Autodesk Account hesabı sayfanızda Faturalandırma ve Siparişler bölümünde fiyat tekliflerini, faturaları, iade faturalarını, sipariş geçmişini ve ödeme yöntemlerini görüntüleyebilirsiniz. Yöneticiler ve sözleşme yöneticileri, abonelikler ve sözleşmeler hakkında ek bilgiler görebilir.

Yönetici görünümü

Yöneticilerin, ihtiyaç duydukları önemli bilgileri anında görebilmesi için, Faturalandırma ve Siparişler bölümünde ürün aboneliklerinin hem özetini hem de ayrıntılı bilgilerini gösteren sekmeli bir arayüz olarak sunulan Abonelikler ve Sözleşmeler sayfası yer alır. Bunun yanı sıra, yöneticiler kullanıcılarına tutarlı erişim sunmalarına yardımcı olacak proaktif uyarılar alırlar.

Abonelikler ve Sözleşmeler sayfasında aşağıdakiler yer alır:

Özet sekmesi. Her bir Autodesk ürününe ait kartlarda şunlar gösterilir: Abonelik veya sözleşme sayısı Lisans sayısı Ekip sayısı

Her bir Autodesk ürününe ait kartlarda şunlar gösterilir:

Abonelikler ve Sözleşmeler sekmesi. Her bir aboneliğe veya sözleşmeye ait satırda şunlar gösterilir: Ürün Abonelik Kimliği Ekip Lisans sayısı Dönem Otomatik yenileme veya sona erme tarihi Abonelik veya sözleşme satırına tıkladığınızda diğer ayrıntılara erişim elde edersiniz.

Her bir aboneliğe veya sözleşmeye ait satırda şunlar gösterilir: