Autodesk Account hesabı sayfanızda Faturalandırma ve Siparişler bölümünde fiyat tekliflerini, faturaları, iade faturalarını, sipariş geçmişini ve ödeme yöntemlerini görüntüleyebilirsiniz. Yöneticiler ve sözleşme yöneticileri, abonelikler ve sözleşmeler hakkında ek bilgiler görebilir.
Yönetici görünümü
Yöneticilerin, ihtiyaç duydukları önemli bilgileri anında görebilmesi için, Faturalandırma ve Siparişler bölümünde ürün aboneliklerinin hem özetini hem de ayrıntılı bilgilerini gösteren sekmeli bir arayüz olarak sunulan Abonelikler ve Sözleşmeler sayfası yer alır. Bunun yanı sıra, yöneticiler kullanıcılarına tutarlı erişim sunmalarına yardımcı olacak proaktif uyarılar alırlar.
Abonelikler ve Sözleşmeler sayfasında aşağıdakiler yer alır:
- Özet sekmesi. Her bir Autodesk ürününe ait kartlarda şunlar gösterilir:
- Abonelik veya sözleşme sayısı
- Lisans sayısı
- Ekip sayısı
- Abonelikler ve Sözleşmeler sekmesi. Her bir aboneliğe veya sözleşmeye ait satırda şunlar gösterilir:
- Ürün
- Abonelik Kimliği
- Ekip
- Lisans sayısı
- Dönem
- Otomatik yenileme veya sona erme tarihi
Abonelik veya sözleşme satırına tıkladığınızda diğer ayrıntılara erişim elde edersiniz.
- Uyarılar. Bildirimler, yöneticileri aşağıdakiler hakkında uyarmak amacıyla gönderilir:
- Ödeme hataları
- Yenileme fırsatları için son şanslar
- Yaklaşan sona erme tarihleri