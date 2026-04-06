Uygunluk durumunuzu kanıtlamanız gerekeceğinden Autodesk Account hesabınızı oluşturmak için kurumsal e-posta adresinizi kullanmanızı öneririz. Özel BT yöneticisi e-postası kurumunuzun dahili uygulamasının bir parçasıysa başka bir Autodesk Account hesabını davet etmek için özel BT yöneticisi e-posta adresini hesabınıza bağlı ikincil yönetici olarak kullanabilirsiniz. Yönetici rolleri hakkında daha fazla bilgi için Kullanıcı yönetimi yönetici rolleri bölümüne bakın .

Kurumunuzun etki alanı için Autodesk Çoklu Oturum Açma Kurulum (SSO) Kılavuzunda belirtilen adımları izleyin. Kurulum ve test aşamalarını tamamladıktan sonra yeni kullanıcılara otomatik olarak çoklu oturum açma erişimi verilmesini isteyip istemediğiniz sorulur; bunun için SSO ile yeni kullanıcılara otomatik erişim ver seçeneğini işaretleyebilirsiniz. (Bu ayarı dilediğiniz zaman SSO erişimini düzenle bölümünden değiştirebilirsiniz.)

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki talimatları uygulayın veya bu kısa videoyu izleyin:Kurumlar için SSO'yu etkinleştirme (1:54 dk.)