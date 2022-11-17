Autodesk Eğitim planı koşullarını karşılayan bir eğitimci veya BT yöneticisiyseniz Autodesk ürünlerini öğrencilerinize atayabilirsiniz. Autodesk Eğitim Topluluğu sitesinden edinebileceğiniz her ürün için 250 adet sınıf aboneliğine sahip tek kullanıcı aboneliğine veya Kurum aboneliği planına sahip 3.000 adet tek kullanıcı aboneliğine erişim sağlayabilirsiniz. Ek olarak, bir ürüne atanan öğrenciler ürünü en fazla üç cihaza kurabilir.

Ürünlerin bu şekilde atanması, öğrencilerin uygunluk onay sürecini atlamasına olanak tanır. Ancak, öğrenciler sizin uygunluğunuza bağlıdır ve uygunluğunuz sona ererse ürünlere erişimlerini kaybederler.