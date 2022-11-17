HESAP YÖNETİMİYLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

Hesap oluşturma

Abonelik yazılımınızı ve profilinizi yönetmek için bir Autodesk hesabı oluşturun.

Autodesk Hesabı oluşturma

Bu hesap çoğu Autodesk sitesine erişmenizi sağlar, böylece her web sitesine tekrar kaydolmanız gerekmez.

Oturum açma sorunlarını çözme

Hesabınız oluşturulduktan sonra manage.autodesk.com adresinde oturum açabiliyor olmanız gerekir. Oturum açmaya ilişkin sorunlarınız varsa şunları deneyin:

  1. Kullanıcı adınızı onaylayın. Birden fazla Autodesk Hesabınız varsa erişmeye çalıştığınız hesap ve rolle ilişkili olan e-posta adresini kullandığınızdan emin olun.
  2. Önbelleğinizi temizleyin. Tarayıcınızın önbelleğini temizlemeyi deneyin ve yeniden oturum açın.
  3. Tarayıcınızı kapatıp yeniden açın. Önbelleği ve tarama verilerini temizledikten sonra tarayıcınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.
  4. Farklı bir tarayıcı kullanmayı deneyin. Tarayıcınız siteyle uyumlu olmayabilir. Farklı bir tarayıcı kullanın (Chrome veya Firefox önerilir) veya tarayıcıyı en güncel sürüme güncelleyin.

Not: Şirketinizde çoklu oturum açma özelliği varsa Çoklu oturum açma sorunlarını giderme bölümüne bakın.

 

Hâlâ oturum açamıyorsanız yardım için bizimle iletişime geçin.

Ayrıca bkz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Assistant'a sorun!

Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.

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Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

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