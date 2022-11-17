Eğitim için hesap yönetimi

Eğitimci olarak sınıf ayarlanması

Autodesk Eğitim planı koşullarını karşılayan bir eğitimci veya BT yöneticisiyseniz Autodesk ürünlerini öğrencilerinize atayabilirsiniz. Autodesk Eğitim Topluluğu sitesinden edinebileceğiniz her ürün için 250 adet sınıf aboneliğine sahip tek kullanıcı aboneliğine veya Kurum aboneliği planına sahip 3.000 adet tek kullanıcı aboneliğine erişim sağlayabilirsiniz. Ek olarak, bir ürüne atanan öğrenciler ürünü en fazla üç cihaza kurabilir.

 

Ürünlerin bu şekilde atanması, öğrencilerin uygunluk onay sürecini atlamasına olanak tanır. Ancak, öğrenciler sizin uygunluğunuza bağlıdır ve uygunluğunuz sona ererse ürünlere erişimlerini kaybederler.

Bir hesap oluşturup şartları karşıladığınızı doğrulayın

Autodesk'te yeniyseniz Eğitim planına kaydolarak Autodesk Account hesabı oluşturabilirsiniz. Autodesk Account hesabınız varsa en iyi deneyim için öncelikle hesabınızda oturum açın.

  1. Autodesk Account hesabınız varsa oturum açın.
  2. Eğitim ürünleri sayfasından ihtiyacınız olan ürünü seçin.
  3. Ardından, rolünüze uygun abonelik planını seçin. 
  4. Okulunuz ve kendiniz hakkındaki temel bilgileri girerek ödemeyi tamamlayın. Kimliğiniz yalnızca bir kez doğrulanabileceği için sağlanan bilgilerin doğru olduğundan emin olun. Autodesk Account hesabınız varsa devam etmeden önce hesabınızda oturum açmanız istenir.
  5. Hesap bilgileriniz gönderildikten sonra, e-posta adresinizin doğrulanması için bir e-posta alırsınız. Hesabınızı etkinleştirmek için e-postadaki bağlantıya tıklayın.

 

İhtiyacınız olan ürünlere erişilmesi

  1. Eğitim ürünleri sayfasından ihtiyacınız olan ürünü seçin.
  2. Ardından, rolünüze uygun abonelik planını seçin. 
  3. Ödemeyi tamamlayın. Doğrulama işlemini tamamladıysanız Autodesk Account üzerinden ürününüze erişmek için devam edin. Doğrulama işleminiz tamamlanmadıysa size durumunuza ilişkin bir e-posta gönderilir.
  4. Autodesk Account Tüm Ürünler ve Hizmetler sayfasından seçtiğiniz ürünleri indirebilir veya bunlara erişebilirsiniz.
  5. Diğer ürünler için Eğitim ürünleri sayfasına dönün ve başka bir ürün seçin.
 

Hesabınıza öğrenci eklenmesi ve bu öğrencilerin ürünlere atanması

Hesabınıza öğrenci eklemek için birkaç yöntem mevcuttur.

  • Kurum aboneliği olan bir BT Yöneticisiyseniz öğrencileriniz için SSO'yu etkinleştirebilirsiniz. Bkz. SSO'yu etkinleştirme.
  • Alternatif olarak, öğrenci eklemenize ve atamanıza yardımcı olması için kuruluşunuzdaki bir öğrenciye veya iş arkadaşınıza ikincil yönetici ayrıcalıkları da verebilirsiniz. İhtiyacınız olduğu kadar ikincil yönetici atayın. İkincil yöneticiler hakkında daha fazla bilgi için Kullanıcı yönetimi yönetici rolleri bölümüne bakın.

Öğrencileri ürünlere atamak için:

  1. Autodesk Account'ta oturum açın.
  2. Autodesk Hesabı’nda öğrencileri ürün aboneliklerine sınıf halinde veya tek tek atayabilirsiniz. Autodesk tarafından öğrencilerinize yalnızca ihtiyaç duydukları ürünlere erişim vermeniz önerilir.

Öğrencilerinizin bilgilendirilmesi

Bir öğrenciyi bir ürüne atadığınızda öğrenci, Autodesk Hesabı olup olmamasına bağlı olarak Autodesk'ten otomatik olarak bir veya iki e-posta alır.

  • Autodesk Hesabı olan öğrenciler, atanan ürünü indirebileceklerini onaylayan bir e-posta alır. Bu e-posta, öğrencilerin kendi e-posta adreslerini ve parolalarını kullanarak oturum açtığı Autodesk Hesabı’na bir bağlantı içerir. Oturum açtıktan sonra, bir öğrenci kendisine atanan ürün için yazılım indirebilir ve bu yazılımı en fazla üç bilgisayara kurabilir.
  • Autodesk Hesabı olmayan öğrenciler Autodesk'ten iki e-posta alır. İlk e-postada öğrencilere kendi Autodesk Hesaplarını nasıl oluşturacakları anlatılır. İkinci e-posta, Hesap'ta kendilerine atanan ürünleri indirebilecekleri yere bir bağlantı sağlar.

Ürünlerden Öğrencilerin Atamasını Kaldırma

Autodesk Account Hesabı’nda yöneticiler, gereken sıklıkta ürünlere ve hizmetlere erişim atayabilir ve erişim atamasını kaldırabilir. Lisansları diğer öğrenciler için kullanılabilir hale getirmek için bunun okul döneminin sonunda veya bir sonraki dönemin başında yapılması önerilir. Bu işlem, portalda bireysel kullanıcı bazında veya grup düzeyinde toplu olarak gerçekleştirilebilir. Kullanıcı ekleme ve kaldırılma bölümüne bakın.

Bir öğrencinin ataması kaldırıldıktan sonra öğrenci, ilgili üründe oturum açamaz. Ancak bağlı hesap ve içerik korunur. Öğrenciye tekrar erişim atamak için öğrenciyi hesaba veya gruba tekrar ekleyebilirsiniz; bu şekilde çalışmaları tekrar görünecektir.

Lisans Hacmi ve Analizi

Autodesk tarafından okul döneminin sonunda öğrenci erişimini kaldırarak bu lisansların sonraki sınıfınızda yer alan öğrenciler tarafından kullanılabilmesini sağlamanız önerilir.

Autodesk Account hesabınızın yöneticisi olarak Autodesk Account'ta ürüne göre kalan lisans sayısını gösteren kullanım analizlerine erişiminiz vardır.

SSO etkinleştirilmiş olan okullar için: Bir ürün için belirlenen lisans sayısına eriştikten sonra bir öğrenci oturum açmaya çalışırsa ve yetkilendirme bulunmuyorsa öğrenci, ürüne kendileri erişip indirebilecekleri Eğitim ürünleri sayfasına yönlendirilir.

Diğer Ürünlere İhtiyaç Duyan Öğrenciler

Öğrenciler sizin ve kurumunuzun sağlayabileceği ürünlerin dışındaki ürünlere erişim ihtiyacı yaşadığında Eğitim ürünleri sayfasındaki standart süreci izleyerek ihtiyaç duydukları ürüne erişebilirler. Bu konuda daha fazla bilgiye Eğitim planı hakkında öğrenci kılavuzundan ulaşabilirler.

Ayrıca bkz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Assistant'a sorun!

Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.

Assistant'a sor

Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

Destek düzeylerini görüntüle