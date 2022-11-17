Kişisel verileri kaldırmak ve Autodesk pazarlama iletişimleri aboneliğinden çıkmak için hesabınızı silin. Yürürlükteki yasalara uygun olarak, dolandırıcılığın önlenmesi gibi yasal ve dahili ticari amaçlarla belirli verileri saklayabiliriz. Hesabınız ve kişisel verileriniz silindiğinde ürünlerinize, hizmetlerinize veya dosyalarınıza erişim sağlayamazsınız.

Autodesk aracılığıyla satın aldığınız aktif bir aboneliğiniz varsa aboneliğinizi iptal eder ve hesabınızı sileriz. Aboneliği bir iş ortağı aracılığıyla satın aldıysanız devam etmeden önce hesabınızın o kısmını iptal etmesi için iş ortağınızla iletişime geçin. Aboneliklerinizden herhangi biri otomatik yenileniyorsa öncelikle otomatik yenilemeyi kapatmanız gerekir. İsteğinizin işleme konulması için 45 güne kadar bekleyin.

Kurumsal hesaplar: Hesabınız bir kurumsal hesapla ilişkiliyse daha fazla bilgi almak için sizinle iletişime geçebilir veya sizi hesap yöneticinize yönlendirebiliriz. Kurumsal bir hesabın atanmış kullanıcısıysanız hesabınızı silmeden önce sizi tüm ürün ve hizmetlerden kaldırması için yöneticinizle iletişime geçin.