & Entertainment Collection Autodesk artık Entertainment Creation Suite satmamaktadır
Bakım planınız varsa adlandırılmış kullanıcı planına geçiş hakkında bilgi alın.
Bir aboneliğiniz varsa sektörel çözüm paketine geçmeyle ilgili talimatlara bakın.
Maya LT 7 Aralık 2022 7 Aralık 2022 Maya Creative Autodesk Maya LT'deki Değişiklikler
Autodesk üzerinden Mental Ray satışları   1 Nisan 2017 Mental Ray'in yeni lisansları NVIDIA üzerinden satın alınabilir. Mental Ray - Satış Sonu
MEP Fabrication Suite   16 Nisan 2020 Fabrication CADmep
Fabrication CAMduct
Fabrication ESTmep		 Bakım planınız varsa adlandırılmış kullanıcı planına geçiş hakkında bilgi alın.
Tek kullanıcı erişimli Moldflow Flex aboneliği   21 Mart 2016 Çok kullanıcı erişimli Autodesk Moldflow Flex aboneliği
Mevcut aboneler otomatik olarak çok kullanıcılı bir aboneliğe yükseltilecektir.		 Simülasyon aboneliği teklifleri durduruldu ve eş değer çok kullanıcılı aboneliklere taşındı
Nastran bağımsız ürünü   7 Ağustos 2017 Product Design & Manufacturing Collection Autodesk Nastran In-CAD ve HSM Aboneliklerindeki Değişiklikler Hakkında SSS
Plant Design Suite   16 Nisan 2020
Raporlama
5 Ekim 2020'de kullanımdan kaldırılır		 Architecture, Engineering, & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection		 Autodesk artık Plant Design Suite
Sektörel Çözüm Paketleri
satmamaktadır Bakım planınız varsa adlandırılmış kullanıcı planına geçiş hakkında bilgi alın.
Bir aboneliğiniz varsa sektörel çözüm paketine geçmeyle ilgili talimatlara bakın.
Product Design Suite 1 Şubat 2016 16 Nisan 2020
Raporlama
5 Ekim 2020'de kullanımdan kaldırılır		 Product Design & Manufacturing Collection Autodesk artık Product Design Suite satmamaktadır
Bakım planınız varsa adlandırılmış kullanıcı planına geçiş hakkında bilgi alın.
Bir aboneliğiniz varsa sektörel çözüm paketine geçmeyle ilgili talimatlara bakın.
Üç Aylık Abonelikler   27 Mart 2019 Aylık, yıllık veya 3 yıllık abonelikler Abonelik Dönemi Uzunluğu Değişiklikleri
Cep telefonu için ReCap Pro   1 Şubat 2021 Cep telefonu için ReCap Pro hariç, ReCap Pro Cep telefonu için Autodesk ReCap Pro kullanım ömrü sonu hakkında sıkça sorulan sorular
ReMake Eylül 2017   Artık ReCap Pro'nun bir özelliği. ReCap Photo Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Revit Structural Analysis Nisan 2018 30 Haziran 2018 Robot Structural Analysis Professional, Architecture, Engineering, and Construction Collection aboneliğiyle kullanılabilir. Structural Analysis for Revit'in durdurulması hakkında SSS
Structural Analysis for Revit artık kullanılamayacak
Sivil 3D için Nehir ve Taşkın Analizi Modülü 9 Nisan 2022 9 Nisan 2022 InfoWorks ICM

ABD Ordusu Mühendisler Birliği Hidrolojik Mühendislik Merkezi (CEIWR-HEC) Nehir Analiz Sistemi (HEC-RAS) yazılımı		 Sivil 3D Kullanım Ömrü Sonu için Autodesk Nehir ve Taşkın Analizi Modülü: Sorular ve Yanıtlar
Showcase 21 Mart 2017 1 Şubat 2018 3ds Max
VRED Design
Revit Live
Inventor		 Autodesk Showcase Sonlandırması Hakkında SSS
Showcase artık satın alınamıyor
Tek kullanıcı erişimli Simulation Mechanical Flex aboneliği   21 Mart 2016 Çok kullanıcı erişimli sahip Simulation Mechanical Flex aboneliği
Mevcut aboneler otomatik olarak çok kullanıcı erişimli bir aboneliğe yükseltilecektir.		 Simülasyon aboneliği teklifleri durduruldu ve eş değer çok kullanıcılı aboneliklere taşındı
Smoke 7 Eylül 2022 7 Eylül 2022 Flame Assist Autodesk Smoke'taki Değişiklikler Hakkında SSS
Bağımsız bir ürün olarak Stingray 7 Ocak 2018   Stingray, şunların bir bileşeni olarak sunulmaya devam edecek:
3ds Max
Maya LT ve
Sektörel Çözüm Paketleri		 Autodesk Stingray'deki Değişiklikler Hakkında SSS
TruComposite - Standard
TruComposite - Ultimate
TruNest		 6 Mayıs 2021 31 Ocak 2022 Ürün alternatifi yok TruComposite ürün sayfası
TruNest ürün sayfası
Vault Workgroup 6 Temmuz 2022 6 Temmuz 2023 Vault Professional Autodesk artık Vault Workgroup satışı yapmıyor. Vault ürününe genel bakış hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz
VRED (temel katman) 7 Şubat 2018 7 Şubat 2019 VRED Design Autodesk VRED ve Alias ürün ailesindeki Değişiklikler hakkında SSS

Ayrıca bkz.

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