Okul değiştiren veya liseden mezun olan öğrenciler Autodesk Account hesaplarını yeni okullarında kullanmaya devam edebilir. Üniversiteden mezun olan öğrenciler eğitim amaçlı erişime artık uygun sayılmaz ancak verilerini ve dosyalarını koruyabilmeleri için Autodesk Account hesapları açık kalır.

Yeni bir okula geçiyorsanız ve Autodesk hesabınızın e-posta adresi okulunuzun e-posta adresiyse ve oturum açmak için SSO kullanmıyorsanız Autodesk hesapları bölümünden e-posta adresinizi değiştirebilirsiniz. Uygunluk için bilgilerinizi gönderdiğiniz bir sonraki seferde doğrulama için yeni okulunuzun e-posta adresi kullanılır. Doğrulama sürecinin başarılı olma ihtimalini artırmak için yeni okulunuzun e-posta adresini kullanmaya devam etmenizi öneririz.

Mezun oluyorsanız ve eğitim erişimine artık uygun değilseniz Autodesk Account hesabınız etkin kalır ve

hem Autodesk ürünlerini hâlâ satın alabilir hem de mevcut dosyalarınızı ve verilerinizi tutabilirsiniz. Autodesk hesabınız okulunuzun e-posta adresiyse e-posta adresinizi Autodesk hesapları bölümünden değiştirebilirsiniz.

Autodesk Account hesabınızda e-posta adresi olarak kişisel bir e-posta adresi kullanılıyorsa hesabınızda herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez.