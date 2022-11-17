|Çoklu kullanıcı erişimli 1 yıllık abonelikler
|7 Ağustos 2020
|6 Şubat 2023
|Tek kullanıcı erişimli yıllık abonelik
|Çoklu kullanıcılar için ek lisans satın alın.
|2 Yıllık Abonelikler
|27 Mart 2019
|7 Nisan 2021
|Aylık, yıllık veya 3 yıllık abonelikler
|Autodesk artık 2 yıllık abonelik satmıyor veya bu abonelikleri yenilemiyor.
Abonelik Dönemi Uzunluğu Değişiklikleri
|Çok kullanıcılı erişimli 2 ve 3 yıllık abonelikler
|29 Şubat 2020
|29 Şubat 2020
|Tek kullanıcı erişimli 3 yıllık abonelik
|Autodesk artık 2 yıllık abonelik satmıyor veya bu abonelikleri yenilemiyor.
Çoklu kullanıcılar için ek lisans satın alın.
|3ds Max Entertainment Creation Suite
|
|16 Nisan 2020
Raporlama
5 Ekim 2020'de kullanımdan kaldırılır
|Media & Entertainment Collection
|Autodesk artık Entertainment Creation Suite satmamaktadır
Bakım planınız varsa adlandırılmış kullanıcı planına geçiş hakkında bilgi alın.
Bir aboneliğiniz varsa sektörel çözüm paketine geçmeyle ilgili talimatlara bakın.
|A360 Desktop
|
|19 Haziran 2018
|Autodesk Desktop Connector
|A360 Desktop’ın Kullanımdan Kaldırılması - 19 Haziran 2018
Kullanımdan kaldırıldıktan sonra A360 Desktop’ın yerini ne alacak?
|A360 Drive
|Mayıs 2020
|25 Eylül 2020
|Autodesk Sürücüsü
|25 Mart 2020'den itibaren A360 Drive dosyaları salt okunur olacaktır. Tüm veriler 25 Eylül 2020'de kaldırılacaktır.
|Advance Concrete
|31 Ocak 2017
|
|Autodesk Revit
|Advanced Concrete Kullanım Ömrü Sonu
Autodesk Advanced Concrete artık mevcut değil
|Alias Design
|6 Temmuz 2019
|
|Alias Concept
|Alias SpeedForm ve Alias Design üretilmiyor
|Alias SpeedForm
|6 Temmuz 2019
|
|Alias Concept
|Alias SpeedForm ve Alias Design üretilmiyor
|ArtCAM
|7 Temmuz 2018
|1 Kasım 2018
|Fusion 360
|Autodesk ArtCAM Yazılımı Satış ve Geliştirmesinin Sonlandırılması SSS
|AutoCAD Design Suite
|1 Şubat 2016
|16 Nisan 2020
Raporlama
5 Ekim 2020'de kullanımdan kaldırılır
|Mimari iş akışları - Architecture, Engineering, & Construction Collection
Kavramsal tasarım iş akışları - Autodesk Product Design & Manufacturing Collection
|AutoCAD Design Suite yeni lisans satışları durdurulacak
Sektörel Çözüm Paketleri
Bakım planınız varsa adlandırılmış kullanıcı planına geçiş hakkında bilgi alın.
Bir aboneliğiniz varsa sektörel çözüm paketine geçmeyle ilgili talimatlara bakın.
|AutoCAD P&ID
|7 Mayıs 2017
|7 Şubat 2018
|AutoCAD Plant 3B
Architecture, Engineering, & Construction Collection
|AutoCAD P&ID artık sunulmuyor
|AutoCAD Structural Detailing Suite
|Ağustos 2016
|Aralık 2017
|Çelik detaylandırma iş akışları için Advance Steel.
İnşaat demiri detaylandırma dâhil olmak üzere beton iş akışları için Revit.
Architecture, Engineering, and Construction Collection
|AutoCAD Structural Detailing’in üretimi durduruldu
|AutoCAD Utility Design
|
|7 Şubat 2017
|Autodesk, Automated Utility Design adı altında geliştirme yapmaya devam etmek için Spatial Business Systems, Inc. ile ortaklık kurdu.
|Autodesk ve Spatial Business Systems Stratejik İşbirliği Müşteriler için Sıkça Sorulan Sorular
|BIM 360 Team
|
9 Nisan 2018
Yenileme sonu: Eylül 2021 (3 yıllık; eStore yinelemeli), Ocak 2023 (1 yıllık; EBA'lar)
|31 Aralık 2023
|Autodesk Docs
|Dosyalarınızı nasıl indireceğiniz veya taşıyacağınıza dair ayrıntılar da dahil olmak üzere daha fazla bilgi için lütfen Autodesk BIM 360 Team EOL’de Sıkça Sorulan Sorular bölümüne bakın.
|Kutulu yazılım
|
|1 Temmuz 2021
|Autodesk mağazasından veya bir bayiden satın alın.
|Autodesk ürünleri için fiziksel ortam, 2022 sürümünden itibaren mevcut değildir.
|Building Design Suite
|7 Ağustos 2016
|16 Nisan 2020
Raporlama
5 Ekim 2020'de kullanımdan kaldırılır
|Architecture, Engineering, & Construction Collection
|Autodesk artık Building Design Suite satmamaktadır
Bakım planınız varsa adlandırılmış kullanıcı planına geçiş hakkında bilgi alın.
Bir aboneliğiniz varsa sektörel çözüm paketine geçmeyle ilgili talimatlara bakın.
|Buzzsaw ve Buzzsaw Professional
|7 Ekim 2016
|31 Ocak 2019
|BIM 360 Docs
|Buzzsaw artık sunulmuyor
|Autodesk Simulation için CAD Doctor
|
|27 Mart 2018
|Autodesk Moldflow için Elysium CADdoctor, Elysium Co Ltd.'den temin edilebilir.
|Autodesk Simulation için CADdoctor'un Durdurulması
|Tek kullanıcı erişimli CFD Flex aboneliği
|
|21 Mart 2016
|Çok kullanıcı erişimli CFD Flex aboneliği
Mevcut aboneler otomatik olarak çok kullanıcılı bir aboneliğe yükseltilecektir.
|Simülasyon aboneliği teklifleri durduruldu ve eş değer çok kullanıcılı aboneliklere taşındı
|Bağımsız bir ürün olarak Character Generator
|7 Ağustos 2021
|
|Character Generator, şunlar aracılığıyla bir hak olarak sunulmaya devam edecektir:
3ds Max
Maya
Maya LT
MotionBuilder
Mudbox ve
Media & Entertainment Collection
|Character Generator'daki Değişiklikler Hakkında SSS
|Configurator 360
|7 Mayıs 2020
|7 Mayıs 2023
|Forge Tasarım Otomasyonu API'si- GitHub'da Inventor için web tabanlı ürün yapılandırıcı.
Forge Sistem Entegratörleri - iş ortağı, web tabanlı yapılandırıcılar için uygulamalar geliştirdi.
|Daha fazla bilgi için SSS bölümüne bakın.
|Constructware
|
|31 Ekim 2021
|Autodesk Construction Cloud
|Constructware, 31 Ekim 2021'de kullanımdan kaldırıldı.
|Design Academy (ADA)
|
|16 Nisan 2015
|Autodesk paketlerinin en son sürümünü ve eğitim kurumlarına sunulan diğer ürünleri edinmek için Eğitim Topluluğu’na katılın.
|Eğitim Paketi kullanımdan kaldırıldı
|Education Master Suite (EMS)
|
|16 Nisan 2015
|Autodesk paketlerinin en son sürümünü ve eğitim kurumlarına sunulan diğer ürünleri edinmek için Eğitim Topluluğu’na katılın.
|Eğitim Paketi kullanımdan kaldırıldı
|Entertainment Creation Suite
|1 Şubat 2016
|Aralık 2019
|Media & Entertainment Collection
|Autodesk artık Entertainment Creation Suite satmamaktadır
Bakım planınız varsa adlandırılmış kullanıcı planına geçiş hakkında bilgi alın.
Bir aboneliğiniz varsa sektörel çözüm paketine geçmeyle ilgili talimatlara bakın.
|Factory Design Suite
|7 Ağustos 2016
Raporlama
5 Ekim 2020'de kullanımdan kaldırıldı
|16 Nisan 2020
|Architecture, Engineering, & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
|Autodesk artık Factory Design Suite satmamaktadır
Bakım planınız varsa adlandırılmış kullanıcı planına geçiş hakkında bilgi alın.
Bir aboneliğiniz varsa sektörel çözüm paketine geçmeyle ilgili talimatlara bakın.
|Flow Design
|
|27 Mart 2018
|Product Design & Manufacturing Collection
|Autodesk Flow Tasarımının Durdurulması
|AutoCAD LT 2014 ve AutoCAD 2014 için Çevrimiçi Coğrafi Konum Haritası
|
|Haziran 2017
|Bu özelliği kullanmaya devam etmek için AutoCAD ürününün daha yeni bir sürümüne yükseltin.
|AutoCAD LT 2014 ve AutoCAD 2014 için Çevrimiçi Coğrafi Konum Haritası özelliği kullanımdan kaldırıldı
|Helius Composite
|7 Şubat 2022
|30 Nisan 2022
|Ürün Alternatifi Yok
|Helius Kompozit Ürün Sayfası
|Helius PFA (Bağımsız Helius PFA Abonelikleri)
|7 Şubat 2022
|30 Nisan 2022
|Moldflow Insight
|Autodesk artık Helius PFA satmamaktadır. Moldflow Insight abonelikleri, Helius PFA teknolojisine hak sağlamaya devam edecektir.
|Homestyler ve Homestyler mobil uygulamaları
|
|Haziran 2017
|Tinkercad
Revit
Revit Live
Formit360
|Autodesk Homestyler ürünleri üretimden kaldırıldı
|Infrastructure Design Suite
|1 Şubat 2016
|16 Nisan 2020
Raporlama
5 Ekim 2020'de kullanımdan kaldırılır
|Architecture, Engineering, & Construction Collection
|Autodesk artık Infrastructure Design Suite satmamaktadır
Bakım planınız varsa adlandırılmış kullanıcı planına geçiş hakkında bilgi alın.
Bir aboneliğiniz varsa sektörel çözüm paketine geçmeyle ilgili talimatlara bakın.
|Infrastructure Map Server (AIMS)
|7 Ocak 2018
|7 Ocak 2019
|InfraWorks
BIM 360 Design
Architecture, Engineering, and Construction Collection
7 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 arasında Esri, ArcGIS'i kullanmaya başlamanız için ücretsiz olarak ArcGIS Enterprise Standard ve ArcGIS Desktop Standard yazılımlarına, ücretsiz eğitime ve Living Atlas of the World içeriğine erişim sağlayacaktır. Bu, lisans için tek seferlik ücretsiz bir tekliftir ve bir sonraki yıl Esri'nin standart bakım programı kapsamına girecektir.
|Autodesk Infrastructure Map Server Kullanım Ömrü Sonu Hakkında SSS
|InfraWorks (InfraWorks 2017.2 ve önceki sürümler için bazı hizmetler)
|
|3 Ocak 2018
|InfraWorks
2017.3 veya sonraki bir sürüme sahipseniz bu değişiklikler sizi etkilemez.
|2018'de kullanımdan kaldırılacak olan InfraWorks hizmetleri
|Lustre 3 yıllık abonelik
|7 Mayıs 2024
|7 Mayıs 2024
|Autodesk Flame
|Autodesk artık 3 yıllık Lustre aboneliği satmıyor veya bu abonelikleri yenilemiyor. Autodesk Lustre'de Değişiklikler.
|Bakım planları
|
|7 Mayıs 2021
|Adlandırılmış bir kullanıcı planına geçiş.
|Adlandırılmış kullanıcı hüküm ve koşullarına geçiş.
|Maya Entertainment Creation Suite
|
|16 Nisan 2020
Raporlama
5 Ekim 2020'de kullanımdan kaldırılır
|Media & Entertainment Collection
|Autodesk artık Entertainment Creation Suite satmamaktadır
Bakım planınız varsa adlandırılmış kullanıcı planına geçiş hakkında bilgi alın.
Bir aboneliğiniz varsa sektörel çözüm paketine geçmeyle ilgili talimatlara bakın.
|Maya LT
|7 Aralık 2022
|7 Aralık 2022
|Maya Creative
|Autodesk Maya LT'deki Değişiklikler
|Autodesk üzerinden Mental Ray satışları
|
|1 Nisan 2017
|Mental Ray'in yeni lisansları NVIDIA üzerinden satın alınabilir.
|Mental Ray - Satış Sonu
|MEP Fabrication Suite
|
|16 Nisan 2020
|Fabrication CADmep
Fabrication CAMduct
Fabrication ESTmep
|Bakım planınız varsa adlandırılmış kullanıcı planına geçiş hakkında bilgi alın.
|Tek kullanıcı erişimli Moldflow Flex aboneliği
|
|21 Mart 2016
|Çok kullanıcı erişimli Autodesk Moldflow Flex aboneliği
Mevcut aboneler otomatik olarak çok kullanıcılı bir aboneliğe yükseltilecektir.
|Simülasyon aboneliği teklifleri durduruldu ve eş değer çok kullanıcılı aboneliklere taşındı
|Nastran bağımsız ürünü
|
|7 Ağustos 2017
|Product Design & Manufacturing Collection
|Autodesk Nastran In-CAD ve HSM Aboneliklerindeki Değişiklikler Hakkında SSS
|Plant Design Suite
|
|16 Nisan 2020
Raporlama
5 Ekim 2020'de kullanımdan kaldırılır
|Architecture, Engineering, & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
|Autodesk artık Plant Design Suite
Sektörel Çözüm Paketleri
satmamaktadır Bakım planınız varsa adlandırılmış kullanıcı planına geçiş hakkında bilgi alın.
Bir aboneliğiniz varsa sektörel çözüm paketine geçmeyle ilgili talimatlara bakın.
|Product Design Suite
|1 Şubat 2016
|16 Nisan 2020
Raporlama
5 Ekim 2020'de kullanımdan kaldırılır
|Product Design & Manufacturing Collection
|Autodesk artık Product Design Suite satmamaktadır
Bakım planınız varsa adlandırılmış kullanıcı planına geçiş hakkında bilgi alın.
Bir aboneliğiniz varsa sektörel çözüm paketine geçmeyle ilgili talimatlara bakın.
|Üç Aylık Abonelikler
|
|27 Mart 2019
|Aylık, yıllık veya 3 yıllık abonelikler
|Abonelik Dönemi Uzunluğu Değişiklikleri
|Cep telefonu için ReCap Pro
|
|1 Şubat 2021
|Cep telefonu için ReCap Pro hariç, ReCap Pro
|Cep telefonu için Autodesk ReCap Pro kullanım ömrü sonu hakkında sıkça sorulan sorular
|ReMake
|Eylül 2017
|
|Artık ReCap Pro'nun bir özelliği.
|ReCap Photo Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
|Revit Structural Analysis
|Nisan 2018
|30 Haziran 2018
|Robot Structural Analysis Professional, Architecture, Engineering, and Construction Collection aboneliğiyle kullanılabilir.
|Structural Analysis for Revit'in durdurulması hakkında SSS
Structural Analysis for Revit artık kullanılamayacak
|Sivil 3D için Nehir ve Taşkın Analizi Modülü
|9 Nisan 2022
|9 Nisan 2022
|InfoWorks ICM
ABD Ordusu Mühendisler Birliği Hidrolojik Mühendislik Merkezi (CEIWR-HEC) Nehir Analiz Sistemi (HEC-RAS) yazılımı
|Sivil 3D Kullanım Ömrü Sonu için Autodesk Nehir ve Taşkın Analizi Modülü: Sorular ve Yanıtlar
|Showcase
|21 Mart 2017
|1 Şubat 2018
|3ds Max
VRED Design
Revit Live
Inventor
|Autodesk Showcase Sonlandırması Hakkında SSS
Showcase artık satın alınamıyor
|Tek kullanıcı erişimli Simulation Mechanical Flex aboneliği
|
|21 Mart 2016
|Çok kullanıcı erişimli sahip Simulation Mechanical Flex aboneliği
Mevcut aboneler otomatik olarak çok kullanıcı erişimli bir aboneliğe yükseltilecektir.
|Simülasyon aboneliği teklifleri durduruldu ve eş değer çok kullanıcılı aboneliklere taşındı
|Smoke
|7 Eylül 2022
|7 Eylül 2022
|Flame Assist
|Autodesk Smoke'taki Değişiklikler Hakkında SSS
|Bağımsız bir ürün olarak Stingray
|7 Ocak 2018
|
|Stingray, şunların bir bileşeni olarak sunulmaya devam edecek:
3ds Max
Maya LT ve
Sektörel Çözüm Paketleri
|Autodesk Stingray'deki Değişiklikler Hakkında SSS
|TruComposite - Standard
TruComposite - Ultimate
TruNest
|6 Mayıs 2021
|31 Ocak 2022
|Ürün alternatifi yok
|TruComposite ürün sayfası
TruNest ürün sayfası
|Vault Workgroup
|6 Temmuz 2022
|6 Temmuz 2023
|Vault Professional
|Autodesk artık Vault Workgroup satışı yapmıyor. Vault ürününe genel bakış hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz
|VRED (temel katman)
|7 Şubat 2018
|7 Şubat 2019
|VRED Design
|Autodesk VRED ve Alias ürün ailesindeki Değişiklikler hakkında SSS