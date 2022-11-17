Eğitim için hesap yönetimi

Eğitim yazılımına erişimin yenilenmesi

Eğitim planına erişiminiz bir yılın sonunda sona erer. Uygun olduğunuz sürece erişiminizi yıllık olarak yenileyebilirsiniz.

 

Bir yıllık Eğitim planı erişiminizin sona ermesinden otuz gün önce size bir hatırlatma e-postası gönderilir. Sona erme tarihinizi, Autodesk Eğitim Topluluğu web sitesinin Ürün Al sayfasından hesabınızda oturum açtığınızda kişiselleştirilmiş banner bildiriminde de bulabilirsiniz.

 

Erişiminizi yenilemezseniz Eğitim planınızın süresi dolduğunda ücretsiz erişiminiz sona erer. Drive'da depolanan dosyalarınız varsa bunlara erişmeye devam edebilirsiniz. Ancak bu dosyaları düzenleyemez veya yeni dosyalar yükleyemezsiniz.

 

Not: Autodesk bulut hizmetinde depolanan belgeler, Eğitim planı erişiminizin süresi dolduktan sonra 30 gün boyunca kullanılabilir durumda kalır. Bu sürenin bitiminden önce Autodesk bulut hizmetinde depolanan tüm dosyaları aldığınızdan emin olun.

Erişimi yeniden başlat

  1. Kimler bu haktan faydalanabilir? bölümünü gözden geçirerek eğitim erişimi için hâlâ uygun olduğunuzdan emin olun.
  2. Ürün Al sayfasından hesabınızda oturum açın.
  3. Kişiselleştirilmiş banner bildiriminde Erişimi Yeniden Başlat'a tıklayın.
  4. Uygunluğunuzu onayladığınızda erişiminiz otomatik olarak bir yıl daha uzatılır.

Erişimi yeniden başlattıktan sonra, daha önce edindiğiniz ürünleri kullanmaya devam etmek için aboneliği yeniden başlatma adımlarını takip etmeniz gerekir.

Aboneliğin yeniden başlatılması

Aşağıdaki adımları tamamladıktan sonra hesabınıza yeni bir abonelik atanır.

  1. Ürün Al sayfasına gidin.
  2. Başla’ya tıklayın ve oturum açın.
  3. Ürününüzün kartına gidin.
  4. Ürün Al’a tıklayın.
  5. Kur/İndir’e tıklayın. Hesabınıza bir yıllık yeni bir abonelik atanır.

Not: Ürününüz zaten kurulu olsa bile yeni bir abonelik oluşturmak için Kur/İndir'e tıklamanız gerekir. (İhtiyacınız yoksa indirme işlemini iptal edebilirsiniz.)

Ayrıca bkz.

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