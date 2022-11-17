Eğitim planına erişiminiz bir yılın sonunda sona erer. Uygun olduğunuz sürece erişiminizi yıllık olarak yenileyebilirsiniz.
Bir yıllık Eğitim planı erişiminizin sona ermesinden otuz gün önce size bir hatırlatma e-postası gönderilir. Sona erme tarihinizi, Autodesk Eğitim Topluluğu web sitesinin Ürün Al sayfasından hesabınızda oturum açtığınızda kişiselleştirilmiş banner bildiriminde de bulabilirsiniz.
Erişiminizi yenilemezseniz Eğitim planınızın süresi dolduğunda ücretsiz erişiminiz sona erer. Drive'da depolanan dosyalarınız varsa bunlara erişmeye devam edebilirsiniz. Ancak bu dosyaları düzenleyemez veya yeni dosyalar yükleyemezsiniz.
Not: Autodesk bulut hizmetinde depolanan belgeler, Eğitim planı erişiminizin süresi dolduktan sonra 30 gün boyunca kullanılabilir durumda kalır. Bu sürenin bitiminden önce Autodesk bulut hizmetinde depolanan tüm dosyaları aldığınızdan emin olun.