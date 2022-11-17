HESAP YÖNETİMİYLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

Hesabın silinmesi

Kişisel verileri kaldırmak ve Autodesk pazarlama iletişimleri aboneliğinden çıkmak için hesabınızı silin. Yürürlükteki yasalara uygun olarak, dolandırıcılığın önlenmesi gibi yasal ve dahili ticari amaçlarla belirli verileri saklayabiliriz. Hesabınız ve kişisel verileriniz silindiğinde ürünlerinize, hizmetlerinize veya dosyalarınıza erişim sağlayamazsınız.

 

Autodesk aracılığıyla satın aldığınız aktif bir aboneliğiniz varsa aboneliğinizi iptal eder ve hesabınızı sileriz. Aboneliği bir iş ortağı aracılığıyla satın aldıysanız devam etmeden önce hesabınızın o kısmını iptal etmesi için iş ortağınızla iletişime geçin. Aboneliklerinizden herhangi biri otomatik yenileniyorsa öncelikle otomatik yenilemeyi kapatmanız gerekir. İsteğinizin işleme konulması için 45 güne kadar bekleyin.

 

Kurumsal hesaplar: Hesabınız bir kurumsal hesapla ilişkiliyse daha fazla bilgi almak için sizinle iletişime geçebilir veya sizi hesap yöneticinize yönlendirebiliriz. Kurumsal bir hesabın atanmış kullanıcısıysanız hesabınızı silmeden önce sizi tüm ürün ve hizmetlerden kaldırması için yöneticinizle iletişime geçin.

Hesabınızı silmenin alternatifleri

Hesabınızı silmeden önce şu seçenekleri göz önünde bulundurun:

Hesabınızın silinmesi

Not: Hesabınızı sildikten sonra dosyalarınıza erişim sağlayamazsınız. Devam etmeden önce dosyalarınızı indirdiğinizden emin olun.

  1. profile.autodesk.com/security adresinden hesabınızda oturum açın.
  2. Hesabı ve verileri sil kısmının altındaki Silme İşlemini Başlat'a tıklayın.
  3. Hesabı silip e-postaları sınırlandırmamak, otomatik yenilemeyi kapatmak, bir kullanıcı silmek veya bir denemeyi iptal etmek isteyip istemediğinizden emin olmak için alternatif işlemleri inceleyin.
  4. Hesabı silmek istediğinizden eminseniz Silme İşlemine Devam Et'e tıklayın. Güvenlik amacıyla oturum açma bilgilerinizi yeniden doğrulamanız istenecektir.
  5. Doğrulama kodu almak için e-posta, kısa mesaj veya arama seçeneklerinden birini seçin. Kısa mesaj ve arama seçenekleri yalnızca hesabınızda daha önce iki adımlı doğrulama ayarladıysanız kullanılabilir.
  6. Silme İşlemine Devam Et'e tıklayın.
  7. Doğrulama kodunu girin ve Silme İşlemine Devam Et'e tıklayın. Bir doğrulama ekranı görüntülenir.
    Not: Bir hesap silindikten sonra, 45 gün boyunca aynı e-posta adresiyle yeni bir hesap oluşturamazsınız.

Hesabınızın kurtarılması

Hesabınızı 5 gün içinde şu yollarla kurtarabilirsiniz:

  • Onay e-postasındaki Hesabımı Kurtar'a tıklayın.
  • profile.autodesk.com/security adresinde oturum açın ve Hesabı ve verileri sil kısmının altındaki Hesabımı Kurtar'a tıklayın.

Bilgilerin sistemimizden kaldırılması

Autodesk Hesabınız yoksa ve bilgilerinizin sistemimizden kaldırılmasını istiyorsanız isteğinizin işleme konulması için çevrimiçi formu doldurun.

 

Silme, depolama ve veri saklama politikalarımız hakkında daha fazla bilgi almak için Gizlilik Beyanımıza (İngilizce) bakın.

Ayrıca bkz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Assistant'a sorun!

Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.

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Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

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