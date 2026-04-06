Eğitim için hesap yönetimi

SSO'yu etkinleştirme

Kurum aboneliğine sahip bir BT yöneticisiyseniz öğrencileri ve eğitmenleri Autodesk Account hesabınıza kolayca davet etmek için SSO'yu etkinleştirebilirsiniz. Adım adım ayrıntılı bilgi için Autodesk Çoklu Oturum Açma Kurulum (SSO) Kılavuzuna bakın.

SSO kullanan ortaokullarda, ürün erişimini okul BT yöneticisi kontrol eder. Öğrenciler veya eğitimciler atanmamış ürünlere erişmeye çalışırsa erişim için okul BT yöneticileriyle iletişime geçmeleri istenir. Ürünler, okul BT yöneticisi tarafından atandıktan sonra Hesaplarından görüntülenebilir ve indirilebilir.

 

 

Kurulum için Hazırlık

Uygunluk durumunuzu kanıtlamanız gerekeceğinden Autodesk Account hesabınızı oluşturmak için kurumsal e-posta adresinizi kullanmanızı öneririz. Özel BT yöneticisi e-postası kurumunuzun dahili uygulamasının bir parçasıysa başka bir Autodesk Account hesabını davet etmek için özel BT yöneticisi e-posta adresini hesabınıza bağlı ikincil yönetici olarak kullanabilirsiniz. Yönetici rolleri hakkında daha fazla bilgi için Kullanıcı yönetimi yönetici rolleri bölümüne bakın.

 

Kurumunuzun etki alanı için Autodesk Çoklu Oturum Açma Kurulum (SSO) Kılavuzunda belirtilen adımları izleyin. Kurulum ve test aşamalarını tamamladıktan sonra yeni kullanıcılara otomatik olarak çoklu oturum açma erişimi verilmesini isteyip istemediğiniz sorulur; bunun için SSO ile yeni kullanıcılara otomatik erişim ver seçeneğini işaretleyebilirsiniz. (Bu ayarı dilediğiniz zaman SSO erişimini düzenle bölümünden değiştirebilirsiniz.)

 

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki talimatları uygulayın veya bu kısa videoyu izleyin:Kurumlar için SSO'yu etkinleştirme (1:54 dk.)

Eğitim Yetkilerini Yönetme

SSO ile yeni kullanıcılara otomatik erişim ver seçeneğini işaretlediyseniz (bu seçeneği dilediğiniz zaman SSO erişimini düzenle bölümünden işaretleyebilirsiniz) yeni kullanıcılar kurumunuzun etki alanı için SSO'yu etkinleştiren Autodesk Ekibinde görünür. Diğer kullanıcı Autodesk ekibinize eklendikten sonra gruplar oluşturabilir ve kullanıcıları bu gruplar arasında taşıyabilirsiniz.

  1. Daha fazla kullanıcı kuruluşu isteniyorsa bir Autodesk grubu oluşturun. Grupların yönetilmesi bölümüne bakın.
  2. Bir Autodesk grubuna veya bireysel kullanıcılara eğitim aboneliği atamak için Ürün erişimi atama bölümüne bakın.

Eğitim yetkileri ve ticari yetkilerin birlikte yönetimi

Kurumunuzun hem eğitim hem de ticari lisansa ihtiyacı varsa kafa karışıklığı yaşanmaması veya yanlışlıkla lisans ataması yapılmaması için bunları farklı BT yöneticileri veya Autodesk ekibi tarafından yönetilen farklı Autodesk hesaplarına ayırabilirsiniz.

 

SSO ile yeni kullanıcıların otomatik olarak oturum açmasına izin verme seçeneği işaretliyse yeni kullanıcıların SSO'yu etkinleştiren Autodesk ekibinde görüneceğini lütfen unutmayın.

 

Tek bir Autodesk hesabında eğitim ve ticari lisansları iki Autodesk ekibine ayırma:

  1. Ticari lisanslarınızı atamak için bir Autodesk ekibi oluşturun. Ekiplerin yönetilmesi bölümüne bakın.
  2. Ticari lisansa ihtiyaç duyan kullanıcıları yeni bir ekibe taşıyın. Kullanıcı eklenmesi ve kaldırılması bölümüne bakın.
  3. Ticari lisansları ekibe veya bireysel kullanıcılara atayın. Ürün erişiminin atanması bölümüne bakın.

Not: Kurumunuz Dizin senkronizasyonunu ticari bir teklif kapsamında kullanmayı planlıyorsa lütfen mevcut Autodesk ekip kısıtlamalarını göz önünde bulundurun. 

  • Hem ticari hem de eğitim lisansına ihtiyaç duyan kullanıcılar için: Kullanıcılar tek hesap kullanıyorsa (kurumunuzun etki alanı üzerinden) her iki ürün yetkilendirmesini aynı anda kullanamazlar. Bu durumda, varsayılan yetkilendirme türleri ticari lisans olacaktır.
  • Eğitim lisansı kurulmuş bir cihaz kullanan ticari lisansa sahip kullanıcılar için: Cihaz seri numarası tabanlı bir lisans ile etkinleştirilmişse kullanıcı oturum açtığında cihaz, kullanıcı lisans türünü değiştirmediği sürece seri numarası tabanlı lisansı kullanmaya devam eder. Ticari lisansa ihtiyaç duyan kullanıcılar, eğitim için ayrılmış cihazları kullanmamalıdır.

Dizin Senkronizasyonu Desteği

Autodesk Eğitim planı şu anda eğitim lisansları için Dizin Senkronizasyonunu desteklememektedir.

SSO ile verilerin silinmesi

Bir öğrenci mezun olduktan sonra etki alanından silindiğinde bu öğrencinin kullandığı Autodesk SSO öğrenci hesabı ve çalışmaları saklanır. SSO öğrenci hesabı verilerinin saklanması, standart Autodesk süreçlerine tabi olup bu süreçlerde değişiklik yapılabilir. Verilerin saklanması hakkında daha fazla bilgiye Autodesk Gizlilik Beyanı (İngilizce) kapsamındaki "Autodesk depolama ve veri saklama uygulamaları nelerdir" bölümünden ulaşabilirsiniz.

