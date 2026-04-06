Eğitim için hesap yönetimi

Eğitimci olarak kullanmaya başlama

Eğitimcilerin, bireysel kullanım amacıyla yazılımlara erişmek için Autodesk Eğitim planını kullanmaya başlamaları için atılması gereken adımları burada bulabilirsiniz. Sınıfları veya laboratuvarları ayarlama konusunda yardım için Eğitmen olarak sınıf ayarlama bölümüne bakın.

 

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki talimatları izleyin veya bu kısa videoyu izleyin:

 

Ürünleri alma ve hesap oluşturma (03:01 dk.)

 

Ürünleri indirme (2:00 dk.)

Eğitimciler için hesap oluşturma 

Autodesk'te yeniyseniz Eğitim planına kaydolarak Autodesk hesabı oluşturabilirsiniz.

 

Autodesk, çoklu oturum açma (SSO) sistemi kullanır. Bu, birçok Autodesk web sitesinde oturum açmak için aynı e-posta adresini ve parolayı kullanabileceğiniz anlamına gelir. Kayıt ve Etkinleştirme, Eğitim Topluluğu, Autodesk Drive, Autodesk Tartışma Grupları veya diğer bazı Autodesk web sitelerinde oturum açtıysanız zaten Autodesk hesabınız vardır.

 

Autodesk hesabınız varsa en iyi deneyim için öncelikle hesabınızda oturum açın. Eğitim erişimi için uygun olduğunuzdan emin olun (aşağıya bakın).

 

Önemli:

Eğitim planı kapsamındaki yazılım ve hizmetlere erişmek için uygunluğunuzu onaylamanız gerekir. Bu sürecin bir parçası olarak, nitelikli bir eğitim kurumundan istihdam belgeleri sağlamanız istenebilir. Uygunluğunuz onaylanana kadar Eğitim planı kapsamındaki yazılıma erişemezsiniz. Dersler başladığında erişiminiz olduğundan emin olmak için uygunluğunuzun onaylanma sürecini yeterince erken başlattığınızdan emin olun.

  • Okulunuz henüz nitelikli bir eğitim kurumu olarak listelenmemişse bunun doğrulanması yedi gün veya daha fazla sürebilir.
  • Belge yüklemeniz gerekiyorsa uygunluğunuzun onaylanması birkaç gün sürebilir.

Not: Eğitim kurumunuza ait bir e-posta adresi, uygunluğun onaylanması için yeterli veya gerekli değildir. Bu gereksinimleri anlamak için aşağıdaki "Ek belge gönderme" bölümüne bakın.

 

Eğitim hesabı oluşturmak için:

  1. Autodesk Account hesabınız zaten varsa sayfanın sağ üst köşesindeki "Oturum Aç" simgesini kullanarak oturum açın.
  2. İhtiyacınız olan ürünü Eğitim ürünleri sayfasından seçin.
  3. Ardından, Eğitimci için abonelik planını seçin.
  4. Okulunuz ve kendiniz hakkındaki temel bilgileri girerek ödemeyi tamamlayın. Autodesk Account hesabınız zaten varsa ve henüz oturum açmadıysanız, devam etmeden önce oturum açmanız istenir.
  5. Açılır listeden okulunuzu seçin. Kurumunuz için doğru segmenti seçtiğinizden emin olun:
    • Ortaokul K-12 okullarını kapsar.
    • Lise sonrası eğitim, üniversiteler ve kolejlerin yanı sıra ticaret ve meslek okullarını içerir.

    Yanlış segmenti seçerseniz listeden okulunuzu seçemezsiniz.
    Listede okulunuz yoksa, Okulumu bulamadım seçeneğine tıklayın ve formu tamamlayın. Doğrulama işlemi yedi gün veya daha uzun sürebilir. Evde eğitim için ilgili alana Evde eğitim yazın ve açılır listeden Evde Eğitim'i seçin.

  6. Tüm bilgileri tekrar kontrol edin.
    Önemli: Daha sonra değiştiremeyeceğiniz içini profil bilgilerinizin doğru olduğundan ve okulunuzun kayıtlarındaki bilgilerle eşleştiğinden emin olun.
  7. Uygunluk kanıtı olarak ek belge göndermeniz istenebilir. Göndermeniz gerekenleri öğrenmek için aşağıdaki "Ek belge gönderme" bölümüne bakın.
  8. Ödeme formunun tüm bölümleri tamamlandıktan sonra Gönder'e tıklayın.
  9. Hesap bilgileriniz gönderildikten sonra, e-posta adresinizi doğrulayabileceğiniz bir e-posta alırsınız. Hesabınızı etkinleştirmek için e-postadaki bağlantıya tıklayın.

Hesap onay e-postasını almazsanız:

  1. En az 10 dakika bekleyin.
  2. Spam veya önemsiz e-posta klasörlerinizi kontrol edin.
  3. E-posta sunucunuzun aşağıdaki adreslerden veya güvenilen domainlerden e-posta alınmasına izin verdiğinden emin olun:
    • noreply@autodesk.com (Autodesk Hesabı onay e-postaları için)
    • studentcommunity@autodesk.com (uygunluğun onaylanması için ek bilgi gerekiyorsa)
    • no-reply@autodeskcommunications.com (eğitmenlerden gelen öğrenci davetleri için)
  4. E-postayı hala almadıysanız yeniden oturum açmayı deneyin.
  5. İstendiğinde etkinleştirme e-postasını yeniden gönderin.
  6. Yine işe yaramadıysa e-posta adresinizi girerken bir yazım hatası yapmış olabilirsiniz. Hesabınızı yeniden oluşturmayı deneyin ve oturum açarken e-posta adresi girişinizi onaylayın.

Şifrenizi unutursanız:

  1. Şifrenizi sıfırlamak oturum açma sayfasındaki için Şifrenizi mi unuttunuz? seçeneğine tıklayın.
  2. Hesabınızı oluşturmak için kullanılan e-posta adresini girin.

Ek belge gönderme

Uygunluk kanıtı olarak ek belge göndermeniz istenebilir. Bu belgeler şunları içermelidir:

  • Tam ad (okul kaydında gösterilen adla eşleşmelidir)
  • Eğitim kurumunun tam adı
  • Mevcut eğitim dönemi içinde bir tarih

Yukarıdaki bilgileri içerdikleri varsayılarak, aşağıda uygun belgelere ilişkin bazı örnekler verilmiştir:

  • Eğitim kurumundan resmi mektup
    Not: Öğrenciler (İngilizce) ve öğretim görevlileri (İngilizce) için böyle bir mektubun şablonlarını burada bulabilirsiniz..
  • Çalışan kimliği (fotoğraf gerekli değildir)
  • Okul web sitesindeki öğretim görevlisi listesi

Uygun bir belge yüklemek için 14 gününüz vardır, Belgelerinizi yükledikten sonra, uygunluğunuzun SheerID tarafından onaylanması birkaç gün sürebilir.

 

Autodesk, eğitimde meşru kullanım için ücretsiz profesyonel yazılım sağlama taahhüdümüzü sürdürmeye yardımcı olmak amacıyla, Eğitim lisanslarına veya aboneliklerine erişim için uygunluğun doğrulanması için bir üçüncü taraf doğrulama hizmetleri sağlayıcısı olan SheerID’yi görevlendirmiştir. Eğitim Topluluğu aracılığıyla Autodesk profesyonel ürün ve hizmetlerine ücretsiz erişim isteyen tüm müşterilerin, nitelikli bir eğitim kurumunda kayıt, istihdam veya yüklenici durumuna ilişkin kanıt sağlamaları gerekir.

 

Uygunluğu onaylanması hakkında burada ele alınmayan sorularınız varsa customerservice@sheerID.com adresinden SheerID ile iletişime geçin.

 

Uygunluğunuz onaylandıktan sonra, Eğitim Topluluğu'nda bulunan Autodesk yazılım ve hizmetlerine bir yıllık ücretsiz Eğitim erişimi elde edersiniz. Erişim, koşulları sağladığınız sürece yıllık olarak yenilenebilir. Sizi Eğitim Topluluğu'na davet eden bir onay e-postası olup olmadığına bakın. Bu e-posta, Ürün Al sayfasına, destek kaynaklarına ve Eğitim Topluluğu sayfasına bağlantılar içerir.

Hesabınızdan ek ürünler sipariş etme

  1. Autodesk Account hesabınızda oturum açın.
  2. Eğitim ürünleri sayfasında bir ürün seçin.
  3. Eğitimci için abonelik planını seçin. 
  4. Ödeme işlemine devam edin.

Ödeme işleminden sonra, yeni ürün aboneliğine ilişkin onay mesajı alacaksınız. Ayrıca onay e-postası alacaksınız.  

