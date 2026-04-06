Autodesk'te yeniyseniz Eğitim planına kaydolarak Autodesk hesabı oluşturabilirsiniz.

Autodesk, çoklu oturum açma (SSO) sistemi kullanır. Bu, birçok Autodesk web sitesinde oturum açmak için aynı e-posta adresini ve parolayı kullanabileceğiniz anlamına gelir. Kayıt ve Etkinleştirme, Eğitim Topluluğu, Autodesk Drive, Autodesk Tartışma Grupları veya diğer bazı Autodesk web sitelerinde oturum açtıysanız zaten Autodesk hesabınız vardır.

Autodesk hesabınız varsa en iyi deneyim için öncelikle hesabınızda oturum açın. Eğitim erişimi için uygun olduğunuzdan emin olun (aşağıya bakın).

Önemli:

Eğitim planı kapsamındaki yazılım ve hizmetlere erişmek için uygunluğunuzu onaylamanız gerekir. Bu sürecin bir parçası olarak, nitelikli bir eğitim kurumundan istihdam belgeleri sağlamanız istenebilir. Uygunluğunuz onaylanana kadar Eğitim planı kapsamındaki yazılıma erişemezsiniz. Dersler başladığında erişiminiz olduğundan emin olmak için uygunluğunuzun onaylanma sürecini yeterince erken başlattığınızdan emin olun.

Okulunuz henüz nitelikli bir eğitim kurumu olarak listelenmemişse bunun doğrulanması yedi gün veya daha fazla sürebilir.

Belge yüklemeniz gerekiyorsa uygunluğunuzun onaylanması birkaç gün sürebilir.

Not: Eğitim kurumunuza ait bir e-posta adresi, uygunluğun onaylanması için yeterli veya gerekli değildir. Bu gereksinimleri anlamak için aşağıdaki "Ek belge gönderme" bölümüne bakın.

Eğitim hesabı oluşturmak için: