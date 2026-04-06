SSO'yu etkinleştirme

Kurumunuzun hem eğitim hem de ticari lisansa ihtiyacı varsa kafa karışıklığı yaşanmaması veya yanlışlıkla lisans ataması yapılmaması için bunları farklı BT yöneticileri veya Autodesk ekibi tarafından yönetilen farklı Autodesk hesaplarına ayırabilirsiniz.
SSO ile yeni kullanıcıların otomatik olarak oturum açmasına izin verme seçeneği işaretliyse yeni kullanıcıların SSO'yu etkinleştiren Autodesk ekibinde görüneceğini lütfen unutmayın.
Tek bir Autodesk hesabında eğitim ve ticari lisansları iki Autodesk ekibine ayırma:
- Ticari lisanslarınızı atamak için bir Autodesk ekibi oluşturun. Ekiplerin yönetilmesi bölümüne bakın.
- Ticari lisansa ihtiyaç duyan kullanıcıları yeni bir ekibe taşıyın. Kullanıcı eklenmesi ve kaldırılması bölümüne bakın.
- Ticari lisansları ekibe veya bireysel kullanıcılara atayın. Ürün erişiminin atanması bölümüne bakın.
Not: Kurumunuz Dizin senkronizasyonunu ticari bir teklif kapsamında kullanmayı planlıyorsa lütfen mevcut Autodesk ekip kısıtlamalarını göz önünde bulundurun.
- Hem ticari hem de eğitim lisansına ihtiyaç duyan kullanıcılar için: Kullanıcılar tek hesap kullanıyorsa (kurumunuzun etki alanı üzerinden) her iki ürün yetkilendirmesini aynı anda kullanamazlar. Bu durumda, varsayılan yetkilendirme türleri ticari lisans olacaktır.
- Eğitim lisansı kurulmuş bir cihaz kullanan ticari lisansa sahip kullanıcılar için: Cihaz seri numarası tabanlı bir lisans ile etkinleştirilmişse kullanıcı oturum açtığında cihaz, kullanıcı lisans türünü değiştirmediği sürece seri numarası tabanlı lisansı kullanmaya devam eder. Ticari lisansa ihtiyaç duyan kullanıcılar, eğitim için ayrılmış cihazları kullanmamalıdır.