Eğitim için hesap yönetimi

Öğrenciler için Eğitim Planı kılavuzu

Öğrenciyseniz bu adımları izleyerek Autodesk Eğitim Planı aracılığıyla sunulan yazılımlara kişisel bilgisayarınızdan ücretsiz erişebilirsiniz.

  • Öğretmenin ödev olarak atadığı ürünleri yüklemek isteyen bir öğrenci.
  • Ürün atanmamış ancak kendi edinmesi gereken bir öğrenci.
  • Eğitim Planın erişimini yenilemek isteyen bir öğrenci.

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki talimatları uygulayın veya bu kısa videoları izleyin:
 

Kendine atanan ürünleri yükleyen öğrenciler

Autodesk'ten öğretmeninizin hangi ürünleri atadığını ve bunları nereden indirebileceğinizi belirten bir e-posta almış olmanız gerekiyor. Yazılımlara erişmek için izleyeceğiniz yol Autodesk hesabınızın olup olmadığına bağlı olarak farklılık gösterir.

Ürünleri kendi edinecek öğrenciler

Herhangi bir ürün atanmamış olsa bile Autodesk yazılımlarına kendiniz ücretsiz ulaşabilirsiniz. Öğrenciyseniz bir hesap oluşturarak Autodesk Eğitim Planı'ndan yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Şu adımları izleyin:

  1. Eğitim Ürünleri sayfasına gidip ürün seçerek okul tarafından sağlanan e-posta adresinizle uygunluğunuzu onaylayın. Bu adım, program kapsamındaki bir eğitim kurumunun öğrencisi olup olmadığınızla ilgilidir.

    Not: Uygunluk durumunuzun onaylanabilmesi için önce bazı ek belgeler sunmanız gerekebilir. Daha sonra değiştiremeyeceğiniz içini profil bilgilerinizin doğru olduğundan ve okulunuzun kayıtlarındaki bilgilerle eşleştiğinden emin olun.

  2. Eğitimin profilinizi tamamladıktan sonra aldığınız e-postada bulunan Hesap Kurulumunu Tamamlayın bağlantısına tıklayarak bir Autodesk hesabı oluşturma işlemini tamamlayın. 
  3. Autodesk Hesabı Tüm Ürün ve Hizmetler sayfasından yazılımınızı indirip yükleyin. 
  4. Ürününüzü başlatın, Autodesk Account hesabınızda oturum açın ve yazılımınızı kullanmaya başlayın.

Not: Tarayıcınızda oturum açtıktan sonra yazılımınıza dönmek için Ürüne Git'e tıklamanız gerekebilir.

 

Ürün erişimini yenilemek isteyen öğrenciler

Eğitim yazılımına erişmeye devam etmek için her yıl uygunluk durumunuzu yenilemeniz gerekir.  Son kullanma tarihinizi Eğitim Ürünleri sayfasından görebilirsiniz. Sayfanın üst kısmında kişiselleştirilmiş başlığınızı görmek için oturum açın. Ayrıca kullanım hakkınızın dolmasına 30 gün kala Autodesk tarafından gönderilen hatırlatma e-postasını atlamayın.

 

Autodesk yazılımına eğitim amaçlı erişim hakkınızı yenilemek için bkz. Eğitim yazılımına erişimi yenileme.

 

Not: Son kullanma tarihinden önce yenilemeyi kaçırırsanız eğitim yazılımına erişim işlemlerine baştan başlamanız ve ürünler bilgisayarınızda yüklü olsa bile yeni abonelik oluşturmanız gerekir.

 

 

Mezun olan veya okul değiştiren öğrenciler

Okul değiştiren veya liseden mezun olan öğrenciler Autodesk Account hesaplarını yeni okullarında kullanmaya devam edebilir. Üniversiteden mezun olan öğrenciler eğitim amaçlı erişime artık uygun sayılmaz ancak verilerini ve dosyalarını koruyabilmeleri için Autodesk Account hesapları açık kalır.

 

Yeni bir okula geçiyorsanız ve Autodesk hesabınızın e-posta adresi okulunuzun e-posta adresiyse ve oturum açmak için SSO kullanmıyorsanız Autodesk hesapları bölümünden e-posta adresinizi değiştirebilirsiniz. Uygunluk için bilgilerinizi gönderdiğiniz bir sonraki seferde doğrulama için yeni okulunuzun e-posta adresi kullanılır. Doğrulama sürecinin başarılı olma ihtimalini artırmak için yeni okulunuzun e-posta adresini kullanmaya devam etmenizi öneririz. 

 

Mezun oluyorsanız ve eğitim erişimine artık uygun değilseniz Autodesk Account hesabınız etkin kalır ve

hem Autodesk ürünlerini hâlâ satın alabilir hem de mevcut dosyalarınızı ve verilerinizi tutabilirsiniz. Autodesk hesabınız okulunuzun e-posta adresiyse e-posta adresinizi Autodesk hesapları bölümünden değiştirebilirsiniz. 

 

Autodesk Account hesabınızda e-posta adresi olarak kişisel bir e-posta adresi kullanılıyorsa hesabınızda herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez.

 

 

 

Ayrıca bkz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Assistant'a sorun!

Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.

Assistant'a sor

Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

Destek düzeylerini görüntüle