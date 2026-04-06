Autodesk'te yeniyseniz Eğitim planına kaydolarak Autodesk hesabı oluşturabilirsiniz.
Autodesk, çoklu oturum açma (SSO) sistemi kullanır. Bu, birçok Autodesk web sitesinde oturum açmak için aynı e-posta adresini ve parolayı kullanabileceğiniz anlamına gelir. Kayıt ve Etkinleştirme, Eğitim Topluluğu, Autodesk Drive, Autodesk Tartışma Grupları veya diğer bazı Autodesk web sitelerinde oturum açtıysanız zaten Autodesk hesabınız vardır.
Autodesk hesabınız varsa en iyi deneyim için öncelikle hesabınızda oturum açın. Eğitim erişimi için uygun olduğunuzdan emin olun (aşağıya bakın).
Önemli:
Eğitim planı kapsamındaki yazılım ve hizmetlere erişmek için uygunluğunuzu onaylamanız gerekir. Bu sürecin bir parçası olarak, nitelikli bir eğitim kurumundan istihdam belgeleri sağlamanız istenebilir. Uygunluğunuz onaylanana kadar Eğitim planı kapsamındaki yazılıma erişemezsiniz. Dersler başladığında erişiminiz olduğundan emin olmak için uygunluğunuzun onaylanma sürecini yeterince erken başlattığınızdan emin olun.
- Okulunuz henüz nitelikli bir eğitim kurumu olarak listelenmemişse bunun doğrulanması yedi gün veya daha fazla sürebilir.
- Belge yüklemeniz gerekiyorsa uygunluğunuzun onaylanması birkaç gün sürebilir.
Not: Eğitim kurumunuza ait bir e-posta adresi, uygunluğun onaylanması için yeterli veya gerekli değildir. Bu gereksinimleri anlamak için aşağıdaki "Ek belge gönderme" bölümüne bakın.
Eğitim hesabı oluşturmak için:
- Autodesk Account hesabınız zaten varsa sayfanın sağ üst köşesindeki "Oturum Aç" simgesini kullanarak oturum açın.
- İhtiyacınız olan ürünü Eğitim ürünleri sayfasından seçin.
- Ardından, Eğitimci için abonelik planını seçin.
- Okulunuz ve kendiniz hakkındaki temel bilgileri girerek ödemeyi tamamlayın. Autodesk Account hesabınız zaten varsa ve henüz oturum açmadıysanız, devam etmeden önce oturum açmanız istenir.
- Açılır listeden okulunuzu seçin. Kurumunuz için doğru segmenti seçtiğinizden emin olun:
- Ortaokul K-12 okullarını kapsar.
- Lise sonrası eğitim, üniversiteler ve kolejlerin yanı sıra ticaret ve meslek okullarını içerir.
Yanlış segmenti seçerseniz listeden okulunuzu seçemezsiniz.
Listede okulunuz yoksa, Okulumu bulamadım seçeneğine tıklayın ve formu tamamlayın. Doğrulama işlemi yedi gün veya daha uzun sürebilir. Evde eğitim için ilgili alana Evde eğitim yazın ve açılır listeden Evde Eğitim'i seçin.
- Tüm bilgileri tekrar kontrol edin.
Önemli: Daha sonra değiştiremeyeceğiniz içini profil bilgilerinizin doğru olduğundan ve okulunuzun kayıtlarındaki bilgilerle eşleştiğinden emin olun.
- Uygunluk kanıtı olarak ek belge göndermeniz istenebilir. Göndermeniz gerekenleri öğrenmek için aşağıdaki "Ek belge gönderme" bölümüne bakın.
- Ödeme formunun tüm bölümleri tamamlandıktan sonra Gönder'e tıklayın.
- Hesap bilgileriniz gönderildikten sonra, e-posta adresinizi doğrulayabileceğiniz bir e-posta alırsınız. Hesabınızı etkinleştirmek için e-postadaki bağlantıya tıklayın.