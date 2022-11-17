Autodesk, öğrencilere ve eğitmenlere, başarılı kariyerler için gerekli bilgi ve becerileri geliştirmeye yardımcı olmak üzere dünyanın önde gelen profesyonelleri tarafından kullanılan tasarım yazılımının aynısına erişim imkanı sunar.

Eğitim planı, uygun öğrencilere ve eğitmenlere Eğitim Amaçlı Autodesk yazılım ve hizmetlerine ücretsiz* bir yıllık tek kullanıcı erişimi sağlar. Eğitim Topluluğu aracılığıyla sunulan tüm yazılımlara erişebilirsiniz ve koşulları sağladığınız sürece bu erişim her yıl yenilenebilir.