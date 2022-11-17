Abonelik yazılımınızı ve profilinizi yönetmek için bir Autodesk hesabı oluşturun.
Abonelik yazılımınızı ve profilinizi yönetmek için bir Autodesk hesabı oluşturun.
Bu hesap çoğu Autodesk sitesine erişmenizi sağlar, böylece her web sitesine tekrar kaydolmanız gerekmez.
Hesabınız oluşturulduktan sonra manage.autodesk.com adresinde oturum açabiliyor olmanız gerekir. Oturum açmaya ilişkin sorunlarınız varsa şunları deneyin:
Not: Şirketinizde çoklu oturum açma özelliği varsa Çoklu oturum açma sorunlarını giderme bölümüne bakın.
Hâlâ oturum açamıyorsanız yardım için bizimle iletişime geçin.
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
Ne düzeyde desteğiniz var?
Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.